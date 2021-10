Asesinato de Gail Katz Bierenbaum: ¿Cuál fue la causa de su muerte?

Gail Katz Bierenbaum fue asesinada a los 29 años en el año 1985, y el caso no se resolvió durante años cuando su esposo, Robert Bierenbaum, comenzó una nueva vida. Fue declarado culpable de su muerte en el año 2000, pero su cuerpo nunca fue encontrado.

Un jurado encontró a Bierenbaum culpable de asesinato en segundo grado en el año 2000 y fue sentenciado a 20 años a cadena perpetua. Ahora es elegible para la libertad condicional y se enfrenta a una audiencia de libertad condicional en noviembre. En una audiencia de libertad condicional en diciembre de 2020, confesó haber matado a su esposa y haber arrojado su cuerpo desde un avión, según el New York Daily News.

ABC 20/20 está revelando nuevos detalles sobre el caso en su episodio de esta noche. El especial de dos horas describe a Bierenbaum, un cirujano, esquiador, chef y piloto multilingüe, como una figura de “Jekyl y Hyde”. El episodio se estrena el viernes 22 de octubre de 2021 a las 9:00 p.m. hora del este.

Esto es lo que necesita saber:

Robert Bierenbaum confesó haber matado a su esposa durante una audiencia de libertad condicional en 2020 y reveló nuevos detalles sobre cómo la mató

Getting ready to learn! @MKazColdCase from @PIFortheMissing explains the case of Gail Katz-Bierenbaum in part two of investigating and prosecuting homicide cases without the victim's body. ➡️https://t.co/RWuaARMIay pic.twitter.com/6FoU3ze3wU — Uncovered (@uncovered) December 16, 2020

Bierenbaum confesó haber matado a su esposa durante una audiencia de libertad condicional en diciembre de 2020, diciendo que estaban peleando y que quería que ella dejara de gritar, según el New York Daily News. Ambos tenían 29 años en el momento de su asesinato, y él le dijo a la junta de libertad condicional que era “inmaduro” y que no sabía cómo contener su ira, informó el Daily News.

“Quería que dejara de gritarme y la ataqué”, dijo, según el artículo.

Dijo que luego se deshizo de su cuerpo, informó el Daily News. Sus restos nunca han sido encontrados, aunque un cuerpo fue arrastrado a tierra en Staten Island que los investigadores inicialmente creyeron que era Katz Bierenbaum.

“Fui volando. Abrí la puerta y luego saqué su cuerpo del avión sobre el océano”, dijo, según el Daily News.

Un cuerpo que se cree que es Katz-Bierenbaum fue recuperado en 1989 y enterrado

NEW True Crime: Why did a handsome doctor, pilot, husband – really kill his wife? The only thing more shocking may be how he tried to hide the body. @JohnQABC’s all-new 20/20 premieres Friday at 9/8c on @ABC. Stream next day on Hulu. https://t.co/ZGewROXCaQ pic.twitter.com/qwTytMjU2s — 20/20 (@ABC2020) October 18, 2021

En 1989, mientras Bierenbaum se mudó de Manhattan a Las Vegas, Nevada, para establecer una nueva práctica médica, un cuerpo femenino parcial fue arrastrado a la costa en Staten Island, Nueva York, cerca del área donde las autoridades creían que Bierenbaum arrojó los restos de su esposa, según The Proyecto Charley. Aunque en ese momento no se disponía de pruebas de ADN para confirmar si los restos eran los de la mujer desaparecida, “se asumió que se había localizado a Gail”, informó The Charley Project.

Los restos fueron enterrados, dice el artículo. La familia de Katz-Bierenbaum solicitó que los restos fueran reexaminados en 1997 cuando las pruebas de ADN estuvieron disponibles, según The Charley Project. Las pruebas de ADN mostraron que el cuerpo no era Katz-Bierenbaum, informó el sitio web de la persona desaparecida.

Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, Katz-Bierenbaum tiene una tumba en el cementerio Mount Zion en Maspeth, Queens, Nueva York, según Find a Grave.

Robert Bierenbaum, an experienced pilot, was serving his 20 years-to-life prison sentence when he made the chilling confession during a December 2020 parole board hearing. | The full 20/20 premieres TONIGHT at 9/8c on @ABC. https://t.co/WMwMXq1BzA — 20/20 (@ABC2020) October 22, 2021

“Gail Beth, amada hija, nieta y hermana”, dice su lápida. “Por siempre en nuestros corazones.”

Los investigadores tomaron medidas para que un jurado presenciara exactamente cómo creen que Bierenbaum arrojó el cuerpo de su esposa durante su juicio por asesinato en 2000, según el New York Post. Los investigadores creen que Bierenbaum la estranguló en su apartamento del Upper East Side antes de deshacerse del cuerpo, según el artículo.

Durante el juicio, el jurado vio un video de un piloto de la policía de Nueva York cargando dos bolsas de arena de 50 libras y una bolsa de arroz de 10 libras en una bolsa de lona negra, destinada a servir como simulación para los 110 cuerpos de Katz Bierenbaum. El Sargento Matthew Rowley colocó la bolsa en el asiento del pasajero delantero del avión, un Cessna 172 de cuatro asientos, similar al avión que los investigadores dijeron que alquiló Bierenbaum. Las autoridades no pudieron usar el avión real que dicen que voló Bierenbaum porque otro piloto más tarde estrelló el avión, según el artículo.

“Una vez sobre el océano, Rowley redujo la velocidad del avión, quitó ambas manos de los controles, abrió la puerta del pasajero y sacó fácilmente la bolsa de lona”, dice el artículo.

Esta es la versión original de Heavy.com

