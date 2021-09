¿El cómico Garrett Hilbert, muerto? Él mismo lo desmiente con este mensaje

Garrett Hilbert de Dude Perfect confirmó en Instagram que estaba vivo después de que un falso aviso sobre la muerte de la estrella en las redes sociales se volviera viral. Hilbert respondió a un comentario de un fan en su foto más reciente de Instagram después de que le preguntaran si estaba bien. Hilbert fue tendencia en Google y las redes sociales.

En su comentario del 12 de septiembre de 2021, confirmando que no estaba muerto, Hilbert escribió: “¡Todo bien aquí! ¡Sin embargo, el equipo de fútbol me dio un buen susto anoche! ¡Espero verlos a todos de gira!”. Hilbert se refería al equipo de fútbol americano Texas A&M, que ganó un partido reñido contra Colorado el sábado. Hilbert fundó Dude Perfect en 2009 con Cory Cotton, Coby Cotton, Cody Jones y Tyler Toney, quienes eran sus compañeros de cuarto en Texas A&M.

Hilbert, de 34 años, es nativo de Texas. Está casado con Kristen Hilbert desde 2011 y tiene tres hijos: dos niños, Owen Hilbert, Lincoln Hilbert; y una niña, Iris Hilbert. Dude Perfect tiene más de 55 millones de seguidores en YouTube y el propio Hilbert tiene 1 millón de seguidores en Instagram. El grupo publica videos de trucos y acrobacias.

Los rumores sobre la salud de Garrett Hilbert y las afirmaciones de que estaba muerto comenzaron a difundirse en las redes sociales el 11 de septiembre de 2021

Los rumores en las redes sociales sobre Garret Hilbert comenzaron a extenderse el sábado 11 de septiembre de 2021, pero no hubo informes oficiales sobre su salud. Hilbert no había publicado nada en Instagram o Twitter durante varias semanas, pero le dio me gusta en una publicación en Twitter el 11 de septiembre.

No está claro dónde comenzaron los rumores. Una cuenta de Instagram llamada @cas_johnson05 publicó una foto de Hilbert y escribió: “R.I.P, Garrett Hilbert, uno de los 5 miembros de Dude Perfect. Garrett fue encontrado muerto después de un grave accidente automovilístico. Los millones de fans y amigos lo extrañarán, pero los otros 4 miembros de Dude Perfect, su esposa, sus 2 hijos y su hija lo extrañarán más”. Los comentaristas en su publicación han respondido desde entonces diciendo que había publicado información falsa.

Un usuario de Twitter compartió una captura de pantalla de una publicación que afirmaba falsamente que Hilbert había muerto en un accidente de camión. Otro usuario de Twitter tuiteó: “Sí, estoy bastante seguro de que lo de la muerte de Garrett Hilbert es un engaño”.

Dude Perfect comenzará una gira el 23 de septiembre





Play



Video Video related to ¿el cómico garrett hilbert, muerto? Él mismo lo desmiente con este mensaje 2021-09-12T23:00:59-04:00

Como Hilbert mencionó en su comentario de Instagram, él y sus amigos en Dude Perfect están a punto de comenzar una gira nacional. Según el sitio web del grupo, la gira comienza el 23 de septiembre en Orlando. También tienen dos fechas de gira en Ontario, Canadá, en Toronto y Ottawa, programadas para junio de 2022.

Dude Perfect dijo en un comunicado de prensa sobre la gira: “¡Estamos muy emocionados de volver a salir a la carretera y viajar por todo el país para ver a nuestros fans EN VIVO en su ciudad! Nuestra gira de 2019 fue un gran éxito y hemos estado trabajando duro para crear un montón de contenido nuevo y sorpresas para nuestros fans este año. ¡Estamos ansiosos por traer la energía y verlos a todos en persona este otoño!”

Según su canal de YouTube, el grupo comenzó con un simple desafío entre amigos mientras estudiaban juntos en Texas A&M: “Si hago esto, me pagas el almuerzo”. Eso les llevó a la fama internacional como artistas.