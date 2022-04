Joan Laporta sobre posible fichaje: ‘Es demasiado caro’: ¿De quién hablaba?

Todo parece indicar que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha descartado cualquier posibilidad de que el club contrate al delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland en el mercado de pases del verano.

Los gigantes catalanes son uno de varios equipos en ser vinculados al noruego de su seleccionado, pero un acuerdo parece altamente improbable debido a los persistentes problemas financieros del club.

Un joven aficionado le preguntó a Laporta acerca de la posibilidad de conseguir al delantero el martes 26 de abril y este dejó en claro cuál es la postura del club, según informó El Desmarque. “Haaland no, es demasiado caro”, dijo el presidente del Barcelona.

Haaland es uno de los atacantes más atractivos del momento en Europa, con 18 goles y 7 asistencias en tan sólo 21 apariciones para el Borussia Dortmund en la actual temporada 2021-2022 de la Bundesliga.

Según trascendió, los líderes de la Premier League, Manchester City, y los campeones de La Liga, Real Madrid, están pujando por conseguir al jugador de 21 años.

¿El Barcelona se inclina por Lewandowski?

El Barcelona parece haber fijado su atención en Robert Lewandowski del Bayern Munich como una alternativa a Haaland. El polaco de su selección estará sin contrato en el 2023 y aún debe acordar una extensión.

Los gigantes bávaros han dejado en claro que quieren que Lewandowski se quede en el Allianz Arena, lo cual significa que el delantero “deberá forzar las cosas” si quiere irse, según informó Diario Sport.

Lewandowski habló sobre su futuro con Sky Sport tras anotar en la victoria por 3-1 sobre Dortmund que le aseguró el décimo título consecutivo de la Bundesliga al Bayern, según informó la Fifa.

“Leí lo que apareció en los medios, pero no he tenido noticias del club”, dijo. “Una reunión está próxima, pero tampoco sé qué pasará. También veo lo que está sucediendo, no es tan fácil para mí.”

El Bayern adopta una postura firme

El director deportivo del Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, habló acerca de Lewandowski e insistió que el club no lo vendería aún si les hicieran una oferta de entre €40 y €50 millones, según informó The Athletic.

Sin embargo, Salihamidzic también admitió que hay cuestiones económicas a ser tenidas en cuenta al momento de ofrecerle un nuevo contrato al jugador de 33 años.

“Por supuesto (que queremos conservarlo). Apreciamos muchísimo a Lewandowski. Pero es el jugador mejor pago del club. También debemos considerar nuestras posibilidades económicas y de cuánto dinero disponemos”, agregó. “Tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos al mejor delantero del mundo y estamos orgullosos de eso.”

Los problemas financieros del Barcelona también podrían obstaculizar un acuerdo por Lewandowski. Sin embargo, se cree que el Bayern está interesado en el mediocampista Frenkie de Jong, de acuerdo con un informe de Diario Sport.

Los catalanes no quieren vender al holandés, algo que el entrenador Xavi dejó en claro en una conferencia de prensa previa a la derrota del Barça frente al Rayo, pero “analizarán” cualquier oferta aceptable. También se cree que el Bayern “podría pedir” por el mediocampista en cualquier negociación que involucre a Lewandowski.

LEER MÁS: Denzel Washington le ofrece su apoyo al Miami Heat y se burla de figura de loas Hawks