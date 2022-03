Gerald Brevard III: Detienen al sospecho de disparar a indigentes en New York y Washington

Gerald Brevard III es el presunto tirador en serie acusado de matar a dos hombres sin hogar y herir a otros tres en Washington DC y la ciudad de Nueva York, dice la policía. Brevard es un residente de Washington de 30 años de edad, según NBC News. La policía no ha identificado formalmente a Brevard como sospechoso. NBC News y The Daily Beast lo identificaron, citando fuentes policiales.

El sospechoso de los tiroteos contra hombres sin hogar fue arrestado el martes 15 de marzo de 2022, dijeron en Twitter la Policía Metropolitana de D.C. y la policía de Nueva York. La policía de D.C. tuiteó: “ARRESTADO: Temprano esta mañana, la policía arrestó al sospechoso en Washington, DC. Actualmente está siendo entrevistado en nuestra Sección de Homicidios. Próximamente se proporcionará información adicional. Gracias a la comunidad por todos sus consejos.” Según The Daily Beast, Brevard fue identificado a través de pistas y la policía lo vigiló antes de detenerlo.

La policía de Nueva York agregó: “El sospechoso de 5 tiroteos, incluidos 2 homicidios, en Nueva York y Washington DC ha sido detenido gracias a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en @DCPoliceDept, @ATFWashington y @FBIWFO. La investigación de estos incidentes permanece activa y en curso”. Los tiroteos ocurrieron entre el 3 y el 12 de marzo. Dos hombres recibieron disparos en la ciudad de Nueva York, uno fatalmente, y tres recibieron disparos en Washington D.C., uno fatalmente, dijeron los dos departamentos de policía de la ciudad en un comunicado conjunto emitido junto con las autoridades federales.

Esto es lo que necesita saber sobre Gerald Brevard y los tiroteos:

1. El sospechoso del tiroteo en serie es acusado de incendiar una tienda de campaña y matar a un hombre en D.C. y fue captado en video disparando a un hombre dormido en la calle en la ciudad de Nueva York





Search continues for man suspected of shooting homeless in NYC and DC the suspect is believed to have shot at least five homeless men, killing two of them. CBS2's Kevin Rincon reports. 2022-03-14T21:14:28Z

Según el comunicado de prensa de la policía, la primera víctima recibió un disparo el 3 de marzo de 2022, alrededor de las 4:00 am. Aproximadamente una hora después, la policía dijo que respondieron a la cuadra 1700 de H Street, Northeast y encontraron a una segunda víctima que sufría heridas de bala que no ponían en peligro su vida. El 9 de marzo, alrededor de las 3:00 a.m., la policía encontró a un hombre que había recibido un disparo y una puñalada en una carpa que fue incendiada en New York Avenue, al noreste de D.C., según el comunicado de prensa.

El 12 de marzo, un hombre que dormía en King Street cerca de Varick Street en la ciudad de Nueva York recibió un disparo alrededor de las 4:30 a.m., dijo la policía. Fue golpeado en el brazo. Según The New York Daily News, la víctima pudo asustar al tirador gritándole y fingiendo llamar al 911. Se cree que el tiroteo fatal ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., dijo la policía. La víctima, que recibió un disparo en la cabeza y el cuello, no fue encontrada muerta hasta las 5:00 p.m., según la policía.

La policía de las dos ciudades, junto con investigadores federales del FBI y la ATF, establecieron un grupo de trabajo conjunto para rastrear al sospechoso después del tiroteo del 12 de marzo. El video de vigilancia captó el tiroteo fatal del 12 de marzo en la ciudad de Nueva York. El video mostraba a un hombre con un pasamontañas y guantes azules pateando a un hombre dormido, sacando un arma y disparándole antes de alejarse. La policía también publicó otras imágenes de vigilancia que muestran al sospechoso.

2. Brevard fue arrestado en Virginia en 2020 luego de ser acusado de agredir a una mujer en un hotel y sospechoso de una serie de delitos en el área de Herndon, dijo la policía

🚨WANTED for SHOOTING: Today, between 4:36 am & 6:00 am, in the confines of the @NYPD1pct and @NYPD5pct, the suspect approached two homeless individuals on the street and shot both of them, killing one individual. NYPD executives will provide an update live at 9:30 PM pic.twitter.com/JwoaWnKrzd — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 13, 2022

Gerald Brevard III fue arrestado en diciembre de 2020 en Virginia como sospechoso de varios delitos en el área de Herndon que ocurrieron entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de ese año, dijo el Departamento de Policía del condado de Fairfax en un comunicado de prensa. Según la policía, Brevard fue capturado después de que se sospechara que intentó entrar a una casa de Herndon. Fue encontrado por la policía escondido en un complejo de apartamentos cercano, según el comunicado. Los investigadores dijeron que Brevard coincidía con la descripción de un sospechoso buscado en una serie de incidentes en los que las mujeres fueron atraídas y agredidas o robadas.

