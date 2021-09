Gabby Petito fue vista con vida por última vez en el restaurante Merry Piglets

The Merry Piglets fue el lugar de uno de los últimos avistamientos de Gabby Petito y Brian Laundrie juntos, dijeron testigos a los investigadores, recordando una “conmoción” en el restaurante el día 27 de agosto.

El FBI y la policía están buscando a Laundrie, de 23 años, quien es buscado por la muerte y desaparición de su prometida de 22 años. Se informó que Petito desapareció el 11 de septiembre de 2021, 10 días después de que Laundrie regresara sola a casa de un viaje por el país. El cuerpo de Petito fue encontrado el domingo 19 de septiembre de 2021 cerca del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming.

Las fuerzas del orden están buscando en el pantano de Florida en busca de Laundrie después de recibir una pista de sus padres, Christopher y Roberta Laundrie. Su hermana mayor, Cassie Laundrie, ha sido el único miembro de la familia Laundrie en hablar públicamente sobre el caso y dijo que Petito era “como una hermana” y una tía cariñosa para sus hijos.

Esto es lo que necesita saber:

Testigos dijeron que Petito estaba llorando en el The Merry Piglets & Laundrie estaba enojado y hostil

Una testigo, Nina Angelo, le dijo a CNN que ella y su novio, Matt England, vieron una “conmoción” en The Merry Piglets entre Petito y Laundrie cuando la pareja salía del restaurante Tex-Mex el 27 de agosto. Angelo le dijo a CNN que Petito estaba llorando y Laundrie estaba “visiblemente enojado”, entrando y saliendo del restaurante y “continuaba mostrando enojo hacia el personal alrededor del puesto de la anfitriona”.

Si bien Angelo dijo que no observó ninguna violencia física, el incidente fue suficiente para hacer que la camarera de las parejas pareciera “visiblemente conmocionada”.

Los Merry Piglets publicaron en su página de Facebook, diciendo que Petito y Laundrie fueron vistos allí. La publicación dijo que transmitieron información al FBI.

“Sí, podemos confirmar que Gabby y Brian estaban en Merry Piglets. No hemos eliminado ningún comentario o mensaje en las redes sociales. Las capturas de pantalla que ve fueron mensajes directos a nuestra cuenta y no públicos. Ya hemos notificado al FBI y están al tanto. Les estamos dejando hacer su trabajo y estamos respetando a la familia de Gabby y no tenemos nada más que comentar”, decía la publicación.

El gerente de un restaurante también confirmó “un incidente” en The Merry Piglets, pero se negó a dar un nombre o dar más detalles a CNN. El incidente no fue capturado por vigilancia, dijo el gerente a CNN. Un portavoz del FBI se negó a dar información.

“Para proteger la privacidad, no comentamos sobre los contactos que el FBI tiene o no ha tenido con ninguna persona”, dijo el portavoz del FBI a CNN.

El día que vieron a Gabby en Merry Piglets fueel último día que Petito se comunicó con su familia

La madre de Petito, Nichole Schmidt, dijo a los investigadores que el último mensaje de texto que recibió del teléfono de su hija generó sospechas, según WFLA. Schmidt dijo a las autoridades que el texto del 27 de agosto de 2021 fue la última comunicación que recibió. Ese fue también el día en que los testigos dijeron que vieron a Petito y Laundrie en una discusión en The Merry Piglets.

“¿Puedes ayudar a Stan? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas”, decía el texto, según una orden de registro revisada por WFLA.

Schmidt dijo que Stan es el abuelo de Gabby Petito, pero que Petito nunca se refirió a su abuelo por su nombre de pila.

La última publicación de Instagram de la bloguera de Van Life fue el 25 de agosto de 2021. En la foto, Petito sostenía una calabaza de tela y se reía frente a un mural de mariposas.

“¡Feliz Halloween!” decía la leyenda.

Esta es la versión original de Heavy.com

