Fiscal que investiga a Trump le advierte que no podrá esta por encima de la ley

Luego de conocerse que un juez impuso al expresidente Donald Trump una multa de $110,000 por haber cometido desacato, tras no presentarse ante la Fiscalía de Nueva York, en medio de una acción civil contra su compañía “Trump Organization” sobre sus prácticas comerciales, la Fiscal del Estado reaccionó con una advertencia para el exmandatario.

Minutos después de hacerse pública la decisión del juez Engoron por su negativa a cumplir con las citaciones de la Fiscalía de Nueva York, la fiscal Letitia James dejó en claro que su oficina continuará adelante con sus investigaciones, en cumplimiento de la ley.

James acusó al expresidente republicano de querer afectar la investigación que su oficina adelanta, y le recordó que el fallo del juez muestra que nadie puede librarse de sus responsabilidades.

Play

Fmr. president Trump ordered to pay $110,000 contempt fine Former president Donald Trump has been ordered to pay a $110,000 fine. 2022-05-11T23:52:16Z

“Durante años, el Sr. Trump y la Organización Trump han tratado de frustrar nuestra investigación legal, pero la decisión de hoy deja en claro que nadie puede evadir la responsabilidad. Seguiremos haciendo cumplir la ley y buscaremos respuestas como parte de esta investigación”, comentó la Fiscal James, en un comunicado.

“Reafirmando un fallo que declara en desacato a Donald J. Trump, un juez ha ordenado al Sr. Trump que pague a mi oficina por negarse a cumplir con nuestras citaciones”, agregó la jefe de la agencia que investiga las acciones de la compañía del expresidente.

La Fiscalía explicó que: “las citaciones se emitieron como parte de la investigación en curso de la Fiscalíá de Nueva York sobre las denuncias de fraude financiero y tergiversaciones que involucran al Sr. Trump y la Organización Trump”.

Asimismo, esa oficina recordó que el juez Engoron, quien emitió la decisión de multar a Trump, advirtió que el fallo de desacato contra Trump “se elimina condicionalmente si cumple una serie de condiciones antes del 20 de mayo de 2022, incluido el pago de $110,000”.

Play

La Organización TRUMP bajo INVESTIGACIÓN La organización de Donald #Trump será investigada por la gestión del ex presidente norteamericano. ¿Por qué se lo #investiga y cuál es el impacto que genera en el escenerao político de #EstadosUnidos ? La Organización TRUMP bajo INVESTIGACIÓN Una producción de VORTERIX.COM. Programación VORTERIX: LUNES A VIERNES: 07hs a 10hs – Maldición Va A Ser… 2021-07-05T12:01:14Z

Además de pagar la multa por desacato, Trump deberá entregar declaraciones juramentadas adicionales con detalles sobre búsqueda de documentos realizadas por su equipo.

En su decisión contra Trump, el juez lo acusó además de emitir una declaración falsa en una declaración juramentada relacionada con la citación de la Fiscalía para presentar documentos sobre su empresa.

La Fiscal de Nueva York, Letitia James, agregó en su misiva de este miércoles: