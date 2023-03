Colombia: Al menos 11 muertos tras explosión en minas de Sutatausa – VIDEOS

Este martes por la noche, cerca de las 8.15 p.m. -hora local-, una violenta explosión sacudió la cadena de minas del municipio de Sutatausa, ubicado en la Provincia de Ubaté, a 88 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia, y hasta el momento las autoridades confirmaron la muerte de 11 mineros y otros 10 trabajadores desaparecidos. Además, dos operarios pudieron ser extraídos de la mina gracias al arduo trabajo de los rescatistas.

Según informa la revista Semana, de Colombia, las autoridades reportaron una fuerte explosión en la zona minera ubicada en la vereda El Cajón. La primera explosión ocurrió en la mina Las Golondrinas, generando una reacción en cadena que en total afectó a cinco minas.

#ATENCIÓN La Gobernación de Cundinamarca confirmó que aumentó a 11 el número de mineros muertos tras la explosión en 5 minas de Sutatausa. Continúan las labores de búsqueda y rescate por parte de @BomberosCundi y la Agencia Minera. @Camivar08G pic.twitter.com/MlN3Mn7WGs — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 15, 2023

Inicialmente, el capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca, la emergencia causó la muerte de dos personas, cuyos cuerpos ya fueron evacuados.

Sin embargo más tarde, durante la mañana de este miércoles, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 11, según información suministrada por el Puesto de Mando Unificado.

🔵 || Al menos 11 muertos y 10 personas atrapadas es el saldo de una explosión al interior de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, Colombia 🇨🇴 , informa el gobernador del departamento de Cundinamarca. pic.twitter.com/fr0eSlwlrJ — Sin Filtros 4T (@SinFiltros4T) March 15, 2023

“Cuando se presenta la explosión, había aproximadamente 30 mineros dentro de las minas, siete de los cuales logran salir por sus propios medios, cuatro que logran ser remitidos a los centros asistenciales. Luego de ello, queda un promedio de 23 mineros atrapados, dos de los cuales acaban de ser rescatados. Continuamos en el rescate de 21 mineros que están repartidos en las minas afectadas por la explosión”, detalló el capitán Farfán.

🚨#AlertaADN

En Colombia 🇨🇴 el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, confirma al menos 11 muertos y 10 personas desaparecidas por la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sutatausa pic.twitter.com/DBiLD1iLRM — adn40 (@adn40) March 15, 2023

Por su parte, el director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava Sánchez, indicó que si bien la cifra de fallecidos llegó a 11, esta podría aumentar a 23 a medida que avancen las labores de rescate.

Dos mineros fueron rescatados con vida, en tanto que otros 10 continúan siendo buscados por los rescatistas

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, compartió un video donde refiere los últimos datos entregados por los organismos de rescate.

“Último reporte que recibimos a esta hora nos informa que el número de víctimas mortales en Sutatausa aumentó a 11. Operaciones de rescate no se detienen. Seguimos trabajando con los cuerpos de socorro”, precisó el gobernador este miércoles con las últimas novedades.

Durante toda la noche equipos de socorro se han entregado en cuerpo y alma a atender la emergencia en la mina de Sutatausa. Nuestro único objetivo: rescatarlos vivos. pic.twitter.com/ajgjTgBmnD — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) March 15, 2023

La tragedia no fue ajena al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció sobre la emergencia y dio órdenes para a atender esa difícil situación.

“Una lamentable tragedia lo sucedido en la mina de Sutatausa, donde fallecieron 11 personas. Estamos haciendo todos los esfuerzos con la gobernación de Cundinamarca para rescatar con vida a las personas atrapadas. Un abrazo de solidaridad a las víctimas y a sus familiares”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El conmovedor testimonio de un minero

“Aquí la mayoría de personas vivimos de la minería porque no hay más, entonces, toca meterse en las minas y que Dios lo proteja a uno. Lo que pasa es que hay minas que acumulan mucho gas, no hay buena ventilación y al estar varias conectadas, si una tiene un problema de este tipo, las otras también. Eso los administradores no lo tienen en cuenta”, explicó Argemiro Gómez Rodríguez, quien lleva 27 años trabajando como minero, según reporta El Espectador.

De acuerdo a la información obtenida por el citado medio de noticias, la zona donde ocurrió la explosión cuenta con título minero a nombre de la empresa Minas y Minerales Minminer, el cual expedido en noviembre de 2002 y tiene vigencia hasta 2032.

🚨Hablan los trabajadores de las minas en Sutatausa: 'La explosión fue un trueno que movió casas'. Residían en Ubaté, Tausa, Lenguazaque y Guachetá. Estas fueron sus palabras➡️ https://t.co/0E3aL2BQnA pic.twitter.com/bvNRB5PYeR — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 15, 2023

La operación, además, cuenta con expediente ambiental, es decir, un permiso desde noviembre de 2015, y se explota bajo el contrato de concesión L685.

El capitán del cuerpo de bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, informó que ya son más de 13 horas en labores de rescate de los mineros tras la explosión de seis minas en Sutatausa.

