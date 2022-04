Denzel Washington le ofrece su apoyo al Miami Heat y se burla de figura de loas Hawks

El Miami Heat dominó por completo en su victoria por 110-86 sobre los Atlanta Hawks en el Juego 4 de la serie de playoffs de la Conferencia Este y basado en un video lanzado por Major Films, el equipo obtuvo esa victoria tras un discurso motivacional de la leyenda de Hollywood Denzel Washington.

Major Films ha trabajado de cerca con la estrella del Heat Kyle Lowry durante el último año, y si bien no está del todo claro cómo se dio el encuentro entre Washington y el plantel de Miami en Atlanta, el dos veces ganador de un Premio de la Academia le ofreció al equipo su sabiduría y consejo mientras que les tomó el pelo a algunos jugadores.

De hecho, la estrella de Glory abrió el encuentro criticando a Lowry por sus habilidades actorales, mofándose de sus caídas. “Chico astuto para andar cayéndote”, Washington le dijo al seis veces All Star, motivando risas entre él y Jimmy Butler.

“Cumplo con mi trabajo”, respondió Lowry con una sonrisa.

Washington también cerró su discurso con una broma, esta vez a expensas de la estrella de los Hawks Trae Young. Mientras se despedía, Washington le preguntó al equipo como iba la serie contra los Hawks. Ellos respondieron: “2-1”.

Tras una breve pausa, la estrella de La Tragedia de Macbeth dijo: “Díganle a ese chico que se corte el pelo.”

El video de la charla motivacional se volvió viral rápidamente en Twitter y los fanáticos no pudieron evitar comentar las palabras del actor. “¿Por qué se la agarra con Trae 😂?”, tuiteó alguien, mientras que otro fanatico se refirió a la tristemente célebre cachetada a Chris Rock en los Oscars 2022 y escribió: “Primero Will Smith y ahora el Miami Heat, Denzel Washington se convierte en un orador motivacional de tiempo completo”.

La charla de Washington fue sobre la humildad, el liderazgo y lo que es más importante, salir a ‘ganar’

Si bien el actor de 67 años es originalmente de Mount Vernon, Nueva York, el director de Fences apoya al Heat en su búsqueda del campeonato 2022 de la NBA. Washington hizo bromas, pero la mayor parte de su breve discurso consistió en compartir algo de sabiduría con el plantel de Miami:

“Sigan elevando el nivel, la forma en que se manejan, como todos ustedes lo hacen. Sigan enseñando. Sigan liderando. Continúen siguiendo. Ya saben, aprendan de los mejores, eso es lo que yo he hecho. Y transmítanlo. Lo último que diré, y lo he dicho muchas veces, jamás verán un U-Haul detrás de un coche fúnebre. Lo diré otra vez. Jamás verán un U-Haul detrás de un coche fúnebre. No puedes llevártelo contigo. Los egipcios lo intentaron. Lo único que consiguieron fue que les robaran. Pero, más allá del dinero, no puedes llevártelo contigo, pero puedes dejarlo aquí.”

Washington dijo: “Su influencia. Su poder. Su sabiduría. Su habilidad para llegar a las personas. Porque todo el mundo los está mirando. Todos tienen a su favorito”, antes de hablar de su propio héroe del deporte de la infancia.

“Pero Elston Howard era un jugador negro en los 60 y yo quería ser él. Trataba de caminar como él, ya saben. Y todo eso, ya saben. ¡Saben lo que todos hacían! Trataba de caminar como él, terminé jugando como catcher. Ya saben, saben que están mirándolos y siguiéndolos. Y especialmente para los jóvenes, escuchen a sus mayores y lideren en voz baja…¡y ganen!”

Miami Heat puede asegurarse la serie con una victoria en el Juego 5

El Heat se encuentra a sólo una victoria de conseguir un pase a la próxima ronda, y como llegaron a la postemporada en el puesto número 1, el Juego 5 trae al Heat de regreso al FTX Arena en Miami el martes 26 de abril.

El lunes, Miami descartó preventivamente a Lowry del Juego 5. Basado en el éxito del equipo en el Juego 4, es de esperarse que el entrenador principal, Erik Spoelstra, ponga nuevamente de titular a Gabe Vincent en lugar de Lowry mientras que también le ofrece minutos de importancia a Victor Oladipo.

