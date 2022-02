Reportan un posible tiroteo en una tienda de comestibles en Washington

La policía de Richland, Washington, está buscando a un sospecho de un posible tiroteo en una tienda de comestibles de la cadena Fred Meyer después de recibir informes de un tiroteo en la tienda.

La policía confirmó su presencia en la tienda 101 Wellsian Way y los informes que recibieron, pero no confirmaron de inmediato el tiroteo y si hubo muertos o heridos.

We please ask that you continue to avoid the area of Wellsian Way in Richland, as our officers are on scene. Please follow this page for information as it is made available.

— Richland PD, WA (@RichlandPolice) February 7, 2022