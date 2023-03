Francisca Lachapel es fuertemente criticada por su ropa en Despierta América

Las fuertes criticas le llovieron a Francisca Lachapel en sus redes por su ropa en Despierta América. “Francisca quien te vistió hoy te odia”, escribió Milagros Paz, una de las seguidoras de la presentadora, en sus redes. “La ropa muy fea y las botas también”, agregó otra. Otra seguidora escribió: “Horrible ese look”. Y así siguieron varios comentarios.

Pero otros salieron a tirarle flores a Francisca. “Que bello outfit”, comentó su compañero Migbelis Castellanos. Hasta su esposo, Francesco Zampogna le dejo unos emojis de candela y caritas con corazoncitos. “Ella es una hermosa mujer el pelo y la vestimenta no tiene q ver para nada con la persona ! Porque les gusta criticar en ves de admirarnos como lo q somos seres humanos q debemos respetarnos en igualdad de gustos ! Por favor este mundo ya está demasiado de podrido como para seguir apoyando al mal !! Más amor más humildad más carisma 🙌”, escribió una de sus seguidoras. Otra agregó: “Francisca no hagas caso a las críticas eso te fortalece deja que hablen que cada día eres más profesional no hagas caso a personas que son amargadas y no tienen otra cosa más que hacer eres bella y tienes una hermosa familia Dios te Bendiga🙏”.

Francisca Lachapel también es criticada por su cabello

Francisca también ha recibido duras criticas después de cortarse el cabello. Lo cual lo hizo para hacer las pases con la niña que creció sintiéndose “fea” por sus rizos. Ahora se está dejando crecer el cabello a lo natural sin alisarse. Pero las duras criticas la han perseguido desde entonces. Pero ella siempre respuesta para quienes la critican. Una persona le preguntó si le molestaba que le dijeran que parecía un “micrófono” con su look. A lo que ella contestó: “No me molesta, al contrario, me da mucha risa. Es normal cuando te atreves a hacer cosas diferentes y los que no entienden primero te juzgan, luego te critican y atacan y después cuando ven el resultado final te aplauden, felicitan y te piden que les digas como lo hiciste. Así que vamos bien”.