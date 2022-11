Florida declara estado de emergencia por tormenta Nicole [MAPA DE RADAR]

La tormenta subtropical Nicole podría fortalecerse y convertirse en huracán de categoría 1, cuando entre la noche del martes o de noviembre y del miércoles 9 se acerque a las costas de la Florida, así lo informó este lunes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Según informa El Nuevo Heraldo, el NHC advirtió que la tormenta que se formó este lunes podría convertirse en un huracán o tener fuerza casi de ciclón cuando se desplace sobre el noroeste de las Bahamas y la costa este de la Florida, pronosticando un clima peligroso prolongado, informó Semana.

De acuerdo con Jamie Rhome, director encargado del NHC, dijo que era probable que la tormenta Nicole lleguue a Florida como “una tormenta tropical de máxima intensidad o un huracán de mínima intensidad”.

“Nicole podrá desarrollar un núcleo interno más pequeño y hacer la transición a un ciclón tropical en 24 a 36 horas, y una vez que eso ocurra, se anticipa una tasa de intensificación más rápida”, advirtió el NHC este lunes.

“Las condiciones de huracán son posibles en partes del noroeste de las Bahamas y del sureste al centro-este de Florida a partir del miércoles, donde se emitió una alerta de huracán. Las condiciones de tormenta tropical son posibles en las áreas bajo vigilancia de Tormenta Tropical en Florida y Georgia a partir del miércoles”, indicó en su informe el NHC.

4 am EST Tuesday, November 8 Key Messages for Subtropical Storm #Nicole.https://t.co/wsanWPjlys pic.twitter.com/V40NugL7Uw — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2022

En el informe del NHC se lee:

A las 400 AM EST (0900 UTC), el centro de la Tormenta Subtropical Nicole estaba localizado cerca de la latitud 27.6 norte, longitud 71.6 oeste. Nicole se mueve hacia el noroeste alrededor de 8 mph (13 km/h). Se pronostica un giro hacia el oeste y oeste-suroeste hoy y esta noche, y ese movimiento debe continuar hasta el miércoles. Se espera un giro hacia el noroeste y norte de este jueves y el jueves por la noche. En la trayectoria pronosticada, el centro de Nicole se acercará al noroeste de las Bahamas hoy y esta noche, se moverá cerca o sobre esas islas el miércoles y se acercará la costa este de Florida el miércoles por la noche. Se espera que el centro de Nicole se mueva a través del centro y norte de Florida hacia el sur de Georgia el jueves y el jueves por la noche. Los vientos máximos sostenidos están alrededor de 45 mph (75 km por hora) con ráfagas más fuertes. Se espera que Nicole haga una transición a una tormenta tropical más tarde hoy y comience a fortalecerse, y se pronostica que esté cerca o en fuerza de huracán para el miércoles y el miércoles por la noche mientras se mueve cerca del noroeste de las Bahamas y se acerca la costa este de Florida. Los vientos de 40 mph se extienden hasta 380 millas (610 km) desde el centro. Los datos de la boya NOAA 41047 indican que la presión central mínima es de 995 mb (29.39 pulgadas).

De acuerdo con CNN, una alerta de huracán está vigente a lo largo de la costa este de Florida, desde la línea del condado de Volusia/Brevard hasta Hallandale Beach, según el Centro Nacional de Huracanes.

La alerta se extiende desde el norte de Miami hasta la región conocida como Space Coast e incluye Fort Lauderdale, West Palm Beach, Cabo Cañaveral y Melbourne. También se emitió una alerta de marejada ciclónica para partes de Florida y Georgia desde Altamaha Sound hasta Hallendale Beach.

“No se concentre en la trayectoria exacta de Nicole, ya que se espera que sea una gran tormenta con peligros que se extiendan hacia el norte del centro y fuera del cono, y afecten gran parte de la península de Florida y partes del sureste de los EE.UU.”, explicó el NHC.

Ante la misiva, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una orden ejecutiva de carácter preventivo, en la que se declara el estado de emergencia para los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Martin, Saint Lucie, Indian River, entre otros.

“Si bien esta tormenta no parece, en este momento, que se volverá mucho más fuerte, insto a todos los floridanos a estar preparados y escuchar los anuncios de los funcionarios locales de manejo de emergencias”, señaló el gobernador en un comunicado.

Entre tanto, la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, anunció en una conferencia de prensa que su condado está tomando todas las medidas necesarias para afrontar el mal tiempo que trae el fenómeno atmosférico. Dice que están preparándose para los fuertes vientos, la intensidad y caudal de las lluvias, y las posibles inundaciones.

Es de indicar que Nicole, podría provocar una marejada ciclónica al norte del condado de 1 a 2 pies sobre el nivel normal de las aguas, previno, la funcionaria.

