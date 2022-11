Eclipse total de Luna: ¿Cuándo ver este evento astronómico?

La llegada del mes de noviembre de 2022, viene con toda para sorprendernos. El penúltimo mes de este año, nos trae una serie de eventos astrales que nos dejarán maravillados con su belleza, y uno de ellos será el eclipse total de Luna.

Este fenómeno sucederá en la noche del próximo martes 8 de noviembre, y comenzará a las 9:02 horas, el tiempo en el que la Luna esté en penumbra ascenderá a cinco horas y 52 minutos, seguidamente iniciará el eclipse parcial, que durará un total de tres horas y 39 minutos y por último, el eclipse total de Luna, que llegará a su punto álgido durante la 1:25 horas, de acuerdo con El Financiero.

Don't miss the Beaver Blood Moon lunar eclipse on Nov. 8 https://t.co/W0vppDtluh pic.twitter.com/zwjQJeZ78W — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 4, 2022

Es de señalar que, para admirar el eclipse, no se necesitará de ninguna protección ocular o de algún equipo especial, solo buscar la menor contaminación lumínica para apreciarlo en todo su esplendor. Cabe resaltar que este será el último eclipse total de Luna que presenciará la tierra en los próximos tres años, ya que el siguiente ocurrirá el 24 de marzo del año 2025, informó WFLA.

¿Dónde se verá el Eclipse total de Luna?

El Instituto Geográfico Nacional – IGN, ha indicado que este eclipse total de Luna será visible en Asia, Australia y América. Por tanto, en zonas como África y Europa, incluida España, no se podrá seguir de forma natural.

Para el caso de América Latina, la magnitud del eclipse y el tiempo de duración del evento astral variará de un país a otro. Argentina será uno de los países privilegiados, en donde se avistará el eclipse en toda su totalidad, comenzando a las 5:02 horas del 8 de noviembre cuando la Luna entre en la penumbra de la tierra, el eclipse parcial comenzará a las 6:09 y el total iniciará a las 7:17 terminando a las 10:56.

Blood moon lunar eclipse to rise on Election Day https://t.co/YV1yDgdsah pic.twitter.com/PerRfnbn2k — The Hill (@thehill) November 4, 2022

En el comunicado del IGN se lee:

“El inicio del eclipse de penumbra tendrá lugar a las 8 y 2 minutos de Tiempo Universal (TU). La zona en que será visible viene delimitada por la curva etiquetada con iP en la figura; corresponde América y el Pacífico. El eclipse parcial (iS) será visible a partir de las 9 horas y 9 minutos. Y El eclipse total total (iT) comenzará a las 10 horas y 16 minutos, siendo visible en Norteamérica, el Pacífico, Australia y Asia, y finalizará (fT) a las 11 horas y 41 minutos. El eclipse de sombra finalizará (fS) a las 12 horas y 48 minutos y el de penumbra (fP) a las 13 horas y 54 minutos. Habrá sido visible en sus últimas fases en el oeste de Norteamérica, el Pacífico, Australia y Asia”.

Para las personas que residan en los lugares en donde no se podrá vivir el evento, solo deben seguirlo a través de alguna de las transmisiones en directo que se llevaran a cabo a través del canal de YouTube de TimeAndDate.

¿Qué es un Eclipse total de Luna?

Según informa el diario colombiano Semana, en un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna forman una línea recta en el cielo nocturno. Según detalla la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el eclipse lunar ocurre cuando se da una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. El satélite se atraviesa en la sombra del planeta y durante esa transición, adquiere un color rojizo que le da su nombre tradicional.

“Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de modo que la Luna pasa a la sombra de la Tierra. En un eclipse lunar total, toda la Luna cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra”, de acuerdo con la NASA.

¿Cómo se forma la luna de sangre?

Total Lunar Eclipse May aabangang blood moon sa darating na Martes. Ayon sa PAGASA, ito ang tinatawag na "Total Lunar Eclipse", ang pambihirang astronomical phenomenon kung kelan pansamantalang matatakpan ng anino ng Earth ang liwanag ng buwan. pic.twitter.com/x5WwLFcpvP — IMReady (@IMReadyPH) November 4, 2022

El portal Ecologia Verde explica que se puede dividir a la sombra de la Tierra en dos partes: la umbra y la penumbra. La penumbra recibe una mínima cantidad de los rayos del Sol, mientras que la umbra no recibe ninguno. Precisamente, un eclipse lunar se relaciona con el paso de la Luna por la umbra. A pesar de no recibir ningún rayo de luz, la umbra no está completamente oscura, debido a que la propia atmósfera terrestre redirecciona los rayos del Sol y deja pasar ciertas longitudes de onda, mientras que otras las dispersa.

Durante un eclipse lunar la Luna pasa por detrás de la sombra terrestre, pero no se ve completamente oscura. Esto es debido a que las moléculas de gas que forman atmósfera de la Tierra dispersan las longitudes de onda que pertenecen a la luz azul y verde, pero deja pasar directamente las que son más rojizas. Este fenómeno se denomina efecto Rayleigh y es la razón por la que la Luna al pasar por la sombra de la Tierra, recibirá el brillo rojo de la atmósfera.

La luz solar que alcanza la atmósfera terrestre pasa a través de ella y rebota en el suelo hacia la Luna. En un eclipse, además de esto, la luz azul es filtrada a su paso por la atmósfera y la Luna puede contemplarse de color rojo. Esta es la Luna que llamamos Luna de sangre.

Por el día, la luz solar del espectro rojizo atraviesa la atmósfera y llega al suelo, mientras que el azul se dispersa en todas las direcciones. Esto explica también por qué el cielo es azul y las puestas de sol y amaneceres, rojizos.

Finalmente, desde ya hay que prepararse para recibir el siguiente eclipse lunar total el cual sucederá el 14 de marzo de 2025.

