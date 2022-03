Buscan a un asesino serial de indigentes en Washington y Nueva York [VIDEO]

Un “escalofriante” video capturó el momento en que la policía dice que un presunto tirador en serie disparó y mató a un vagabundo mientras dormía en la ciudad de Nueva York. Puede ver el video en este artículo, junto con el video de vigilancia de Washington D.C., donde la policía cree que el mismo sospechoso mató a una persona sin hogar e hirió a otra.





Search continues for man suspected of shooting homeless in NYC and DC the suspect is believed to have shot at least five homeless men, killing two of them. 2022-03-14

La policía de las dos ciudades cree que el sospechoso disparó al menos a cinco personas en un lapso de dos semanas en marzo de 2022, matando a dos de ellas e hiriendo a tres, según un comunicado de prensa conjunto. Se ha lanzado un grupo de trabajo conjunto que también incluye investigadores federales para rastrear al posible asesino en serie. Se ha ofrecido una recompensa de $10,000 dólares por información, dice la policía de Nueva York.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, calificó el video como “escalofriante” y los tiroteos como “horribles”, y les dijo a los periodistas: “Necesitamos encontrar a esta persona y necesitamos que los neoyorquinos nos ayuden”. El comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, dijo en Twitter: “Los agentes de la policía de Nueva York están trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a la persona responsable de los asesinatos de dos de nuestros neoyorquinos más vulnerables. Se están conectando con aquellos que necesitan servicios, buscando cuadra por cuadra y en contacto con los socios de @DCPoliceDept. Lo encontraremos.

El jefe de la Policía Metropolitana de DC, Robert Contee, agregó en un comunicado: “El jefe de la Policía Metropolitana, Robert J. Contee, dijo: “Desde el primer incidente, la Policía Metropolitana no ha escatimado recursos en nuestros esfuerzos por identificar al sospechoso detrás de estos actos cobardes. Estamos comprometidos a compartir cada ruta de investigación, pista y evidencia con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar esta investigación a una conclusión rápida y al individuo detrás de estos crímenes viciosos ante la justicia”.

El primer tiroteo ocurrió el 3 de marzo en DC y el más reciente fue el 12 de marzo en la ciudad de Nueva York. Una víctima apenas escapó al asustar al sospechoso, dice la policía

#Exclusive That man w blue gloves is holding a gun..screams you hear, from a homeless man he just shot. The same gunman shot and killed another homeless man an hour later. After the game, hear from the man who found victim dead in his sleeping bag @ABC7NY @NYCMayor pic.twitter.com/RFnczWn8uV — Kemberly Richardson (@kemrichardson7) March 13, 2022

El comunicado de prensa de la NYPD, DC Metro Police y ATF dice: “Entre las dos ciudades, ha habido cinco tiroteos, incluidos dos homicidios. En cada delito, las víctimas experimentaban la falta de vivienda. Los tiroteos más recientes ocurrieron en la ciudad de Nueva York en las primeras horas de la mañana del 12 de marzo. Ambos incidentes involucran a hombres sin hogar que dormían en la calle y fueron baleados, sin provocación, por un sospechoso masculino”.

Según el comunicado, el primer tiroteo ocurrió en DC el jueves 3 de marzo de 2022, alrededor de las 4 a.m. Los oficiales del Quinto Distrito del departamento respondieron a la cuadra 1100 de New York Avenue, Northeast por el sonido de los disparos. “Al llegar, los miembros localizaron a una víctima masculina adulta que sufría aparentes heridas de bala. La víctima fue transportada a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida”, dijo la policía.

“El martes 8 de marzo de 2022 aproximadamente a la 1:21 am, miembros del Quinto Distrito respondieron a la cuadra 1700 de H Street, Northeast por el informe de un tiroteo. Al llegar, los miembros localizaron a una víctima masculina adulta que aparentemente sufría heridas de bala. La víctima fue transportada a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida”, dijo la policía.

El tiroteo fatal en DC ocurrió el miércoles 9 de marzo de 2022, justo antes de las 3 a.m., dijo la policía. Según el comunicado, “Un miembro del Departamento de Policía Metropolitana estaba en el área de la cuadra 400 de New York Avenue, Northeast y observó un incendio en una carpa. DC Fire y EMS respondieron a la escena y extinguieron el fuego. Investigaciones posteriores revelaron los restos de un hombre adulto que no mostraba signos consistentes con la vida y fue declarado muerto. La víctima permaneció en la escena hasta que fue transportada a la Oficina del Médico Forense Jefe. Como resultado de una autopsia, la Oficina del Médico Forense Jefe determinó que la causa de la muerte fueron múltiples puñaladas y heridas de bala. La forma de la muerte fue declarada un Homicidio”.

