Explota motor de avión de United en vuelo en Colorado: ¿Hay víctimas?

La explosión de un avión de United sacudió a Broomfield, Colorado, este sábado 20 de febrero del 2021, después de que las partes del avión cayeran en toda la comunidad.

“Recibimos informes de que un avión que volaba sobre @broomfield tuvo problemas con el motor y arrojó escombros en varios vecindarios alrededor de la 1:08 pm. No se informaron heridos en este momento. El avión no aterrizó en Broomfield”, escribió la policía de Broomfield en Twitter. “El avión aterrizó de forma segura en DIA (Aeropuerto Internacional de Denver). Todavía no hemos recibido informes de heridos”.

La policía le pidió a cualquier persona que pudiera haber resultado herida por la caída de las piezas del avión, que se pusiera en contacto con ellos.

El avión era el United 328, que partió de Denver hacia Hawái y aterrizó de regreso en Denver, con 200 pasajeros ilesos.

“Si encuentra escombros, POR FAVOR no los toque ni los mueva. @NTSB quiere que todos los escombros permanezcan en su lugar para su investigación. Gracias”, escribió la policía. La causa de la explosión aún no está clara.

Puede ver fotos de las partes del avión a lo largo de este artículo. Un propietario le dijo a 9News que estaba “lloviendo metal” en Broomfield

Según los informes, una gran parte de metal era un motor de avión de la aeronave que experimentó la explosión.

Esto es lo que necesita saber:

La policía estaba ocupada recogiendo escombros del avión

La policía de Broomfield indicó que cayeron los escombros en varios vecindarios.

“Algunos de los escombros aterrizaron en Commons Park y en los vecindarios de Northmoor y Red Leaf. Nuestros oficiales de patrulla están trabajando para localizar todos los escombros. Si tiene escombros en su jardín o cerca de su casa, llame al despacho al 303.438.6405 para informar lo antes posible”, escribieron.

El avión era el vuelo UA 328 de United Airlines, que se desvió de regreso al aeropuerto de Denver. Ese avión estaba programado para volar de Denver a Honolulu.

Según Flight Aware, el avión despegó de Denver y aterrizó en Denver alrededor de la 1:30 p.m. Hora de Denver.

El sistema de mapeo Flight Aware muestra que el UA 328 voló en un bucle de regreso a Denver.

El vuelo salió de Denver a las 12:49 p.m. hora de Denver y aterrizó de regreso en Denver a la 1:29 p.m.

El corresponsal de CNN, Pete Muntean, confirmó que el UA328 fue la aeronave afectada.

“Los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Denver nos dicen que el vuelo 328 de United Airlines con destino a Honolulu regresó al aeropuerto después de un problema en el motor. Los vecinos escucharon un fuerte estruendo, tomaron estas fotos de lo que parece una góndola de motor Boeing 777 en sus patios”, escribió en Twitter el reportero.

Video capturado del avión en el aire

Un hombre llamado Tyler Thal compartió un video del avión en Twitter.

“Vi una explosión en este avión de vuelo bajo sobre @broomfield hace unos 45 minutos. Los escombros cayeron del avión y dejaron una nube de humo negro. El avión continuó. ¿Alguna novedad sobre si este avión aterrizó de forma segura? @BroomfieldPD @NMFirePIO @ 9NEWS @KyleClark”, escribió.

David Mullen, un reportero del Denver Gazette, escribió que el avión tenía 200 personas a bordo, todas ilesas.

“Un portavoz de #DIA me acaba de decir que los pilotos del vuelo 328 de United Airlines desde Denver a Honolulu informaron poco después del despegue que estaban experimentando complicaciones en el motor”, escribió. “Regresó al DIA (aeropuerto de Denver) a la 1:30 con más de 200 pasajeros ilesos”.

