Tiroteo en Luisiana: Policía reporta “varias” personas muertas”

Varias personas murieron en un tiroteo en Metairie, Louisiana, en la localidad de Jefferson, dijeron las autoridades.

La Oficina del Sheriff de la localidad de Jefferson dice que la escena del tiroteo, ocurrido en la cuadra 6900 de Airline Drive, permanece activa. WGNO informó que el tiroteo ocurrió cerca de Taco Bell y Jefferson Gun Outlet, en el 6719 Airline Drive.

The Sheriff's Office said the carnage came in the 6900 block of Airline Drive. https://t.co/PNrnRNPZ1l

Los usuarios de Twitter respondieron conmocionados al tiroteo cerca de la salida de armas de Jefferson.

Usuarios de redes sociales se sorprendieron por el tiroteo y reaccionaron con consternación ante la noticia.

“Conmocionado. Totalmente conmocionado”, escribió una persona en Twitter en respuesta al tiroteo.

Otra persona escribió que solía vivir en la zona.

There’s been a mass shooting at a gun rage in Metairie, near where I used to live. Multiple deaths reported. Holyshit.

“Ha habido un tiroteo masivo. Un tiroteo en Metairie, cerca de donde solía vivir”, escribió. “Se informaron múltiples muertes. Holys ***.

La reportera Shay O’Connor compartió un video de la escena.

Here at the scene of where JPSO says multiple shootings just took place here at the Jefferson Gun Outlet. At least one dead. We are working to find out details on the situation. Watch @wdsu at 5P. pic.twitter.com/jkLpj55pee

— Shay O'Connor (@SOCONNORNEWS) February 20, 2021