¿Qué fue de la familia de Selena Quintanilla tras su muerte?

Selena Quintanilla fue honrada póstumamente con el Premio a la Trayectoria de la Academia durante la 63ª Entrega Anual de los Premios Grammy.

Su padre, Abraham Quintanilla, le dijo a People: “Selena estaría muy emocionada por este honor, al igual que cuando ganó su Grammy en 1994”.

Su familia y su esposo tocaron con la fallecida estrella de su banda, Selena y Los Dinos. Si bien la banda se disolvió después de su muerte en 1995. A los 23 años, la fundadora de su club de fans, Yolanda Saldívar, la mató con un disparo.

“A lo largo de los años, las nuevas generaciones la han descubierto y se han enamorado de ella”, dijo Abraham al medio. Añadió: “La vida de Selena se truncó, pero sus fans la han llevado en el corazón a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación.”

“Fui muy feliz de recibir este importante premio en honor al trabajo de mi hija”, dijo a People. “Realmente honrado por esto”.

Los padres de Quintanilla han dedicado sus vidas a su legado

Inmediatamente después de su muerte, la familia recibió dinero de fanáticos que querían recordarla. En respuesta, la familia formó The Selena Foundation.

Su padre y su madre, Marcella, se han dedicado a continuar con su legado. No solo trabajaron en estrecha colaboración con la producción de la película biográfica protagonizada por Jennifer López, sino que Abraham le dijo a People que está preparando “un álbum de canciones en español remezcladas que ella grabó cuando era adolescente; un concierto tributo el 9 de mayo en San Antonio con estrellas interpretando su música; incluso una segunda colaboración con MAC Cosmetics para una nueva colección de maquillaje de edición limitada inspirada en Selena. (El primero, en 2016, se agotó en minutos)”.

“Cuando Selena falleció, le dije a mi familia que iba a tratar de mantener viva su memoria a través de su música”, dijo al medio. “Y 25 años después, creo que nosotros, como familia, lo logramos”.

Su hermana dirige la productora familiar y el museo de Selena

La familia todavía se dedica a apoyar la música tejana.

Formada por primera vez en 1990, la empresa familiar Q Productions ahora está dirigida por Suzette, la hermana de Quintanilla. Ex baterista de Selena y Los Dinos, Suzette está casada con Bill Arriaga y tienen un hijo, Javon.

Suzette dirige el Museo Selena en su ciudad natal de Corpus Christi, Texas. El museo fue diseñado en 1998.

Entertainment Tonight echó un vistazo al interior del museo, que presenta una alfombra en su color favorito, el púrpura, el aroma de su flor favorita, rosa y recuerdos de su vida. Eso incluye su Grammy de 1994 y el famoso mono que usó en su primer concierto.

“Cuando entras por esa puerta, sientes a Selena, tienes una idea de quién era ella, como persona, como artista”, dijo Suzette a la publicación. “Cuando entras aquí, puedes sentirla.”

Su hermano todavía es músico

El ex bajista de Selena y Los Dinos, Abraham Isaac, hermano de la fallecida estrella Selena Quintanilla, ha seguido tocando música desde la muerte de su hermana.

Ha estado vinculado a Los Kumbia Kings y a partir de 2016, con Elektro Kumbia. Su reciente banda firmó con DEL Records y lanzó “Pina Colada Shot” en 2017. En 2020 debían actuar en un concierto tributo a Quintanilla, pero se retrasó por la pandemia.

A.B. también fue noticia en 2017 cuando apareció en “Los diez más buscados” de Corpus Christi. Estaba siendo buscado por impagos de manutención infantil, y People informó que tiene seis hijos y dos hijas.

Habló del arresto con TvyNovelas y dijo sobre su ex novia Summer Clary: “Tengo siete hijos de diferentes mujeres y dos matrimonios. ¿Por qué sólo es una mujer la que me da problemas? No merezco nada de lo que me está pasando”.

Posteriormente fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Su esposo se volvió a casar en 2001 y está separado de sus suegros

“La Reina de la Música Tejana” estuvo casada con el guitarrista principal de su banda Selena y Los Dinos, Chris Perez, desde 1992 hasta su muerte.

“Nos casamos el 2 de abril de 1992 y ella murió el 31 de marzo de 1995. Así que murió dos días antes de nuestro tercer aniversario de bodas”, dijo Pérez a The New York Post. “Entonces, todos los años por esa época, trato de no dejar que mi corazón y mi mente piensen demasiado en ella porque los sentimientos son demasiado intensos. Sigue siendo una lucha constante”.

Años después de su muerte, se volvió a casar con Vanessa Villanueva en 2001 y la pareja tendría a su hija Cassie y su hijo Noah. Se divorciaron en 2008.

“Cuando me volví a casar, traté de restarle importancia a la muerte de Selena en mi vida. Fue demasiado doloroso. Nunca hablé sobre la muerte de Selena”, dijo Pérez al New York Post. “Volver a casarme y comenzar mi nueva vida fue una forma de superar su pérdida. Pensé que volver a casarme ayudaría, y lo hizo. Pero el dolor sigue ahí. Siempre estará ahí”.

Abraham ganó una demanda en 2016 contra Pérez para evitar que el libro de Pérez, “To Selena, With Love” fuera adaptado como programa de televisión.

Ahora dirige su marca Pérez Pepper Sauce que desde 2020 se puede encontrar en las tiendas de abarrotes HEB.