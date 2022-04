George Kittle revela su mariscal ideal para los 49ers: ¿Cómo sería?

Una cosa es cierta acerca de la semana del 25 de abril, también conocida como la semana del Draft de la NFL: los San Francisco 49ers no planean tomar un mariscal de campo en el puesto número 61, al menos no con Trey Lance a bordo.

Pero lo que no sabemos es: ¿de qué mariscal de campo All-Pro preferiría atrapar pases esta próxima temporada el ala cerrada George Kittle entre la selección de tercera ronda de 2021 o el veterano Jimmy Garoppolo, quien logró permanecer en la lista de los 49ers cuatro días antes del draft?

Kittle finalmente se refirió a los quarterbacks de los 49ers y a quién preferiría ver durante su aparición en el podcast “I Am Athlete” de Brandon Marshall lanzado el lunes.

¿A quién quiere Kittle?

Kittle no mencionó un nombre. Incluso soltó una carcajada y casi derramó su té cuando Marshall le hizo la pregunta candente.

Pero “The People’s Tight End” [“El Ala Cerrada del Pueblo”] habló acerca de a quién y qué espera ver detrás del centro y operando la ofensiva de los 49ers.

“Quiero a quien sea el mejor quarterback esta temporada”, Kittle le dijo a Marshall y Mohamed Sanu, quien también fue un invitado en el podcast. “Y es un negocio al final del día. En realidad, sólo somos valores monetarios, uno más del montón.”

Kittle también duda entre ambos señaleros.

“Estoy un 50-50, justo en el medio, honestamente”, dijo Kittle. “Jimmy es un líder fantástico. Casi ganamos un Super Bowl. Hemos estado en el Campeonato de la NFC dos veces en tres temporadas. Y luego miras a Trey, creo que Trey tiene uno de los techos más altos que haya visto. Algunas de las cosas que lo ves hacer en el campo de fútbol son como, ‘Santo cielo. No puedo esperar a que me lance pases’.”

Kittle incluso le dio al mariscal de campo de segundo año esta comparación reveladora: ve al talento Pro Bowl Josh Allen de los Buffalo Bills como un señalero similar.

“Josh Allen es un quarterback consolidado”, sostuvo Kittle. “Trey tiene que probar eso. Tiene que hacerlo en el campo de fútbol. Pero creo que puede mover cadenas con los pies. Tiene un cuerpo grande. Soporta los golpes. Quiere hacer jugadas. Tiene un cañón en el brazo. Es una locura. Puede ir hacia la derecha en la línea lateral y lanzarlo en diagonal, como 50 yardas en una línea. No hay mucha gente que pueda hacer esas cosas.”

Kittle elogia a Garoppolot

A medida que el puesto de mariscal de campo de los 49ers se convirtió en la posición más analizada durante la temporada 2021, y en medio de las versiones sobre el intercambio de Garoppolo, Kittle notó cuán sereno se mantuvo Jimmy G , impresionándolo incluso.

“Siento que el 80 por ciento de la gente habría dicho, ‘Oigan, jódanse. Estoy fuera. O bien cámbiame o no les daré mi mejor esfuerzo’”, describió Kittle. “Siempre le he tenido mucho respeto a Jimmy G. Ha sido el mismo desde el primer día que lo conocimos y lo trajimos desde New England. Llegó a un vestuario nuevo y no estábamos bien. Estábamos 0-7 y no éramos muy buenos. Entró y ganó cinco seguidos. Ha sido exactamente el mismo tipo desde el principio, lo que realmente aprecio. Necesitas tipos así, que sean consistentes.”

Kittle luego dio detalles de por qué Garoppolo tiene una mala reputación entre los fanáticos y conocedores.

“Creo que tiene una mala reputación porque es un mariscal de campo de los 49ers de San Francisco”, dijo Kittle. “Han tenido a Joe Montana, Steve Young, Colin Kaepernick, han tenido varios grandes que han jugado la posición de mariscal de campo, por lo que hay una gran atención puesta sobre él. Creo que el foco de atención sobre el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco es muy diferente en comparación con los Charger,s incluso. Me refiero a (Justin) Herbert, es un quarterback fantástico. Simplemente creo que la posición de mariscal de campo es la posición más criticada.”

Pero, ¿cuál es su nivel de confianza en relación a la decisión que tomará su entrenador principal, Kyle Shanahan, cuando llegue el momento de tomar una determinación en el banco de QB?

“Confío en Kyle Shanahan”, dijo Kittle. “Creo que elegirá al mejor mariscal de campo. No tengo preferencia. No. Creo que me gustan los dos. Ambos son buenos muchachos. Ambos aportan cosas diferentes. Sólo se trata de decidir con qué quieres jugar.”

