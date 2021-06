Lanzan advertencia sobre sexo entre vacunados y no vacunados del COVID

Las autoridades de Salud de todo el país siguen haciendo un llamado a que más personas se vacunen contra el COVID-19, y justo cuando el auge de personas acudiendo a los puestos de vacunas ha ido disminuyendo, en la Ciudad de Nueva York lanzaron una serie de advertencias relacionadas con la manera de tener relaciones sexuales entre personas vacunadas y no vacunadas.

A través del Departamento de Salud Municipal, expertos insisten en que a pesar de la disminución de contagios COVID en los cinco condados de Nueva York, urge no bajar la guardia y pidieron que quienes todavía no están ni parcial ni completamente vacunados, usen máscaras cuando tengan sexo y eviten besos para garantizar que se reduzcan las posibilidades de infección.

“El virus se puede propagar durante el sexo porque implica una respiración densa y cercana, así como contacto con saliva”, dijo el Departamento de Salud, advirtiendo que aunque no hay evidencia de que alguien pueda infectarse con semen o fluido vaginal, sí se ha hallado rastro del virus en semen de hombres que se han infectado.





Recomendaciones sobre salud sexual 2020-04-17T22:32:36Z

El periódico El Diario NY se refirió a las recomendaciones de las autoridades de Salud, y destacó que para aquellos que no se han inmunizado contra el coronavirus, pidieron considerar también la opción de sexo virtual, ser creativos, y si optan por sexo en vivo, seguir normas de protección.

“Limite sus parejas sexuales a las personas con las que vive o que están en su burbuja social. Disfrute del sexo virtualmente, como citas de video, sexting, fiestas sexys de Zoom o salas de chat. Evite besar a alguien con quien no vive o que no está en su burbuja social. Use una mascarilla o una cubierta facial, incluso durante las relaciones sexuales! Tal vez lo tengas, tal vez no lo sea, pero con un tapabocas que cubre la nariz y la boca, agrega una capa de protección”, dijo el Departamento de Salud dentro de sus recomendaciones. “Use condones y protectores dentales para reducir el contacto con la saliva, semen o heces durante el sexo. Lávese antes y después de las relaciones sexuales. Lávese las manos y los juguetes sexuales con jabón y agua tibia”.

Pero a fin de poder disfrutar de la sexualidad de manera más abierta y sin límites, las autoridades de salud insisten en que la vacuna es la mejor opción.

“Vacúnate. La vacuna COVID-19 permite interacciones más seguras dentro y fuera del dormitorio. Es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a las parejas no vacunadas de adquirir la enfermedad COVID-19, hospitalización y la muerte”, agregaron. “Quienes se han vacunado por completo (con al menos dos semanas después de aplicarse la vacuna de una sola dosis o la segunda dosis de una vacuna de dos dosis) pueden tener citas y sexo sin cubrirse la cara”.

El Departamento de Salud fue más allá en sus recomendaciones y pidió a aquellas personas que tienen conductas sexuales muy activas, no descartar vacunarse.

“Si bien todos deben vacunarse, es especialmente importante hacerlo si tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por COVID-19, si asiste a fiestas sexuales o reuniones con grupos grandes, si tiene sexo en grupo, múltiples parejas sexuales o relaciones sexuales con personas que no conoce o si participa en

trabajo sexual”, advirtieron en su comunicado. “Incluso si está completamente vacunado, hágase la prueba de COVID-19 si tiene síntomas. Si el resultado es positivo, evite sexo y contacto cercano con los demás hasta finalizar su aislamiento. Sexo más seguro”.