Según la policía, se sospechaba que Brevard agredió a una mujer en un hotel en Sunrise Valley Drive el 27 de noviembre en Herndon. Durante ese incidente de las 7:30 a. m., la policía dijo que una mujer caminaba por el pasillo de un hotel cuando “un hombre la agarró por detrás. El hombre le tapó la boca, la empujó contra una pared y la agredió. Ella pudo gritar pidiendo ayuda y el hombre salió corriendo. La víctima sufrió heridas leves”.

La policía dijo que una mujer en un complejo de apartamentos informó que un hombre que coincidía con la descripción del atacante del hotel se le acercó con un arma el 3 de diciembre y le robó antes de huir. También el 3 de diciembre, la policía dijo que una mujer que caminaba por la calle alrededor de las 11:45 p.m. en Herndon fue atacado. “Un hombre la golpeó con un objeto, la apartó de la acera y la agredió sexualmente. La propiedad personal fue tomada antes de que el hombre se alejara del área. La mujer fue llevada al hospital por lesiones que no ponían en peligro su vida”, dijo la policía.

Brevard estuvo detenido inicialmente sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Fairfax, según el comunicado de prensa. Los detalles del resultado del caso en su contra no estuvieron disponibles de inmediato. Según el New York Post, Brevard fue puesto en libertad condicional supervisada.

3. El padre de Brevard le dijo a The Daily Beast que su hijo ha estado “lidiando con enfermedades mentales durante más tiempo” y “ha estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos”

El padre de Brevard, Gerald Brevard Jr., le dijo a The Daily Beast después del arresto de su hijo que habló con él el lunes, horas antes de que lo detuvieran. Él dijo: “Fue una conversación normal. Pero estuvo lidiando con una enfermedad mental durante mucho tiempo. Ha estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos. … Todo esto ha sido una sorpresa. Nunca pensé que sería violento. Siempre fue de buenos modales”.

Según The Daily Beast, Brevard III publicó en Instagram poco antes de ser arrestado. Publicó una foto alrededor de las 5 p.m. el lunes con el título, “Feeling Devilish Feeling Godly”. The Daily Beast informó que Brevard también había publicado recientemente una foto etiquetada en un espacio para eventos en Manhattan.

Los registros públicos muestran que Brevard ha vivido en Washington D.C. desde 2016. Anteriormente vivió en Waldorf, Maryland, de 2012 a 2017, y también vivió en Colora, Maryland y Las Vegas, donde vive su padre. No estaba claro de inmediato dónde estaba detenido Brevard y cuándo sería su primera aparición en la corte.

4. Brevard tiene múltiples arrestos y condenas en Maryland, según muestran los registros

MORE PHOTOS of the wanted suspect. Tipsters are eligible for a reward of up to $55,000 for information that leads to the arrest and conviction.@NYPDnews @ATFWashington https://t.co/ENZRG4fzV7 pic.twitter.com/niCz74Nb0V — DC Police Department (@DCPoliceDept) March 14, 2022

Además del arresto de 2020 en Virginia, Brevard también ha sido arrestado varias veces en Maryland, según los registros judiciales en línea. En 2010, Brevard fue acusado de destrucción maliciosa de propiedad, un delito menor, en el condado de Cecil, Maryland, según los registros judiciales. Se declaró culpable y fue sentenciado a libertad condicional.

En 2011, Brevard fue arrestado nuevamente en el condado de Cecil y fue acusado de posesión de marihuana y posesión de parafernalia de drogas. El caso se abandonó más tarde. Brevard fue arrestado en Ocean City, Maryland, en 2012, según muestran los registros judiciales,

por un delito menor de robo. Se declaró culpable y fue sentenciado a 73 días de cárcel con crédito por el tiempo cumplido. En 2013, fue condenado en el condado de Charles, Maryland, por un delito menor de robo. Fue sentenciado a 107 días de cárcel y cinco años de libertad condicional.

