El senador estatal de Washington Doug Ericksen muere tras contraer COVID

El senador del estado de Washington, Doug Ericksen, un republicano acérrimo, murió después de una pelea contra el virus del COVID-19.

Ericksen, de 52 años, era un crítico de los mandatos de las vacunas. El Seattle Times lo describió como “una voz conservadora incondicional en la Legislatura, exlíder de la campaña de Donald Trump en Washington y un crítico abierto de la orden de emergencia COVID-19”.

Los tributos fluyeron en Facebook y Twitter para Ericksen. La noticia de la muerte de Ericksen fue publicada inicialmente por el Caucus Republicano del Senado de Washington en su página de Facebook. El caucus compartió una declaración de la esposa y los hijos de Ericksen confirmando su muerte.

El gobernador Jay Inslee, a quien Ericksen había llamado a renunciar por los mandatos de vacunas, emitió un comunicado en Facebook, diciendo: “Trudi y yo enviamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y colegas del senador Doug Ericksen. Nuestros corazones están con ellos”.

Esto es lo que necesita saber:

“El senador Doug Ericksen falleció”, se lee en la declaración en la página de Facebook del Caucus Republicano del Senado.

“OLYMPIA … El Caucus Republicano del Senado recibió la siguiente comunicación de la esposa del senador Doug Ericksen Tasha y sus dos hijas”, dijo, antes de compartir esta declaración familiar:

“Nos rompe el corazón compartir que nuestro esposo y padre fallecieron el viernes 17 de diciembre. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones y gracias por seguir respetando nuestra privacidad en este momento extremadamente difícil.

-Tasha, Elsa y Addi Ericksen”.

Según el Seattle Times, Ericksen contrajo COVID-19 mientras viajaba a El Salvador, pero no se reveló la causa de su muerte. El Times señaló que, en noviembre, Ericksen preguntó a sus compañeros republicanos si lo ayudarían a recibir tratamiento para el COVID-19 en El Salvador.

“Hice un viaje a El Salvador y di positivo por COVID poco después de mi llegada”, escribió, según el periódico. “No puedo volver a casa, y es hasta el punto en que siento que sería beneficioso para mí recibir una vía intravenosa de anticuerpos monoclonales (Regeneron). Tengo un médico aquí que puede administrar la vía intravenosa, pero el producto no está disponible aquí”.

Después de que Ericksen consiguiera COVID-19, prácticamente desapareció del ojo público, lo que generó especulaciones sobre dónde estaba.

So one of my state’s state senators is missing since he got covid last month in el Salvador. https://t.co/3Mp2s2j8WT

— I dont know why I bother (@Energetic_Nova) December 14, 2021