“En este momento no esperamos ningún impacto hasta el miércoles. Las elecciones del martes continúan sin interrupción y si aún no han votado los invito a hacerlo”, dijo. Además, instó a los residentes y a los visitantes a prepararse y afirmó que hasta el momento todos los servicios del condado permanecen abiertos.

Otros estados que podrían verse afectados por el fenómeno meteorológico son Brevard, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, DeSoto, Duval, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Manatee, Martin, Nassau, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter y Volusia, de acuerdo con El Nuevo Herald.

En el portal Windy.com se lee:

La tormenta tropical Nicole continúa moviéndose hacia el noroeste, justo al oeste de las Bermudas y se prevé que gire hacia el oeste y se mueva a través de las Bahamas. Los vientos máximos sostenidos son de 46 mph. Se pronostica que el sistema se fortalecerá significativamente y alcanzará el estado de huracán y se acercará a la costa este de Florida el miércoles por la noche o el jueves temprano. Se prevé que la tormenta sea muy grande con impactos que se extiendan en el cono, bien hacia el norte, lo que provocará un oleaje sustancial y una marejada ciclónica peligrosa. También se esperan fuertes lluvias y fuertes vientos. Los impactos de la tormenta estarán presentes en la mayoría de la península de Florida y partes del sureste de los EE.UU.

Play

Tracking the Tropics: Nicole Aims at Florida Subtropical Storm Nicole has formed in the Atlantic, and it's aiming directly at the coast of Florida. The National Hurricane Center is warning of possible heavy rains and flooding conditions as Nicole nears the Atlantic coast. nbcnewyork.com/weather #live #radar #flwx 2022-11-07T11:25:59Z

¿Qué impactos tendría Nicole?

Subtropical Storm #Nicole Advisory 5A: Nicole Beginning to Strengthen. Expected to Turn Westward Or West-Southwestward Today. https://t.co/tW4KeFW0gB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2022

Publica El Nuevo Herald, que los meteorólogos pronostican que el sistema afectaría con fuertes vientos, lluvias intensas, inundaciones, erosión de playas, alto oleaje y poderosas corrientes marítimas.

El NHC dijo que la marejada ciclónica puede tener de tres a cinco pies sobre el nivel normal de las aguas en la costa noroeste de las Bahamas, podrían caer de dos a cuatro pulgadas de lluvias con máximo de seis pulgadas entre el martes y el jueves.

Con esta advertencia, desde las Bahamas, el viceprimer ministro y titular de Turismo e Inversiones de Bahamas, Chester Cooper alertó a los ciudadanos del archipiélago, y les pidió tomarse en serio el paso de la tormenta Nicole. “Todo el mundo debería prepararse para lo peor”, dijo el funcionario.

Por medio de una emisora radial, Cooper dijo que el Gobierno se estaba preparando para evacuar a los residentes de las zonas vulnerables, y pidió a los ciudadanos estar pendiente de las instrucciones dadas por si hay que hacer una evacuación de emergencia.

El portal SwissInfo, dice que los detalles del plan fueron anunciados por el director de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés), Stephen Russell, quien indicó este lunes que probablemente se emitirá una orden de evacuación para la mayor parte de las islas del noroeste.

“Las islas del noroeste de Bahamas, incluyendo Gran Bahama, Ábaco, Bimini, las Islas Berry, Eleuthera, Nueva Providencia y Andros, han sido puestas bajo vigilancia de huracán”, precisó Russell. En este contexto, explicó que hay planes en marcha para evacuar a los residentes del pueblo pesquero de Sweeting Cay a tierra firme.

“Las órdenes de evacuación se emitirán esta tarde, una vez que hayan recibido el aviso de las 14.00 hora local. Anunciaremos cuándo queremos que comience la evacuación”, señaló Russell, instando a los residentes a tener en cuenta las advertencias. “Estamos perdiendo vidas por las marejadas que vienen de estos sistemas. No tenemos tiempo para ir e intentar rogar y suplicar a las personas que se desplacen. No puedo enviar a los equipos de emergencia después de que se nieguen y luego cambien de opinión”, añadió Russell.

La tormenta formada en el este de las islas Bahamas, llegará a ser un huracán cuando se acerque el próximo miércoles a ese archipiélago antes de llegar a la costa este de Florida con vientos y lluvias fuertes, y acompañada de una marejada ciclónica peligrosa, aseguró EFE de acuerdo con La Republica.

Play

WATCH LIVE: Subtropical Storm Nicole Tracker Subtropical Storm Nicole has formed and could bring potentially heavy rainfall and some flooding to parts of South Florida in the coming days. 2022-11-07T15:32:23Z

LEER MÁS: Eclipse total de Luna: ¿Cuándo ver este evento astronómico?