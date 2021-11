¿Quiénes conforman la familia Kyle Rittenhouse?

Kyle Rittenhouse, el adolescente de Kenosha que fue declarado inocente de homicidio y otros cargos en Wisconsin, proviene de una familia ‘quebrada’

Rittenhouse, que tenía 17 años en el momento del tiroteo, fue absuelto de las muertes por disparos de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber y las heridas de Gaige Grosskreutz después de un largo juicio. Argumentó en defensa propia y el jurado estuvo de acuerdo en todo lo sucedido.

Está previsto que Rittenhouse conceda su primera entrevista posterior al juicio a Tucker Carlson de Fox News el 22 de noviembre de 2021 a las 8:00 p.m. ET.

Esto es lo que necesita saber sobre la familia de Kyle Rittenhouse.

1. ¿Quién es el papá de Rittenhouse?

Michael Rittenhouse es el padre de Rittenhouse. El padre de Kyle Rittenhouse ha sido una figura clave mucho más baja que su madre, Wendy Rittenhouse, con quien vivía el entonces de 17 años cuando ocurrió el tiroteo. El padre de Rittenhouse también se llama Mike Rittenhouse, y no era una figura en el juicio ni en el juzgado, a diferencia de la madre de Rittenhouse.

El testimonio del juicio indicó que el padre de Rittenhouse y la familia vivían en Kenosha en el momento de los disparos.

Mike era un operador de maquinaria que luchaba contra el alcohol, las drogas y el desempleo y fue acusado de agresión doméstica contra Wendy, pero negó los cargos, que luego fueron desestimados, según The New Yorker, que dijo que Wendy y sus hijos vivían en un refugio para personas sin hogar por un tiempo.

Según The New Yorker, Mike ahora está sobrio y quiere estar más conectado con su familia, pero Wendy continuó luchando financieramente, incluso siendo desalojada. Ella es disléxica y ha tenido problemas de salud, informó The New Yorker, por lo que Kyle, cuando era adolescente, trabajó para ayudar a mantener a la familia.

2. La mamá de Rittenhouse ha trabajado como asistente de enfermería

Wendy Rittenhouse, la mamá de Rittenhouse, es una madre soltera que ha trabajado como asistente de enfermería, la mamá de Rittenhouse lo ha defendido en entrevistas. Ella estaba controvertidamente a su lado cuando fue fotografiado con miembros de la organización Proud Boys en un bar de Wisconsin, pero sus abogados dicen que no está afiliado a ese grupo.

Kyle Rittenhouse era un partidario de la policía que llenó su página de Facebook con imágenes de armas y defensa de las fuerzas del orden.

La página de Facebook de la madre de Rittenhouse indicó que ella trabaja en el cuidado de la salud y apoya la aplicación de la ley. Su nombre a veces se da como Wendy Lewis, pero en la corte se lo dio como Wendy Rittenhouse. The Washington Post la describió como una madre soltera y asistente de enfermera.

Ella fue una presencia constante durante el juicio de su hijo, rompiendo a llorar durante el testimonio de su hijo.

Según Forbes, ella es “una madre soltera de tres hijos”, quien dice que durmió hasta tarde el día de los tiroteos “después de un turno de 16 horas como asistente de enfermería”.

3. Rittenhouse partidario de la policía y cadete, tiene dos hermanas

Un perfil en el New Yorker informó que Wendy está divorciada del padre de Kyle, Mike Rittenhouse, con quien se casó en el año 2000. Tuvieron tres hijos, entre ellos Faith y McKenzie.

McKenzie apareció durante el juicio porque un hombre con el que estaba saliendo admitió que compró el arma para Rittenhouse. Ese hombre dijo que no le dio el arma a Rittenhouse porque solo tenía 17 años, pero el juez finalmente desestimó el cargo de armas debido a la redacción de la ley estatal.

Según The Washington Post, Kyle Rittenhouse era un “abandono de la escuela secundaria que veía a los agentes del orden como sus héroes personales”. Sin embargo, el Chicago Tribune informó que no estaba claro si Rittenhouse asistió a la escuela. Asistió a Lakes Community High School en 2017-18, pero ya no está inscrito y fue a Lake Villa School durante un semestre en 2017, informó el periódico.

Las fotos de la página de Facebook de la madre de Rittenhouse lo muestran con lo que parece ser un uniforme de cadete de policía y un uniforme de bombero. Una imagen contiene las palabras “Apoyamos el azul” y un corazón con una bandera de línea azul delgada.

Una publicación de Facebook ahora eliminada indica que formó parte del Programa de cadetes de seguridad pública de Grayslake-Lindenhurst-Hainesville en 2017. Una foto muestra a Rittenhouse participando en un programa para jóvenes que mostraron interés en la aplicación de la ley. Heavy se ha puesto en contacto con el departamento de policía para hacer comentarios. The Washington Post informó que estaba en un programa de cadetes a través del Departamento de Bomberos de Antioch y el Departamento de Policía de Grayslake y también trabajaba como salvavidas de la YMCA.

En 2018, según el Post, comenzó una recaudación de fondos en Facebook para Humanizing the Badge, una organización sin fines de lucro para “forjar relaciones más sólidas entre los agentes del orden y las comunidades a las que sirven”.