También en 2013, Brevard fue arrestado en el condado de Charles por cargos de asalto en primer grado, uso de un arma de fuego durante un crimen violento, robo a mano armada, robo, uso de un arma peligrosa, asalto en segundo grado e intento de robo. Los detalles del resultado de ese caso no estuvieron disponibles de inmediato. En 2019, fue acusado en el condado de Montgomery, Maryland, de robo y no comparecer ante el tribunal. En 2020, fue arrestado en el condado de Cecil por varios cargos, incluidos robo, pícaro y vagabundo, robo de tarjeta de crédito y uso de la tarjeta de crédito de otra persona. Fue puesto en libertad bajo fianza en noviembre de 2020, pero se emitió una orden de arresto en febrero de 2021 después de que no compareciera ante el tribunal.

5. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo después del arresto de Brevard: “Prometimos que llevaríamos a este asesino ante la justicia”. Cumplimos esa promesa… Mantener nuestras calles seguras significa recuperar nuestro país’

We promised that we’d bring this killer to justice. We kept that promise. Thank you to all of our partners in law enforcement for their good work. Public safety is the prerequisite to prosperity. Keeping our streets safe means bringing our country back. https://t.co/PKIayhbViZ — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) March 15, 2022

Después del arresto de Brevard, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tuiteó: “Prometimos que llevaríamos a este asesino ante la justicia. Mantuvimos esa promesa. Gracias a todos nuestros socios en la aplicación de la ley por su buen trabajo. La seguridad pública es el requisito previo para la prosperidad. Mantener nuestras calles seguras significa recuperar nuestro país”.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, agregó en un comunicado: “Queremos agradecer a todos en Washington, DC, la ciudad de Nueva York y en otros lugares que enviaron información sobre este sospechoso. También quiero agradecer al alcalde Adams y su equipo en Nueva York, nuestro equipo en MPD, así como a nuestros socios federales en ATF por su colaboración y asociación. Dijimos que era urgente el trabajo de sacar a este hombre de nuestras calles y nuestras comunidades respondieron. Sabemos que esta experiencia ha sido especialmente aterradora para nuestros residentes sin hogar. Nuestro trabajo continúa para acabar con la falta de vivienda y garantizar que todos los residentes tengan acceso a una vivienda segura y asequible. Nuestro trabajo también continúa para sacar las armas de nuestras calles, abordar la proliferación de armas de fuego y prevenir la violencia mientras trabajamos rápidamente para responsabilizar a las personas cuando aterrorizan y dañan a nuestras comunidades”.

Adams dijo en un comunicado: “Ayer, estuve con el comisionado Sewell, el alcalde Bowser, el jefe Contee y la ATF para mostrar el esfuerzo coordinado entre varias ciudades y el gobierno federal para llevar ante la justicia a un asesino a sangre fría y, hoy, estamos orgullosos de anunciar que ese sospechoso está bajo custodia. Este hombre apuntó a las personas sin hogar sin tener en cuenta la vida, pero este criminal ahora está fuera de las calles. La violencia armada contra cualquiera, y mucho menos contra nuestras poblaciones más vulnerables, es enfermiza, pero gracias a la coordinación entre los diferentes niveles de aplicación de la ley y la ayuda del público, quienes se encuentran sin hogar pueden respirar aliviados hoy. El reciente aumento de la violencia armada sigue siendo una preocupación para todos nosotros, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener seguros a nuestros ciudadanos porque la seguridad pública es el requisito previo para la prosperidad”.

El jefe de la policía metropolitana de D.C., Robert Contee, dijo: “Quiero agradecer personalmente a los miembros de nuestra comunidad que enviaron consejos e información sobre este caso, y agradecer a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por sus incansables esfuerzos para llevar a este individuo ante la justicia. Es esencial para nosotros trabajar juntos como comunidad para cerrar casos y mostrarle al mundo que no hay lugar para quienes cometen violencia en nuestras comunidades”. Y el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, agregó: “Excelente trabajo de detective, el trabajo en equipo con nuestros socios de la Policía Metropolitana en DC en la ATF y el FBI culminó con el arresto del sospechoso en cinco tiroteos, incluidos dos asesinatos de hombres sin hogar en la ciudad de Nueva York. y Washington, D.C. Las personas sin hogar tienen muchas preocupaciones que enfrentar todos los días. Esta noche, tendrán uno menos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

