¿Se encontró el cuerpo de Gail Katz-Bierenbaum?

Gail Katz-Bierenbaum desapareció el 7 de julio de 1985 y su cuerpo nunca fue encontrado. Los investigadores creen que su esposo, Robert Bierenbaum, la asesinó, desmembró su cuerpo y arrojó sus restos al océano desde un avión. Ella tenía 29 años.

Robert Bierenbaum fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en 2000 y sentenciado a 20 años a cadena perpetua. Ahora es elegible para la libertad condicional y se enfrenta a una audiencia de libertad condicional en noviembre de 2021. En una audiencia de libertad condicional en diciembre de 2020, confesó haber matado a su esposa y haber arrojado su cuerpo desde un avión, según el New York Daily News.

ABC 20/20 está revelando nuevos detalles sobre el caso en su episodio de esta noche. El especial de dos horas describe a Bierenbaum, un cirujano, esquiador, chef y piloto multilingüe, como una figura de “Jekyl y Hyde”. El episodio se estrena el viernes 22 de octubre de 2021 a las 9:00 p.m. hora del este.

Esto es lo que necesita saber:

En 1989, mientras Bierenbaum se mudó de Manhattan a Las Vegas, Nevada, para establecer una nueva práctica médica, un cuerpo femenino parcial fue arrastrado a la costa en Staten Island, Nueva York, cerca del área donde las autoridades creían que Bierenbaum arrojó los restos de su esposa, según The Proyecto Charley. Bierenbaum se volvió a casar y comenzó una nueva vida después de su traslado. Aunque en ese momento no se disponía de pruebas de ADN para confirmar si los restos eran los de la mujer desaparecida, “se asumió que se había localizado a Gail”, informó The Charley Project.

Los restos fueron enterrados, dice el artículo. La familia de Katz-Bierenbaum solicitó que los restos fueran reexaminados en 1997 cuando las pruebas de ADN estuvieron disponibles, según The Charley Project. Las pruebas de ADN mostraron que el cuerpo no era el de Katz-Bierenbaum, informó el sitio web de la persona desaparecida.

Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, Katz-Bierenbaum tiene una tumba en el cementerio Mount Zion en Maspeth, Queens, Nueva York, según Find a Grave.

“Gail Beth, amada hija, nieta y hermana”, dice su lápida. “Por siempre en nuestros corazones.”

