FDA autorizará tercera dosis para mayores de 16 años: ¿Cuándo?

Durante la semana, los laboratorios farmacéuticos de Pfizer y BioNTech anunciaron la entrega de resultados preliminares de sus ensayos clínicos a las autoridades estadounidenses como parte de su esfuerzo para que se apruebe una tercera dosis de refuerzo de la vacuna del virus COVID-19 a todos los mayores de 16 años.

Hasta el momento, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, pro sus siglas en inglés), solo ha autorizado una tercera dosis de refuerzo de las inyectables de Pfizer y Moderna, en aquellas personas que presenten un sistema inmune “inmunodeprimido”, en razón de que este segmento de la población, cerca del 3% en el país, no ha respondido de la misma manera a las vacunas, como si lo ha hecho la mayoría de la población.

Según los datos ofrecidos por Pfizer durante el lunes, la dosis de refuerzo generó “anticuerpos neutralizantes significativamente más altos” contra la cepa original del coronavirus, además de las variantes beta y delta, informó la empresa en un comunicado.

Los participantes del ensayo clínico recibieron una tercera dosis entre ocho y nueve meses después de la segunda, concretó el texto.

“Los datos que hemos visto hasta ahora apuntan a que una tercera dosis de nuestra vacuna provoca niveles de anticuerpos que superan significativamente los de las dos dosis iniciales”, dijo en el comunicado el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla.

Es probable que las personas necesiten una tercera dosis de la vacuna de 6 a 12 meses después de su primera ronda, dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer. https://t.co/XwptBi3FyR — CNN en Español (@CNNEE) April 16, 2021

“Estamos satisfechos de poder presentar estos datos a la FDA mientras seguimos trabajando juntos para enfrentarnos a los cambiantes retos de esta pandemia”, agregó el funcionario.

De acuerdo con InfoBae, según dieron a conocer los medios locales The New York Times y The Washington Post, Estados Unidos planea anunciar que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo ocho meses después de haber sido inmunizados, una nueva fase en la campaña de vacunación que podría comenzar a mediados del mes de septiembre. Los dos diarios, que citan a funcionarios familiarizados con la decisión que ha tomado el Gobierno, apuntan a que el anuncio oficial podría producirse la próxima semana.

Así mismo, New York Times, indicó que el programa de refuerzo de las vacunas Covid-19, iniciaría con la población más vulnerable al virus, entre las que se encuentran el personal sanitario, personas de la tercera edad albergados en ancianatos, al igual que las personas asistidas en centros de discapacidad. Dijo, además, que el grupo poblacional siguiente en el proceso de tercera dosis, serían individuos con edad avanzada.

El Gobierno de EEUU quiere comenzar a administrar una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a partir del 20 de septiembre para quienes hayan recibido la segunda ocho meses antes. Para iniciar ese proceso, necesita la aprobación de la FDA https://t.co/rvZQg5UX6y — elDiario.es (@eldiarioes) August 18, 2021

Sin embargo, las autoridades sanitarias en el momento han dicho a los ciudadanos que el suministro de una tercera dosis no es recomendado para toda la población. Mientras que el doctor y epidemiólogo asesor del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, dijo que sería muy probable que se necesitara más adelante la aplicación de una tercera dosis.

“inevitablemente toda la población necesitará de una tercer vacuna o refuerzo, porque no hay vacuna, al menos no en esta categoría, que tendrá una protección indefinida”. Dijo en días pasados, en declaraciones citadas por Telemundo Arizona.

Por su parte, La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado a todos los países del mundo que retrasen la aplicación de esta dosis de refuerzo, planificada para iniciarse en el mes de septiembre, en vista de que si se anticipa su suministro, esto contribuiría a la desigualdad en el reparto global de las inyectables contra el Covid-19.

En USA inicia 20 Sept tercera dosis de #VacunaCOVID19 Refuerzo aplicarlo 8 meses posterior a segunda dosis de #Pfizervaccine o #ModernaVaccine #FDA autorización

Live https://t.co/IMtRWEONg4 USA — Enrique Faugier (@EnriqueFaugier) August 18, 2021

Según informó La Vanguardia, su director general, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este mismo miércoles en rueda de prensa que más de 2.000 expertos de todo el mundo han llegado al consenso de que se ha de proteger a los no vacunados antes de administrar el refuerzo a los ya vacunados.

“La injusticia de la vacuna es una vergüenza para la humanidad y, si no la evitamos entre todos, prolongaremos la pandemia durante años cuando se podría frenar en cuestión de meses”, afirmó.

La OMS hizo una recomendación antes de que se aplique una tercera dosis de la vacuna de covid-19 https://t.co/oXxLobA3cC — Revista Semana (@RevistaSemana) August 17, 2021

Y por su parte, el doctor Michael Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, subrayó que ese refuerzo supone ofrecer “un salvavidas extra a la gente que ya tiene un salvavidas, mientras que a otros se les deja ahogar”.