En una página de TikTok, según The Chicago Tribune, Rittenhouse publicó un “video de él mismo disparando un rifle semiautomático a un objetivo”. Parece coincidir con el rifle que llevaba cuando se produjeron los disparos.

Las capturas de pantalla de la página de Facebook de Rittenhouse, que ahora ha sido eliminada, muestran que su foto de perfil indicaba su apoyo a Blue Lives Matter. Mostraba a Rittenhouse sosteniendo un arma grande con las palabras “Blue Lives Matter” en un círculo a su alrededor. Su foto de portada de Facebook lo mostraba con un arma grande. Las fotos estaban llenas de gráficos de las fuerzas del orden, algunos en honor a los oficiales caídos y otros con una bandera de línea azul delgada.

This is the shooter right here. Kyle Rittenhouse its funny to me that twitter was able to identify him before your sorry excuse of a law enforcement department could, real shame. If he isnt brought to justice there will be HELL to pay. pic.twitter.com/ZRQAzgh0q1 — h (@hjax98) August 26, 2020

La gente guardó las capturas de pantalla de su página antes de que fuera eliminada.

Kenosha mass shooter Kyle Rittenhouse appears to idolize the Police. It’s all over his FB. This picture most of all. https://t.co/2CTfwHhvF2 pic.twitter.com/HCAog3WGwe — Merc with a Mouth (@Mercuryal) August 26, 2020

Una foto de la página de Facebook de Rittenhouse lo mostraba con una delgada camisa de bandera de línea azul en 2018, cuando tendría alrededor de 15 años.

Otra vieja foto lo mostró en camuflaje cuando era niño

Una foto lo mostraba con un arma grande y zapatillas con la bandera estadounidense.

Según Dan Lamothe del Washington Post, Kyle Rittenhouse “intentó unirse a la Infantería de Marina en enero, pero fue descalificado después de discutir sus opciones con los reclutadores”. Los militares no revelaron el motivo de la descalificación.

4. El padre de Kyle, a quien se le ordenó pagar la manutención de sus hijos, no es un ex agente de la ley

Poco después de los disparos, surgieron informes falsos en Internet de que el padre de Kyle era un ex agente de la ley. Esto no es cierto, según una evaluación de la afirmación de Politifact.

No hay evidencia de que Michael Rittenhouse haya sido alguna vez oficial de policía o alguacil adjunto.

Según Politifact, “Los registros judiciales de 2014 muestran que Kyle Rittenhouse, Michael Rittenhouse, vivía en Zion, Illinois, cuando se le ordenó pagar 85 dólares a la semana en manutención infantil. En ese momento, trabajaba para QPS Employment, una empresa que proporciona trabajadores de oficina temporales y otros servicios de personal”.

Insider informó: “En marzo de 2014, Wendy Rittenhouse presentó una demanda de manutención infantil contra su padre, Michael, por él, su hermana ahora de 20 años y otro hermano que cumplirá 17 en diciembre, según documentos judiciales. Se le ordena a Michael Rittenhouse que pague la manutención de los hijos hasta el 31 de mayo de 2022″. Según Insider.com, Michael Rittenhouse también vivió durante un tiempo en Brookfield, Wisconsin.

5. Wendy Rittenhouse dijo a los reporteros que su hijo “no era un monstruo” y criticó a Joe Biden





Wendy Rittenhouse criticó a Joe Biden por un tuit que conectaba a su hijo con la supremacía blanca.

“Cuando vi que me sorprendió, me enojé. El presidente Biden no conoce a mi hijo en absoluto, y él no es un supremacista blanco”, le dijo a Sean Hannity. “Él no es racista. Y [Biden] hizo eso por los votos. Y estuve tan enojado por un tiempo con él y con lo que le hizo a mi hijo. Lo difamó”.

There’s no other way to put it: the President of the United States refused to disavow white supremacists on the debate stage last night. pic.twitter.com/Q3VZTW1vUV — Joe Biden (@JoeBiden) September 30, 2020

Wendy Rittenhouse se sentó para una entrevista televisada en la que defendió a su hijo, según ABC 7 Chicago.

“Necesitan ver el video”, dijo Wendy Rittenhouse sobre las personas que critican a su hijo. “No es un monstruo”.

“El último mensaje de texto que le envié a Kyle fue: ‘¿Dónde estás? ¿Estás bien?’. Él dijo: “Sí, estoy bien’. Eso fue como a las 11:30 y luego me quedé dormida”, dijo su madre. “Entonces me desperté de un salto y supe que algo andaba mal. Sabía que tenía que ir a buscarlo”.

Ella continuó: “Si él no tuviera esa pistola, habría estado muerto”, dijo Wendy Rittenhouse. “Punto en blanco. Todo fue en defensa propia. Yo lo vi. Si no fuera su madre, habría dicho lo mismo: fue en defensa propia. Fue perseguido por un grupo de gente”.

Añadió: “La gente solo necesita ver un video. Y necesitan ir paso a paso. No lo hizo, no hizo nada malo. Fue atacado por una turba. El primero al segundo y al tercero”.

“La policía debería haber ayudado a las empresas en lugar de tener ayudado por un chico de 17 años. La policía debería haber estado involucrada con estas personas que perdieron sus negocios. Deberían haber intensificado”, dijo Wendy, según KBTX3.

