Chiquis estrena el video musical “El Honor” (+MÍRALO AQUÍ)

La cantautora ganadora del Latin GRAMMY, empresaria y personalidad televisiva, Chiquis, estrenó ayer el video musical de su reciente lanzamiento “El Honor”, filmado en la Ciudad de Los Ángeles, California.

Bajo la dirección y producción de Óscar Eden, se puede ver a la cantante en diferentes espectaculares escenas que muestran la esencia de la canción; y en la introducción del mismo se aprecia una fenomenal actuación de Chiquis, con una actitud que destila fuerza y liberación, seguida de impecables tomas de un auto vintage en llamas que alude al fin de la relación sentimental, dando a notar su independencia y el valor que representa como mujer, destacando belleza y empoderamiento al interpretar este éxito destinado a convertirse en un himno para las mujeres.

“El Honor”, fue producida por los ganadores del Latin GRAMMY Luciano Luna, Ulises Lozano El Licenciado y Richard Bull, y fue escrita por Luciano Luna; es una canción de banda que destaca fuerza y empoderamiento a través de la extraordinaria voz de Chiquis, así como el valor de la mujer y lo que merece en una relación.

Mira aquí el video oficial del nuevo tema musical de Chiquis, “El Honor”





Play



Chiquis – El Honor Music video by Chiquis performing El Honor. Fonovisa; © 2022 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/Jsq0Va 2022-04-11T14:00:00Z

Chiquis inició con el pie derecho su nueva gira musical

Chiquis arrancó con la primera fase de su tan esperada gira Abeja Reina 2022, el pasado domingo 10 de abril, con su primer concierto en el Pala Casino en San Diego, CA; el cual se vendió en su totalidad y fue un éxito rotundo, causando euforia entre los asistentes que corearon a todo pulmón junto a la cantante su sencillo “Mi Problema” aunado a otros grandes éxitos como “Quiero Amanecer con Alguien”, “Jolene”, “Anímate y Verás”, “Me Vale” así como hits que conmemoran a su madre, tales como “Ya Lo Se”, “También Las Mujeres Pueden”, “Ovarios”, entre otros, deslumbrando a la audiencia con su gran carisma y extraordinario rango vocal durante el show.

“Estoy muy feliz de iniciar mi gira y el hecho de que el show en San Diego fue sold out me llena de satisfacción, han sido muchos meses de preparación para darle a mis fans un show único e inolvidable, el poder cantar en vivo y conectar con mi público a través de mi música es algo que me encanta y alimenta mi alma, espero disfruten cada una de mis presentaciones en este tour hecho con cariño por y para ustedes”, expresó Chiquis.

El tour fue nombrado “Abeja Reina” ya que es el título de su próxima producción discográfica y además la abeja es un símbolo emblemático entre la cantante y sus fans, quienes también se hacen llamar como “Boss Bees”. La primera face del Abeja Reina tour en Estados Unidos y México culmina el 18 de junio de este año. Las fechas confirmadas de la gira son: