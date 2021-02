Zoe Laverne incendia TikTok con el anuncio de su embarazo

La joven estrella de la red social TikTok, Zoe Laverne, de tan solo 19 años de edad, anunció que está embarazada de su novio Dawson Day.

La influenciadora en redes sociales, que cuenta con 17.9 millones de seguidores en TikTok, causó revuelo el 22 de febrero cuando reveló que estaba esperando un hijo con Day, quien tiene 20 años de edad. Ella compartió un video en TikTok en donde muestra dos pruebas de embarazo positivas con la melodía de “Godspeed” de James Blake.

El video tenia un mensaje que decía: “¡¡sorpresa !! Estoy muy emocionada.”

Desde entonces, el clip ha acumulado más de 1,5 millones de visitas y más de 220.000 me gusta.

Según Newsweek, Zoe Laverne también le dijo a sus 2.7 millones de seguidores de Instagram, por medio de las historias: “Realmente emocionada de que todos vean crecer a mi bebé”.

Tras el anuncio, Laverne enfatizó que Day es el padre y no Connor Joyce, de 13 años de edad. Zoe Laverne se disculpó previamente con Joyce, una influenciadora y fanática, a finales del año pasado después de que enfrentara una reacción violenta por admitir que se besó y “tuvo sentimientos” por él, informó Insider.

Newsweek dijo que Laverne continuó en sus Historias de Instagram, diciendo: “Este es el padre de mi hijo. Deja de decir lo contrario. ¿Cómo tendría eso algún tipo de sentido? Connor tiene 13 años. No pasó nada más que un beso. ¡¡Ocúpate de tus propios asuntos!!”

El público han criticado con frecuencia a Zoe Laverne como una depiladora y depredadora, mientras que otros ahora están cuestionando su capacidad para ser madre.

Esto es lo que necesita saber:

Después de anunciar su embarazo, Zoe habló sobre Day en su cuenta de Instagram. La estrella de las redes sociales compartió una foto de los dos junto con un mensaje que decía:

“¡¡Vas a ser un gran papá !! ¡te amo tanto! gracias por cambiar tanto mi vida y hacerme la chica más feliz del mundo”.

Según Sportskeeda, Zoe Laverne ha estado saliendo con Day desde noviembre de 2020. El 13 de enero, le deseó a su novio un feliz aniversario de dos meses en Instagram.

El anuncio de su embarazo ha provocado una ola de reacciones en línea, y muchos cuestionan la capacidad de la pareja para criar a su futuro hijo. Muchos también han cuestionado su conexión con Joyce.

Un usuario de Twitter con el nombre de usuario @isabellabeellaa dijo: “Adiós, me siento tan mal por ese niño”.

Otro usuario de Twitter dijo: “Imagina tener que aclarar que un chico de 13 años no es el padre de tu hijo. ¿Por qué Zoe Laverne aún no está en la cárcel?

Imagine having to clarify that a 13 year old is not the father of your child 😩 why is Zoe Laverne not in jail yet?? pic.twitter.com/NHs9y2BuxK

— ucklie (@ucklie) February 23, 2021