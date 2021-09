Los detectives de Internet han teorizado que Gabby Petito estaba embarazada cuando fue asesinada durante un viaje por carretera con Brian Laundrie en Wyoming, y los detectives de Internet afirman haber visto una ecografía en un clip de YouTube. Las autoridades no han dado a conocer evidencia de que Petito estuviera embarazada, y las afirmaciones de que estaba esperando un hijo son solo especulaciones.

El FBI y otras agencias de aplicación de la ley están llevando a cabo una búsqueda masiva de Brian Laundrie luego de que el cuerpo de su prometida de 22 años, Petito, fuera encontrado cerca del parque nacional Grand Teton en Wyoming el domingo 19 de septiembre de 2021. Las autoridades dictaminaron que su muerte fue un homicidio. La causa oficial de su muerte está pendiente de los resultados finales de la autopsia, informó The Guardian. Petito fue reportada como desaparecido el 11 de septiembre de 2021, 10 días después de que Laundrie regresara solo a casa de un viaje por el país.

El caso ha ganado una amplia atención. Petito era una bloguera de Van Life con muchos seguidores en Instagram y YouTube, donde documentó sus viajes con Laundrie.

Esto es lo que necesita saber:

Los “detectives de internet” afirman que vieron una ecografía en un clip de YouTube

Rewatching the Red White and Bethune video and as they're approaching #GabbyPetito & #BrianLaudrie's van is this a spiral notebook, sonogram pictures, and some sort of document just laying on the side of the road? pic.twitter.com/aTY5Ypf4Fy — D (@AllensDaughter) September 22, 2021

The International Business Times informó que los rumores sobre el supuesto embarazo de Petito comenzaron con imágenes de un clip de YouTube que, según los detectives web, mostraba una ecografía.

Un usuario de Twitter compartió una imagen fija del clip, con elementos en el suelo encerrados en un círculo rojo.

“Volviendo a ver el video de Red White y Bethune y mientras se acercan a la camioneta de #GabbyPetito & #BrianLaudrie, ¿es esto un cuaderno de espiral, imágenes de ecografía y algún tipo de documento a un lado de la carretera?” decía la publicación.

El video fue publicado en el canal de YouTube Red White & Bethune. El canal está dirigido por una familia de vloggers de viajes que conocían a Petito, según su página.

Las capturas de pantalla del tablero de Pinterest también generaron especulaciones de que Petito estaba esperando un hijo

My theory is #GabbyPetito was pregnant with #BrianLaundrie’s child. That he murdered her because of it, I am basing this off of her Pinterest. #justiceforgabbypetito pic.twitter.com/P05nJ2EIyf — Jessie-Lynne (@JessieLynne) September 20, 2021

Otra fuente del rumor de embarazo fue uno de los tableros de Pinterest de Petito. Petito tenía un tablero de Pinterest llamado “Oh Baby”, que era una subsección debajo de un tablero llamado “Objetivos de la vida”, según las capturas de pantalla y el International Business Times.

El tablero incluía artículos para bebés, imágenes de madres y niños pequeños, y mujeres que compartieron fotos de ellas mismas durante el embarazo, según IBT.

“Mi teoría es que #GabbyPetito estaba embarazada del hijo de #BrianLaundrie. Que él la asesinó por eso, lo baso en su Pinterest. #justiceforgabbypetito”, escribió un usuario de Twitter, compartiendo una captura de pantalla del tablero de Pinterest.

Surgieron nuevos detalles en el caso, incluido un avistamiento reportado de Petito & Laundrie discutiendo en un restaurante

Una testigo, Nina Angelo, le dijo a CNN que ella y su novio, Matt England, vieron una “conmoción” en The Merry Piglets entre Petito y Laundrie cuando la pareja salía del restaurante Tex-Mex el 27 de agosto. Angelo le dijo a CNN que Petito estaba llorando y Laundrie estaba “visiblemente enojado”, entrando y saliendo del restaurante y “continuaba mostrando enojo hacia el personal alrededor del puesto de la anfitriona”.

Si bien Angelo dijo que no observó ninguna violencia física, el incidente fue suficiente para hacer que la camarera de las parejas pareciera “visiblemente conmocionada”.

Merry Piglets publicó en su página de Facebook, diciendo que Petito y Laundrie fueron vistos allí. La publicación dijo que transmitieron información al FBI.

“Sí, podemos confirmar que Gabby y Brian estaban en Merry Piglets. No hemos eliminado ningún comentario o mensaje en las redes sociales. Las capturas de pantalla que ve fueron mensajes directos a nuestra cuenta y no públicos. Ya hemos notificado al FBI y están al tanto. Les estamos dejando hacer su trabajo y estamos respetando a la familia de Gabby y no tenemos nada más que comentar”, decía la publicación.