Un hombre de 38 años recibió un disparo mientras dormía en King Street cerca de Varick Street en la ciudad de Nueva York alrededor de las 4:30 a.m. del 12 de marzo de 2022, dice la policía de Nueva York. La víctima recibió un disparo en el brazo y sobrevivió. La víctima asustó al sospechoso fingiendo llamar al 911, lo que probablemente salvó su vida, informa el New York Daily News. El tiroteo fatal en la ciudad de Nueva York ocurrió aproximadamente una hora después, dijo la policía.

“El 12 de marzo de 2022, aproximadamente a las 5:00 p.m., la policía de la ciudad de Nueva York respondió a una llamada al 911 de un hombre no identificado que sufría heridas de bala en la cabeza y el cuello. Fue declarado muerto en el lugar. Testigos en el área reportaron haber escuchado disparos aproximadamente a las 6:00 a.m.”, dijo la policía de Nueva York.

La policía está trabajando para determinar si la muerte de un vagabundo el domingo 13 de marzo en Tribeca está relacionada con los asesinatos. La muerte no ha sido clasificada como homicidio y la policía dijo que la persona sin hogar no parecía haber recibido un disparo o una puñalada, informa NBC New York. El incidente se informó por primera vez como un tiroteo, lo que generó temores de que pudiera estar relacionado con los otros ataques.

El comisionado de la policía de Nueva York, Sewell, dijo: “Nuestra población de personas sin hogar es una de las más vulnerables y un individuo que se aprovecha de ellos mientras duermen realiza un crimen excepcionalmente atroz”

🚨WANTED for SHOOTING: Today, between 4:36 am & 6:00 am, in the confines of the @NYPD1pct and @NYPD5pct, the suspect approached two homeless individuals on the street and shot both of them, killing one individual. NYPD executives will provide an update live at 9:30 PM pic.twitter.com/JwoaWnKrzd — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 13, 2022

El agente especial a cargo de la división de campo de ATF en Washington, Charlie Patterson, dijo en un comunicado: “No se escatimarán recursos para localizar y arrestar a las personas responsables de estos incomprensibles actos de violencia cometidos contra los miembros de nuestra comunidad. ATF utilizará nuestra experiencia a medida que continuamos coordinando y combinando esfuerzos con nuestros socios locales, estatales y federales para garantizar que se restablezca la seguridad pública. Nuestras condolencias a los familiares de los afectados por este flagrante desprecio por la vida humana”.

Sewell, el comisionado de la policía de Nueva York, agregó en un comunicado: “Nuestra población de personas sin hogar es una de las más vulnerables y un individuo que se aprovecha de ellos mientras duermen es un crimen excepcionalmente atroz. Usaremos todas las herramientas, todas las técnicas y todos los socios para llevar al asesino ante la justicia”.

La policía de DC dijo: “Cualquier persona que pueda identificar a esta persona o que tenga conocimiento de estos incidentes debe llamar a la policía en Washington, DC al 202-727-9099 o enviar un mensaje de texto a la línea de información anónima de MPD en 50411. El Departamento de Policía Metropolitana actualmente ofrece una recompensa de hasta $25,000 a quien proporcione información que conduzca al arresto y condena de la persona responsable de este delito. La División de Campo de ATF Washington está ofreciendo $20,000 adicionales”.

La policía de Nueva York agregó: “Cualquier persona que pueda identificar a esta persona o que tenga conocimiento de estos incidentes debe llamar a la línea directa Crime Stoppers de la policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS (8477) o para español, 1-888-57-PISTA (74782) . El público también puede enviar sus sugerencias iniciando sesión en el sitio web de Crime Stoppers en WWW.NYPDCRIMESTOPPERS.COM, o en Twitter @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales. Se ofrece una recompensa combinada de $10,000… Hasta $3,500 pagaderos por CrimeStoppers al momento del arresto y la acusación y $6,500 pagaderos por la policía de Nueva York al arrestar y condenar a la(s) persona(s) responsable(s) de este incidente”.





Buscan a asesino en serie de indigentes en Nueva York y Washington D.C. Las autoridades de Nueva York buscan a un sospechoso de disparar a quemarropa contra dos hombres sin techo que dormían en la calle 2022-03-14

