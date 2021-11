Detienen a padre sospechoso de matar a sus 4 hijos: Germarcus David

Germarcus David ha sido arrestado por la muerte a tiros de sus cuatro hijos y su abuela en Lancaster, California, anunció el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. David, de 29 años, es encarcelado como sospechoso como parte de una investigación realizada por detectives de homicidios.

No se han dado a conocer los nombres de las cinco víctimas. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que las víctimas juveniles son menores de 12 años, incluidos tres niños y una niña. La víctima adulta fue identificada como la suegra de David, una mujer de unos 50 años.

Está encarcelado con una fianza de 2 millones de dólares, dijo LASD. Está programado que David comparezca en Antelope Valley Court el martes 30 de noviembre de 2021.

LASD dijo que fueron llamados a la cuadra 3500 de Garnet Lane en Lancaster alrededor de las 10:30 p.m. Domingo 28 de noviembre de 2021, luego de recibir una llamada de “respuesta de rescate”.

“Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer adulta negra que sufría heridas de bala en la parte superior del torso. Los agentes también localizaron a una menor de edad y tres menores de sexo masculino, todos menores de 12 años, con heridas de bala en la parte superior del torso. Las cinco víctimas fueron declaradas muertas en el lugar por los paramédicos que respondieron ”, dijo el LASD.

David fue detenido en la escena.

Esto es lo que necesita saber:

BREAKING: 29-year-old Germarcus David charged with killing his four children and mother-in-law.

All found shot to death inside their Lancaster home.

Three boys including infant and and one girl.

Bail set at $2 million. @foxla pic.twitter.com/qt7lTD2p6P

— Gigi Graciette (@GigiGraciette) November 29, 2021