Fiscalía confirma que Gobernador Cuomo “sí acosó sexualmente” a varias mujeres

Luego de meses de haberse iniciado una investigación formal por parte de la Fiscalía del estado de Nueva York, tras numerosas denuncias de presuntos actos de acoso sexual cometidos por el actual gobernador del Estado, Andrew Cuomo, el organismo acusador determinó que el mandatario demócrata sí incurrió en los actos denunciados.

Así lo manifestó la fiscal del Estado, Letitia James, quien a través de una larga conferencia de prensa, que puedes ver en este artículo, anunció que su oficina encontró méritos para señalar a Cuomo como responsable de conductas inapropiadas y actos de acoso sexual en múltiples ocasiones.

La funcionaria advirtió que tras conocerse las denuncias, se realizó una investigación minuciosa y muy profunda, que incluyó miles de pruebas, como e-mails, mensajes de texto, declaraciones y otras, que lograron determinar que efectivamente el gobernador Cuomo violó varias leyes federales y estatales, al acosar sexualmente a exempleadas y actuales empleadas de su Administración.





Play



NY Attorney General Report: Cuomo Sexually Harassed Multiple Women Watch live coverage as the office of New York Attorney General Letitia James holds a press conference on a major announcement. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News… 2021-08-03T15:59:35Z

La fiscal James dejó claro que Cuomo “sí cometió actos de acoso sexual” y en varias ocasiones además tocó “partes íntimas del cuerpo” de múltiples mujeres, sin consentimiento.

“La investigación encontro que el Gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a empleadas del Estado de Nueva York actuales y antiguas, incurriendo en tocamientos no bienvenidos ni consentidos”, aseguró la jefe de la Fiscalía de Nueva York. “Hizo además numerosos comentarios sugerentes, de naturaleza sexual”.

La Fiscal agregó que dentro de las víctimas de Cuomo, hubo muchas mujeres jóvenes, y advirtió que los actos inapropiados y reprochables del mandatario incluyeron además de tocamientos indeseados, besos, frases sexuales indebidas y manoseos.

Peor todavía, según halló la investigación de la Fiscalía, es que en al menos un caso, cuando la mujer agredida se quejó, “el Gobernador y algunos de sus asesores principales, tomaron medidas de represalia, por haber dado el paso de contar su historia, su verdad”.

“Su administración creó un lugar de trabajo tóxico, que permitió estos acosos ya que en un ambiente de trabajo hostil, las trabajadoras no se sentían cómodas quejándose sobre los acosos sexuales, debido al temor creado por la dinámica de poder”, dijo la Fiscal, insistiendo en que los comportamientos del mandatario van en contra del derecho dado por la ley de trabajar en ambientes seguros.

Governor Cuomo Responds to Independent Reviewer Report: https://t.co/sgPuPEDXRU — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 3, 2021

Tras conocerse el resultado de la investigación independiente que promovió la Fiscalía, y ante múltiples voces que exigen la renuncia inmediata de Cuomo al cargo, el mandatario estatal negó rotundamente las acusaciones y siguió defendiendo su inocencia.

“Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni realicé insinuaciones sexuales”, dijo Cuomo, tras enterarse de los hallazgos de la Fiscalía. “Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo, ese nunca he sido yo”.

Cuomo no repondió si piensa renunciar o no, y lanzó dardos contra los periódicos que sacaron sus primeras historias de acoso sexual a la luz.

“El juicio por parte de un periódico o investigadores parciales no es la forma de encontrar los hechos en este asunto”, dijo Cuomo. “Doy la bienvenida a una oportunidad completa a una revisión justa ante un juez y un jurado, porque esto simplemente no sucedió”.