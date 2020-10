[FOTOS] ¿Cuánta gente asistió al mitin de Florida de Biden?

El martes 13 de octubre, el ex vicepresidente Joe Biden realizó dos mítines con distanciamiento social en el condado de Broward, Florida. El primer parlamento de Biden fue en Pembroke Pines en el condado de Broward mientras visitaba a votantes de alto nivel, informó SunSentinel. Después de ese mitin, realizó un drive-in en Miramar, Florida.

¿Cuánta gente asistió al evento? En este artículo puedes echar un vistazo a las fotos del público y lo que sucedió.

Aproximadamente 60 personas asistieron a su evento de Pembroke Pines, respetando el distanciamiento social con asientos separados

Perhaps 60 people in room at Southwest Focal Point Senior Center in Pembroke Pines for @JoeBiden remarks on senior issues.

Room has social distancing circles on carpet. Everyone wearing masks. Mostly media, some campaign staff, some Broward Democratic activists. pic.twitter.com/tix76Ex7YB — Anthony Man (@browardpolitics) October 13, 2020

En Pembroke Pines, Biden habló sobre el presidente Donald Trump. Durante su discurso, dijo que Trump estaba organizando “fiestas supercontagiadoras” y que estaba claro que la “arrogante e imprudente respuesta al COVID de Trump causó una de las peores tragedias en la historia de Estados Unidos”.

SunSentinel informó que había alrededor de 60 personas en el evento del Centro Comunitario Southwest Focal Point, incluyendo periodistas y personal. El distanciamiento social se reforzó con círculos marcados, todos los asistentes usaron máscaras y se les tomó la temperatura a todos antes de asistir al evento. Biden usó su máscara mientras hablaba durante unos 30 minutos, señaló SunSentinel.

Former Vice President Joe Biden says he prayed for President Donald Trump’s recovery. He adds, “I prayed that him coming out of this would change something.” pic.twitter.com/FnqFhD5lrb — Nicole Sganga (@NicoleSganga) October 13, 2020

Durante su evento en Pembroke Pines, Biden dijo que rezó por la recuperación de Trump: “Recé para que él, saliendo de eso, cambiara algo”, informó Nicole Sganga de CBS News.

Tampa Bay Times informó que había alrededor de 75 personas esperando fuera del evento.

Sganga compartió un tweet en el que señaló la diferencia entre los eventos de Biden y Trump en el mismo estado, donde Biden se enfoca en el distanciamiento social y Trump se enfoca en la cantidad de público.

Same state… VERY different campaign stops. Today with Joe Biden in Pembroke Pines, Florida vs. Yesterday with Donald Trump in Sanford, Florida pic.twitter.com/Uqz06SxnAB — Nicole Sganga (@NicoleSganga) October 13, 2020

Aquí hay otra foto, que muestra los círculos dibujados para ayudar a las personas a respetar más fácilmente la distancia social.

Cerca de 60 carros asistieron a su Drive-In en Miramar

About 60 cars under the amphitheater at Miramar Regional Park for @JoeBiden drive-in rally. More on the periphery. pic.twitter.com/0wZGN75MTE — Anthony Man (@browardpolitics) October 13, 2020

Aproximadamente 60 carros asistieron a su rally drive-in más tarde el mismo día en el Memorial Regional Park de Miramar, informó SunSentinel.

Drivers demonstrating support for ⁦@JoeBiden⁩ at Miramar rally. pic.twitter.com/RAgqncbnFW — Anthony Man (@browardpolitics) October 13, 2020

Biden compartió este vídeo del evento:

Biden dijo al público: “Aquí en Florida, podéis determinar el resultado de estas elecciones. Ganamos Florida y se acaba todo”.

Some milling about during warm ups, but people at @JoeBiden drive-in Miramar event are mask wearers and are generally staying socially distant. pic.twitter.com/injPDQBDiR — Anthony Man (@browardpolitics) October 13, 2020

Local 10 informó que ambos eventos del condado de Broward eran solo por invitación. Anthony Man, del South Florida Sun-Sentinel, dijo en Twitter que el evento se parecía mucho a un autocine y que la gente podía sintonizar los discursos en sus radios.

The @JoeBiden drive-in event is very much like a drive-in theater. Except the entertainment will be the presidential nominee. (And the handful of people with @realDonaldTrump flags at entrance to Miramar Regional Park.)

People can tune into speeches on car radios. — Anthony Man (@browardpolitics) October 13, 2020

Aquí tienes más fotos del Drive-in de Biden.

Los partidarios de Biden estaban entusiasmados, pero muchos mantuvieron las distancias sociales.

Biden se dirigió a su público, que estaba reunido en sus carros respectivos estacionados para seguir el evento.

Muchos llevaban carteles mientras se mantenían las distancias de seguridad.

En la foto de abajo, puedes ver uno de los carteles que llevaban los partidarios. Este dice: “Puntuaciones de Biden & Harris”.

Sophia Hidalgo, en la foto de abajo, decoró su carro para el evento.

Muchos simpatizantes trajeron banderas o decoraron sus carros para el Drive-In.

La campaña de Biden siempre ha sido inflexible respecto al distanciamiento social. A principios de octubre, Bernie Sanders le dio su apoyo sobre este tema. En un mitin de New Hampshire, en el que se imponía estrictamente el distanciamiento social, Fox News señaló que Sanders dijo sobre el evento: “Quizás algunos republicanos se burlen de nosotros por este evento. Tenemos asistencia limitada. Nosotros, como pueden ver, estamos respetando la distancia social. No se deja entrar a nadie sin mascarilla. Eso es lo que creemos bueno. Y creo que estamos en lo cierto”.

A ese evento también asistieron unas 60 personas. Esa misma semana, Sanders organizó dos mítines para Biden en Michigan. El primero fue para 25 personas dentro, y con alrededor de 60 afuera, y el segundo fue un Drive-in con alrededor de 180 carros presentes.