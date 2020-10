FBI desmantela plan de golpe de estado y secuestro ¿dónde ocurrió esto?

El FBI confirmó el jueves que desmanteló un plan de un grupo terrorista doméstico de extrema derecha que buscaba derrocar al gobierno del estado de Michigan y secuestrar a la gobernadora , Gretchen Whitmer.

El diario Detroit News confirma que al menos seis individuos fueron arrestados en conexión al plan. Ellos ya fueron identificados como Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris y Brandon Caserta.

“Varios miembros hablaban de asesinar a ‘tiranos’ o de ‘llevarse a un gobernador’,” de acuerdo a una declaración jurada otorgada por un agente del FBI.

“Este grupo decidió que tenían que incrementar la cantidad de miembros y fomentaban el diálogo con sus vecinos para promulgar su mensaje.”

Esto terminó una investigación de varios meses por parte del FBI con el uso de agentes encubiertos e informantes.

Comienzo de esta operación

Armed protesters enter Michigan's state capitol demanding end to coronavirus lockdownHundreds of protesters, some armed, attempted to enter the legislative chamber of Michigan's state capitol, in response to moves to extend Covid-19 lockdown orders. The demonstrators gathered as Democrat governor, Gretchen Whitmer, pushed for stay-at-home orders to continue to mid-May. The state has recorded 3,789 coronavirus deaths at time of publication Subscribe to Guardian News… 2020-05-01T04:14:20Z

Todo esto surgió en el mes de abril cuando Whitmer, quien en un momento fue una opción en para ser compañera de campaña presidencial de Joe Biden por el partido democrata, quisiera implementar el uso obligatorio de máscaras y el mantenerse en casa durante la pandemia del coronavirus.

Esto la convirtió en un blanco político de varios conservadores y de extrema derecha diciendo que sus derechos individuales estaban siendo violados.

Esto generó protestas que terminaron con varias personas, algunas armadas hasta con rifles, entrando a edificio gubernamental.

También cabe recordar que el mismo presidente de Estados Unidos había tuiteado en ese momento la frase “Liberen a Michigan”. Y este grupo terrorista lo tomó de manera literal.

LIBERATE MICHIGAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

La investigación

El FBI comenzó su investigación en a principios de año cuando interceptaron mensajes y referencias a asesinar “tiranos” en comunicaciones online. Adam Fox fue el que se convirtió en el contacto principal del grupo para poder comunicarse con un grupo de milicia que ya se encontraba en el radar del gobierno.

En junio, Fox hizo una transmisión en vivo en el cual criticó las medidas de la gobernadora y se refirió a ella como “esta p**a tirana,” y también dijo, “No sé muchachos, vamos a tener que hacer algo. Conéctense conmigo, denme ideas de los que podemos hacer.”

Los acusados reunieron en la casa de uno de ellos tres días más tarde, de acuerdo el declaración jurada. Los coautores de este plan de supuesto golpe de estado se reunieron tres días más tarde.

Los individuos involucrados estaban participando en ejercicios de entrenamiento y combate en el mes de julio. Entre los ejercicios, se incluía armar un bomba. El 18 de julio, se discutió un posible ataque a una estación policial estatal. En esa reunión, Ty Garbin sugirió la idea de balear la casa de vacaciones de Whitmer.

Se espera que en las próximas horas el fiscales federales se declaren al respecto.