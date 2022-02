Juegos Olímpicos Beijing 2022: Así fueron las dos caídas de Zhu Yi [VIDEO]

Zhu Yi es la patinadora artística chino-estadounidense cuyas múltiples caídas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, mientras patinaba para China, han causado una gran controversia en ese país. Cayó en competencia dos días seguidos.

La primera caída se produjo cuando Zhu, de 19 años de edad, un desertor de EE.UU. a China, estaba patinando el domingo 6 de febrero de 2022, en el segundo día del evento por equipos de patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Beijing, informó CNN. Ella “cayó sobre el hielo después de un salto fallido en la combinación de apertura”, informó CNN, y luego “perdió otro salto”. Ella logró el último.

China terminó en quinto lugar como resultado. Las críticas fulminantes en las redes sociales surgieron contra Zhu entre el público chino que cree que, en primer lugar, no merecía un lugar en el equipo y no les gusta el hecho de que no habla chino con fluidez.

Volvió a caer el lunes 7 de febrero de 2022, en dos ocasiones, en la competencia de patinaje libre, según Yahoo Sports.

Puede ver el video de ambas caídas más adelante en esta historia.

Esto es lo que necesita saber:

Surgieron críticas a Zhu en Weibo, que es una red social china

Second skate & poor performance on both – US-born Chinese figure skater Zhu Yi falls AGAIN – breaks down in tears… day after being branded a 'disgrace' by her countrymen for finishing last after giving up American citizenship to compete for Beijing – pic.twitter.com/c83nWiTcqP — Blanche Victoria (@tammytabby) February 7, 2022

Según CNN, el hashtag “Zhu Yi ha caído” despegó en la plataforma de redes sociales china Weibo, con 200 millones de visitas en varias horas.

Según AFP, los hashtags #ZhuYiFellOver y #ZhuYiMessedUp también fueron tendencia.

Las críticas a Zhu Yi se centraron en si ella ocupó injustamente el lugar de una atleta nacida en China. Nació en California, informó CNN. “Cualquiera se preguntaría cómo fue elegida para el equipo. ¿Es porque tiene un padre científico? preguntó un usuario en Weibo, según Reuters.

“Esto es una desgracia”, decía un comentario con 11.000 “me gusta”, según CNN.

Watch the Chinese censored fail & fall of their American Born Chinese Figure Skater Zhu Yi ! 🧐 🤣😜#zhuyifellover #zhuyi pic.twitter.com/bqYy81yFkP — Dan Friendly (@Christian_DFW) February 7, 2022

Zhu le dijo a Reuters lo molesta que estaba después de la primera caída.

“Estoy molesta y un poco avergonzada”, dijo, según Reuters. “Creo que sentí mucha presión porque sé que todos en China estaban bastante sorprendidos con la selección de singles femeninos y realmente quería mostrarles lo que podía hacer, pero desafortunadamente no lo hice”.

Zhu fue criada en los Estados Unidos por una familia de inmigrantes chinos

Según Olympics.com, Zhu “nació y se crió en los Estados Unidos de América en una familia de inmigrantes chinos, decidió representar a China en 2018. Ganó el título de novata en los Estados Unidos en 2018”.

Según AFP, su padre es Zhu Songchun, “un destacado experto en inteligencia artificial que regresó a China para dirigir un instituto de investigación clave en 2020”.

Su nombre en inglés es Beverly, según Olympics.com. “Anteriormente fue entrenado por el medallista de plata olímpico de 1984 y 1988 Brian Orser (CAN) y entrenado en Toronto, ON”.





Zhu Yi Fall – US-born Chinese Figure Skater Zhu Yi Slammed in China After Fall || Zhu Yi Fall Video Zhu Yi Fall – US-born Chinese Figure Skater Zhu Yi Slammed in China After Fall || Zhu Yi Fall Video || Beijing 2022 Winter Olympics An American-born figure skater who gave up her US citizenship to represent China at the Winter Olympics was slammed after a disappointing performance on the country's most popular social media… 2022-02-07T08:23:41Z

Debajo de los hitos, el sitio enumera: “Competí en el Campeonato Mundial Juvenil de 2020, terminando en el puesto 22. Ocupó el puesto 13 en su debut en el Campeonato de los Cuatro Continentes de 2020. Trofeo Sofia 2019 (Debut internacional juvenil – Patinaje individual – 3º).” El sitio informa que Zhu “comenzó a patinar porque la hija de la amiga de su madre estaba patinando”.

El sitio enumera su ambición como “representar bien a China en la competencia internacional. Para hacer felices a ella y al público”. Ella vive en China.

Su página de Instagram está llena de fotos de ella patinando y con amigos.

