Hombre es atacado con un hacha en un banco de New York [VIDEO]

Un usuario de un cajero automático de la ciudad de Nueva York fue brutalmente atacado por un hombre que portaba un hacha, causándole graves heridas. Las imágenes impactantes del momento de la agresión quedaron registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento bancario, ubicado en Broadway, en la calle Beater en Downtown Manhattan.

Los hechos sucedieron el domingo pasado, cerca de las 5:30 de la tarde, cuando el video muestra como un cliente del banco se encuentra haciendo una transacción en el cajero automático, y un hombre con actitud sospechosa camina junto a este, sosteniendo un hacha en su mano. De repente, se ve como el hombre se dirige hacia el usuario y lo ataca por la espalda, se presenta una intensa lucha, donde la victima recibe varios hachazos, quedando, sangrante y con graves heridas en su cabeza y en su pierna.

Poco después, el filme deja ver como la victima intenta salir del recinto para huir de su agresor, pero cae varias veces, mientras que se ve como el victimario con esta misma arma sigue golpeando los cajeros del lugar, para finalmente tirarla y abandonar el sitio.

Informan las autoridades que ante un llamado al 911, la policía atiende el caso y encuentra a un hombre herido, quien más adelante fue identificado como Miguel Solorzano, un latino de 50 años de edad, el cual se hallaba tendido en el piso y con tres cortes en la cabeza y uno en la pierna derecha. El hombre se encontraba en estado consciente, y de inmediato fue trasladado al Hospital Bellevue para ser atendido de urgencia.

Un video muestra cómo Miguel Solórzano, de 50 años de edad, resultó gravemente herido luego de que un sospechoso lo atacara con un hacha. https://t.co/FZdJgAzsjB — Univision Nueva York (@univisionNY) August 19, 2021

“Un hombre estaba allí con un hacha y [golpeó] mi cabeza… y mi pierna”, dijo el hispano victimario de la agresión, en declaraciones citadas por El Diario NY.

Cabe señalar, que según un reporte que dio un compañero de cuarto de la víctima a News 4, este les indicó que la víctima ya había sido dado de alta por el centro médico, pero que todavía no podía hablar por el gran impacto que le había causado el ataque, de ahí que hasta el momento no se tenga claro cuáles fueron las circunstancias de la agresión.

Puede ver el video a continuación, proporcionado por Al Rojo Vivo:





Play



Atacan con una hacha a un hombre mexicano en un cajero automático en Nueva York Video oficial de Al Rojo Vivo. Un hombre mexicano fue atacado con una hacha por la espalda y sin motivo aparente cuando hacía una transacción en un cajero automático de Nueva York. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo” es una revista noticiosa que comienza una nueva etapa junto a… 2021-08-18T21:52:09Z

El agresor fue identificado

Por este crimen fue acusado de intento de asesinato y asalto a Aaron García de 37 años de edad, un veterano estadounidense de Yonkers, que fue arrestado el martes, cerca de las 9:20 de la mañana, cuando fue sorprendido rompiendo las ventanillas de varios automóviles en las calles de Chelsea.

“García fue arrestado después de ser dado de alta del Hospital Bellevue, donde fue llevado para una evaluación cuando la Policía lo sorprendió presuntamente rompiendo las ventanillas de un automóvil en Chelsea”, señalaron fuentes policiacas.

El sospechoso, identificado por varios medios como Aarón García, estaba siendo buscado por la policía de Yonkers por una orden de arresto activa y cuatro órdenes de detención.

➡️ https://t.co/4FXBzV6Nep pic.twitter.com/CKTNR5zYwe — Univision Nueva York (@univisionNY) August 18, 2021

Según El Heraldo, Aaron García ahora se encuentra en el mismo hospital donde fue atendida su víctima, y se sabe que el personal médico lo sometió desde el día miércoles a que se le hiciera una evaluación psiquiátrica.

Además, dice el informativo que reportes de la policía de la ciudad de Yonkers, da cuenta de que García ya presentaba tres arrestos previos a este caso, hechos en los que se le sindicaba de acoso, acoso agravado, acecho y desacato criminal.

Finalmente, en una declaración hecha por un pariente lejano del ex militar, quien no quiso que se diera su nombre, dijo que Aaron García prestó sus servicios al ejército, pero que después de que regreso de un repliegue en Irak, él no fue el mismo, informó El New York Daily News.

“Estaba un poco descentrado. Estaba en combate. Todo lo que decía es ‘Vi cadáveres'”, dijo el familiar a medios locales.

LEER MÁS: Novia es viral en redes por no querer invitar a su boda a la abuela de su prometido