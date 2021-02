Fry’s Electronics cierra sus tiendas en todo el país

La reconocida compañía minorista de artículos de tecnología, cosméticos, herramientas, juguetes, software, electrónica de consumo y electrodomésticos, Fry’s Electronics, que tiene más de 31 tiendas en nueve estados del país incluida California y Texas, a partir de este miércoles 24 de febrero, cerrará sus operaciones de manera permanente, luego de casi 36 años operando en el país.

De igual manera, a partir de este mismo miércoles, la empresa comenzará su proceso de liquidación. La noticia se conoció por medio del KRON4, en la noche del martes 23 de febrero, cuando afirmaron que Fry’s cerraría las 30 ubicaciones estadounidenses. Luego de que comenzarán los rumores de un posible cierre, estos fueron confirmados por la misma empresa.

Esto es lo que necesita saber:

Aunque la cuenta oficial de Twitter de la compañía Fry’s Electronics, actualmente tiene sus mensajes protegidos, los internautas y portales de noticias, pudieron recopilar el comunicado oficial publicado por la empresa.

En el comunicado, expresan que el cierre de las tiendas se debe a la difícil situación económica que ha desatado la pandemia del Covid-19. Además, afirman que esta decisión también se debe a los cambios en la industria minorista y los nuevos desafíos que ha dejado la pandemia del coronavirus.

En el comunicado se lee:

Es de anotar, que Fry ha llegado a la conclusión de eliminar y privatizar sus cuentas de Facebook, su perfil de Twitter y no dar ningún tipo de detalles en su sitio web.

De acuerdo al sitio web oficial de la compañía, la misma se fundó el 17 de mayo de 1985 en el área de la Bahia, en Sunnyvale, California, Estados Unidos, por los hermanos Fry (John, Randy y Dave) y Kathy Kolder, logrando darse a conocer por su particular forma de decorar el interior de sus tiendas, algo que llamó la atención de sus consumidores. Su tienda en San José lleva la temática Maya de Chichenitza, la decoración de la tienda en Sunnyvale lleva por tema la historia de Silicon Valley y la de Fremont tiene la exposición mundial de 1893.

If its true about #FrysElectronics it really sucks, they had such a huge selection of movies & music plus the giant selection of electronics gadgets you could ever want. It was my candy store growing up when I started getting into electronics no store was the same 😔 pic.twitter.com/2q2JEcmncK

— Casmar (@casmar27) February 24, 2021