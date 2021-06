Autorizan nueva droga para tratar el COVID-19: ¿Qué es el Actemra?

A medida que los científicos van conociendo más sobre el virus del coronavirus que genera la enfermedad del COVID-19, las famaceúticas siguen trabajando en nuevos medicamentos para tratar de aliviar los síntomas severos que ocasiona el mal que desató la peor pandemia de los últimos años, y acaban de aprobar una nueva medicina contra el COVID.

La noticia fue revelada por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU), que emitió una autorización de uso de emergencia de un medicamento conocido como Actemra (tocilizumab), que podrá usarse en el tratamiento de pacientes afectados con el COVID.

La medicina puede ser utilizada no solamente en adultos, sino también en niños que se encuentren hospitalizados, que sean mayores de 2 años, pero que debido a su condición reciban corticosteroides sistémicos y oxígeno suplementario, o estén intubados.





La FDA advirtió que la autorización del medicamento Actemra no se autoriza para uso en pacientes ambulatorios.

La FDA aseguró que el uso de Actemra disminuye el riesgo de muerte durante los 28 días de seguimiento.

Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, hizo el anuncio con mucho optimismo.

“La acción de hoy demuestra el compromiso de la FDA de hacer disponibles nuevas terapias en todas las etapas de la pandemia mundial de COVID-19. Y aunque las vacunas han tenido éxito en disminuir el número de pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, proporcionar terapias adicionales para aquellos que se hospitalizan es un paso importante para combatir esta pandemia”, dijo la funcionaria.





Sobre el medicamento aprobado, la FDA dijo:

“Actemra es un anticuerpo monoclonal que reduce la inflamación al bloquear el receptor de interleucina-6. En el caso de la infección por COVID-19, el sistema inmunológico puede volverse hiperactivo, lo que puede resultar en un empeoramiento de la enfermedad. Actemra no se dirige directamente al SARS-COV-2. Actemra es un medicamento recetado que se administra por infusión intravenosa y que está aprobado por la FDA para múltiples enfermedades inflamatorias, incluida la artritis reumatoide”.

La FDA agregó:

“No existen tratamientos alternativos adecuados, aprobados y disponibles a Actemra para el tratamiento de COVID-19 en pacientes adultos y pediátricos hospitalizados (2 años de edad o mayores) que están recibiendo corticosteroides sistémicos y requieren oxígeno suplementario, ventilación mecánica no invasiva o invasiva. , o ECMO”.





La FDA también destacó que uno de los ensayos clínicos que se hizo con el medicamento, que se advierte no es para todos los pacientes con COVID, mostró que quienes recibieron Actemra, tuvieron una reducción “en la progresión a ventilación mecánica o muerte en comparación con los pacientes que recibieron placebo”.