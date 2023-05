El cobarde escondite de Francisco Oropesa, asesino de 1 niño y 4 adultos en Texas

Como un “cobarde”, así fue como calificaron las autoridades a Francisco Oropesa, el sujeto acusado de haber asesinado salvajemente a cinco miembros de una familia latina, entre ellos un niño de 8 años, en una casa del condado San Jacinto, en el estado de Texas, tras ser arrestado este martes, por la manera en que fue encontrado.

El sujeto de 38 años, originario de México, fue arrestado en una casa a 16 millas de donde cometió el horrendo crimen, tras un fuerte operativo de rastreo y búsqueda que incluyó a agencias del orden como el FBI, la policía y la Oficina del Sheriff, entre otros, según reportaron medios como NBC News.

Play

Watch: Briefing on Texas mass shooting suspect's arrest | NBC News Watch live coverage as officials hold a briefing on the Texas mass shooting suspect's arrest following a four-day manhunt. The suspect is accused of killing five of his neighbors with an AR-15 rifle after a dispute. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of… 2023-05-03T11:46:37Z

El alguacil del condado de San Jacinto, Greg Capers, identificó a Oropesa como un “cobarde”, por la manera en que quiso evadir a las autoridades, ya que se escondió dentro de un armario tapándose con una pila de ropa. La detención se hizo efectiva hacia las 7:00 p.m., de acuerdo a la Oficina del Sheriff del condado de Montgomery, casi dos horas después de haberse recibido la llamada que un testigo dio sobre su ubicación.

El hombre, quien había sido deportado en cuatro ocasiones, estaba al interior de una casa en el condado de Montgomery, en Cleveland.

De acuerdo a información suministrada por el periódico El Diario NY, el presunto asesino fue capturado gracias a una llamada que recibieron las autoridades, donde fue delatado.

“Fue una pista singular. Hicimos contacto con varios familiares. Hicimos visitas a múltiples residencias en el área… Queremos agradecerle a la persona que tuvo el coraje y la valentía de llamar para revelar la ubicación del sospechoso”, manifestó Jimmy Paul, agente especial del FBI de Houston.

El citado periódico dijo además que desde el viernes pasado cuando se cometió el brutal asesinato, las autoridades ofrecieron una recompensa de $80,000 dólares para ayudar a la policía a dar con la captura del sujeto.

Play

Video Video related to el cobarde escondite de francisco oropesa, asesino de 1 niño y 4 adultos en texas 2023-05-03T15:55:45-04:00

Noticias Telemundo también reportó la detención, y a través de su cuenta de Instagram dijo: “Las autoridades habían estado buscando a Francisco Oropesa, de 38 años, desde el viernes por la noche cuando supuestamente disparó a sus vecinos en Cleveland, Texas, luego de que le pidieran que dejara de disparar en su jardín”.

Tras su arresto, Oropesa fue internado en la cárcel del condado de Montgomery y nfnta cargos de asesinato en primer grado.

El múltiple asesinato se registró el 29 de abril pasado, y de acuerdo al Sheriff de San Jacinto y el agente especial a cargo del FBI, Houston, James Smith, explicaron afuera de la escena del crimen, que cinco personas, incluido un niño de 8 años, fueron asesinadas tras un tiroteo en su casa, donde departían, en Cleveland, Texas.

Las autoridades aseguraron que Oropesa se molestó porque sus vecinos le reclamaron por estar prácticando tiro en el patio de la casa, y acto seguido llegó al inmueble y disparó un rifle estilo AR-15 contra todos.

El juez impuso al presunto asesino, quien al parecer estaba bajo efectos del alcohol, una fianza de $5 millones de dólares.