Figura del Miami Heat maldice a Draymond Green tras no recibir reconocimiento: ¿Qué ocurrió?

El jugador de los Golden State Warriors, Draymond Green, sabe lo que es ser pasado por alto para el premio a la Jugada Defensiva del Año varias veces.

A través de los años, Green ha hablado en numerosas ocasiones acerca de ser rechazado por los premios de jugador defensivo.

En 2015, obtuvo la mayor cantidad de votos para el primer puesto para el DPOY, pero aún así perdió ante Kawhi Leonard debido al total de puntos. Posteriormente, Green tuvo una respuesta memorable al ser ignorado ese año.

Draymond: "Al Gore won the popular vote and didn't get elected president so I'm not gonna beat myself up over not winning DPOY" — Ethan Strauss (@SherwoodStrauss) April 23, 2015

Ahora que Green trabaja con Turner Sports y tiene su propio podcast, emite sus propias interpretaciones en momentos que seguramente pueden crear tensión con sus compañeros de la liga.

Green le contó a Melissa Rohlin, de Fox Sports, acerca del desafío que es igualar a algunos jugadores, mientras que al mismo tiempo los critica públicamente cuando trabaja en los medios.

En una ocasión, la estrella del Heat, Bam Adebayo, estaba muy enojado con Green después de escuchar su podcast.

“Él estaba como, ¿‘qué diablos, quieres decir con que nadie se ha consolidado como el Jugador Defensivo del Año’?”, recuerda Green. ¿“’No me ves jugar’”?

Tales son las batallas con las que los medios tienen que lidiar cuando se trata de la ira de los jugadores. Ahora que Green trabaja en los medios, entiende las cosas desde ambos lados del espectro.

Bam Adebayo fue considerado para el premio de Jugador Defensivo del Año en una situación parecida a la de Green

Después de que se anunciaran los finalistas para el premio DPOY, los nombres de Adebayo y Green quedaron notablemente fuera de la lista. El 18 de abril, tanto Adebayo como el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, criticaron el motivo por el cual el centro de los Heat quedó como finalista.

Bam Adebayo on not being a DPOY finalist: It's disrespectful. I feel like I can do anything that two out of the three can do. I can't teach height. All three play on TV more than me. They get more exposure. No one wants to talk about us. pic.twitter.com/bE7pVaZdjM — Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) April 18, 2022

Green parece haber cambiado de rumbo, ya que se centró en el hecho de que Adebayo y Joel Embiid no terminaron entre los 3 primeros y no ganaron el MVP respectivamente.

“Joel Embiid y Bam Adebayo deben pensar y descubrir qué deben hacer para ganar”, dijo Green recientemente en su podcast.

Green quiere que tanto Embiid como Adebayo hablen con algún directivo de la liga y averigüen por qué no recibieron el respeto y el reconocimiento que se merecen. Todo este punto lo lleva de vuelta a todo el sistema de cómo se votaron los premios de los jugadores individuales, y Green no se anduvo con rodeos sobre ese tema.

Draymond Green cree que el método de votación es una farsa

En el podcast de Green, él explicó cómo los miembros de los medios no deberían ser los únicos responsables de decidir si los jugadores ganan premios o ser considerados para las selecciones de los primeros, segundos y terceros equipos.

“Creo que cuando miras la votación para All-NBA, cuando miras la votación para el Jugador Defensivo del Año, el Jugador Más Mejorado, el Jugador Más Valioso, estas cosas son votadas por los medios, lo que creo que es absolutamente repugnante”, dijo. dijo en la marca de las 4:40. “Porque estos son seres humanos que podrían tener problemas personales contra los muchachos porque eso sucede”.

El alero de los Warriors señaló cómo había prejuicios humanos innatos con los miembros de los medios y cómo pensaban sobre ciertos jugadores. Además, discutió cómo las decisiones tomadas por estos miembros de los medios tienen consecuencias financieras en los bonos que los jugadores pueden ganar por premios específicos.

Si bien Green puede presentar un argumento sólido, no existe un método perfecto para seleccionar premios para los jugadores. Hacer que los jugadores voten presentaría perspectivas de sesgo similares. Que los fanáticos voten sería una catástrofe. En cierto modo, se puede argumentar que los miembros de los medios son lo más cercano a la objetividad que se preocupan lo suficiente como para votar por este tipo de premios. Después de todo, la NBPA y la NBA acordaron que los medios de comunicación decidieran estos premios en su último convenio colectivo.

