Muere de manera trágica la modelo y futbolista Liss Hernández: ¿Qué dicen autoridades?

El mundo del modelaje y el deporte colombiano están de luto, luego de conocerse el fallecimiento de Liss Hernández, reconocida modelo e integrante del equipo de balompié Divas del fútbol, quien murió de manera trágica.

Así lo reportó el canal de televisión RCN, tras revelar que la joven de 29 años, quien era madre de un niño de 6 años, murió el pasado 27 de abril en el Hospital San Vicente Fundación, de la ciudad de Medellín, donde estuvo 13 días internada en cuidados intensivos tras sufrir quemaduras en el 95% de su cuerpo por una explosión casera.

El citado medio aseguró que las autoridades explicaron que la tragedia ocurrió tras la explosión de una chimenea de etanol, en el apartamento de la joven, en la zona de Envigado, donde se encontraba departiendo con su novio.

El incidente se registró el 14 de abril en la noche, y de acuerdo a datos suministrados por el Cuerpo de Bomberos de Envigado, que atendió la emergencia, una vez la chimenea disminuyó su calefacción, el compañero sentimental de la modelo, sin conocer sobre la chimenea, tomó un recipiente con alcohol para recargar el artefacto, lo que generó “un flamazo” potente que desencadenó la explosión, que alcanzó a la futbolista.

Hasta el momento el tema es materia de investigación por parte de las autoridades colombianas y no se ha revelado información sobre el estado del novio de la joven.

El equipo de fútbol al que pertenecía la bella modelo, confirmó la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video de Liss Hernández.

“Cuando las personas que amamos parten…. Pasan de vivir entre nosotros a Vivir en nosotros. Por siempre en nuestra familia Divas del fútbol @lisshernandez_ 🙏🏻🫶🏻❤️ Descansa en paz 🙏🏻❤️”, comentó el equipo Divas del fútbol en su red social.

Una amiga de la futbolista utilizó la cuenta de Instagram de la joven para lamentar su inesperada partida y destacó lo completa que era la modelo.

“Que no te encuentres aquí ahora, no significa que no estés en la presencia de todos los que en vida hoy te recuerdan. Se fue ese cuerpo visible que sudaba y dejaba lo mejor de sí en el terreno de juego, pero queda en el corazón y la mente ese recuerdo vivo de lo que fue ella en vida y eso la mantendrá siempre presente”, dijo la amiga de Liss en su Instagram. “No se fue para siempre, trascendió a una mejor vida donde nada duele y desde allá estará cuidando de cada uno de los que le dieron vida”.

Play

Lo que se sabe de la muerte de Liss Hernández – Telemedellín #NoticiasTM #NTM | Una joven emprendedora y amante al deporte fue la víctima que cobró un nuevo accidente generado con una chimenea. Encuentra todas nuestras novedades en telemedellin.tv/ Señal en vivo en telemedellin.tv/senal-en-vivo/ Facebook → facebook.com/telemedellin.tv/ Twitter → twitter.com/Telemedellin Instagram → instagram.com/telemedellin/ Suscríbete a nuestro canal oficial goo.gl/2ZZNUZ 2023-04-30T15:22:42Z

Además de futbolista y modelo, de acuerdo al periódico colombiano El Tiempo, Liss Hernández era influencer en sus redes sociales, donde compartía trucos de belleza.

Un seguidor de la joven manifestó su dolor por la noticia y dijo: “Que perdida tan impresionante. Una gran mujer, madre, hija, amiga, su sencillez y su amor por el fútbol, la música y en At Nacional. Gracias a Dios por conocer personas bellas, qué son las que hacen falta en esta época de egoístas, amantes al poder, mentes de destrucción y poco trabajo en equipo. Ojalá ese ángel y ese lindo ser que trascendió nos acompañe”.