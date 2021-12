Falso reporte de tiroteo en Plaza Bonita generó pánico y confusión

Hubo un falso reporte de tirador activo afuera del teatro AMC en el Plaza Bonita Mall en el condado de San Diego, California, el domingo 19 de diciembre de 2021, pero resultó que no hubo tiroteo ni tirador.

El San Diego Union Tribute lo calificó como un “informe falso” de que alguien había recibido un disparo dentro del teatro.

Malik Earnest, un periodista de San Diego, escribió en Twitter: “Más tarde, la policía recibió llamadas de un tirador afuera del teatro uno de AMC en el lado opuesto del centro comercial Plaza Bonita. La policía de National City despejó todos los cines y no se encontraron pruebas de un tiroteo ni de víctimas. Algunos niños desaparecieron en el caos, pero se han reunido con su familia”.

Earnest escribió además: “Nuevos detalles alegan que la policía recibió múltiples llamadas de un tirador activo en el nivel inferior de Macy’s en Plaza Bonita Mall. Se corrió la voz rápidamente, lo que provocó que la gente saliera en estampida del centro comercial”.

Esto es lo que necesita saber:

El miedo a un tiroteo surgió de un incidente de hurto en una tienda

Según CBS8, hubo un incidente de robo en la tienda Macy’s en el centro comercial, lo que provocó el susto del tirador activo.

El canal de televisión informó que una alarma activada provocó un pánico que provocó heridas leves en tres personas.

CBS 8 escribió en Twitter: “El sábado, un sospechoso fue perseguido por la seguridad después de que intentaron aplastar y agarrar en Plaza Bonita Mall, confirmó Antonia Ibarra, jefa de National City Fire Batallion, con News 8”.

“Revisamos todos los teatros, para incluir el nivel superior”, dijo el oficial de policía en el lugar, según el Union Tribune. “No hay señales de un tiroteo, ni señales de que alguien haya resultado herido a causa de un disparo”. El informe del tiroteo se produjo cuando el ladrón acusado estaba siendo detenido y causó pánico, pero resultó falso, informó el periódico.

El periódico informó que hubo un susto de tirador activo que resultó falso en el centro comercial la semana pasada. Eso también se debió a un robo de “aplastar y agarrar”, según el periódico.

La gente compartió videos en Twitter y escribió sobre los momento de pánico

La gente escribió sobre el pánico en Twitter. “Plaza Bonita Mall mientras la gente gritaba tirador. Mi familia y yo estábamos estacionando mientras la gente salía corriendo por las puertas gritando … ¡teníamos a mi esposa e hijos acostados en el piso de la camioneta mientras salíamos!” escribió una persona, compartiendo el video anterior.

“Maaaan, mi amiga tuvo que dejar el centro comercial Plaza Bonita porque hubo un tirador dentro de Macy’s mientras ella estaba allí … Tengan cuidado, todos ustedes”, escribió otro.

Una mujer escribió: “Al parecer, la gente corría en el centro comercial Plaza Bonita. Asumieron tirador. No puedo imaginarme a mí mismo en esa situación. Agarraría la mano de quienquiera que estuviera y saliera por la salida más cercana”.

Un hombre escribió: “Siempre que estoy en el centro comercial Plaza Bonita, estoy allí a las 10 am en punto. Antes de que empiecen las tonterías”.

Los informes falsos continuaron difundiéndose en Twitter, y una persona escribió: “No terminé mi entrenamiento porque alguien decidió disparar en el centro comercial plaza bonita”. Pero, de nuevo, no hubo disparos.

Westfield Plaza Bonita Mall se encuentra en National City, California.

