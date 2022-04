Muere Gilbert Gottfried: ¿Cómo murió el comediante?

Gilbert Gottfried ha muerto. La muerte del legendario comediante fue confirmada en su cuenta de Twitter el 12 de abril de 2022.

“Estamos desconsolados por anunciar el fallecimiento de nuestro amado Gilbert Gottfried después de una larga enfermedad”, decía el tuit. “Además de ser la voz más icónica de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre de sus dos hijos pequeños. Aunque hoy es un día triste para todos nosotros, sigan riéndose lo más fuerte posible en honor de Gilbert”, continuó el mensaje, firmado por la familia Gottfried.

A Gottfried le sobreviven su esposa, Dara Gottfried (nee Kravitz), con quien se casó en 2007, y sus dos hijos, Lily Aster Gottfried y Max Aaron Gottfried.

Esto es lo que necesitas saber:

Dara ha vivido una vida privada y no es muy activa en las redes sociales

Dara ha trabajado como ejecutiva de la industria musical en el pasado. En su página de IMDb, tiene varios créditos a su nombre, incluido un puesto de productora ejecutiva por su trabajo en “Gilbert Gottfried: Dirty Jokes” en 2005.

Dara y Gilbert se conocieron en la década de 1990 después de los premios Grammy, según The New York Times. Los dos se llevaron bien de inmediato, pero no terminaron casándose hasta febrero de 2007. Los dos mantuvieron su relación en secreto y evitaron publicitarla.

A lo largo de los años, Gilbert y Dara vivieron sus vidas tan fuera del ojo público como pudieron, y rara vez han compartido información personal sobre lo que sucede cuando Gottfried está fuera del escenario. De hecho, muchos de sus fanáticos se sorprendieron al saber que padecía una enfermedad al momento de su muerte.

“El público también quiere saber su número de cuenta bancaria, su Seguro Social y su código PIN”, dijo Gottfried una vez. “No puedo asomarme a un vestidor de mujeres y decir: ‘Bueno, quiero saber y tengo curiosidad sobre esto’”, agregó, explicando su decisión de mantener su vida personal fuera de los tabloides.

Los Gottfried son padres de 2 niños

Después de casarse, Gilbert y Dara le dieron la bienvenida a su hija llamada Lily, que ahora tiene 14 años. Dos años más tarde, la pareja dio la bienvenida a Max, que ahora tiene 12 años.

En 2013, los Gottfried aparecieron en “Celebrity Wife Swap”, dando al público un vistazo a su vida personal.

“Sabía que nunca encontraría a nadie más como él”, dijo Dara en ese momento, según The Times.

“La mayoría de la gente espera no encontrar nunca a nadie como yo”, respondió Gilbert.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.