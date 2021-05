Hombre mató a balazos a 3 vecinos en Maryland e incendió casa: Everton Brown

Un hombre en Maryland mató a balazos a tres vecinos e incendió su vivienda antes de que las autoridades policiales le dispararan fatalmente.

El autor del tiroteo, identificado como Everton Brown, de 56 años, fue asesinado por cuatro oficiales que abrieron fuego en contra de él, en medio de un enfrentamiento en horas de la mañana del pasado sábado 8 de mayo en el vecindario Woodlawn en Baltimore.

The New York Post reveló que agentes policiales del Departamento de Policía del Condado de Baltimore respondieron a un llamado de emergencia en el vecindario Woodlawn, esto después de recibir un reporte de vecinos del área que aseguraban que un sospechoso había disparado en contra de varias personas.

El citado medio de comunicación agregó que los policías encontraron a Brown en un estacionamiento, donde se negó en varias ocasiones a dejar caer el arma con la que había asesinado a sus vecinos, lo que provocó que fuera abatido por los oficiales.

A man is accused of killing three of his neighbors in a shooting rampage in Baltimore County. Neighbors say they were frightened of the suspect after years of erratic behavior. He also filed a lawsuit claiming the FBI was spying on him. The latest at 5 on @wjz pic.twitter.com/InLLro0XBO — Mike Hellgren (@HellgrenWJZ) May 10, 2021

“Esa amenaza fue neutralizada”, aseguró Joy Stewart, portavoz del Departamento de Policía del Condado de Baltimore, en entrevista con Baltimore Sun en horas de la mañana del sábado 8 de mayo.

El Departamento de Bomberos del Condado de Baltimore manifestó que el incendio en la propiedad de Everton Brown ocasionó daños severos en dos viviendas cercanas.

56 yr old Everton Brown–suspect who set his house on fire then killed 3 neighbors–had several peace orders filed against him, encounters with mobile crisis units AND 2 legally registered gunshttps://t.co/lYoKlko7L4 — Jayne Miller (@jemillerwbal) May 10, 2021

Tres personas fueron asesinadas por Everton Brown

Lots of unanswered questions about Saturday’s Fire/Shooting in this quiet community by neighbor Everton Brown .@AbbyIsaacsNews stays on the tragic story tonight @WMAR2News pic.twitter.com/lmRxEHNokr — manny locke (@realmannynation) May 10, 2021

Un informe policial precisó que Everton Brown entró a la fuerza en la casa de un vecino y atacó mortalmente a Ismael Quintanilla y Sara Alacote, ambos fueron declarados muertos en el lugar de los hechos como consecuencia de las graves heridas que sufrieron.

“Cuando dos vecinos salieron de su casa, Brown también les disparó”, mencionó el Departamento de Policía del Condado de Baltimore para detallar que Brown abrió fuego en contra de otras dos personas después de haber asesinado a Quintanilla y Alacote.

The New York Post dio a conocer que una de las dos víctimas, identificada como Sagar Ghimire, de 24 años, murió poco tiempo después del incidente a causa de los impactos de bala que recibió, mientras que un segundo hombre que resultó herido se estaba recuperando en un hospital del área.

Everton Brown: Un hombre con un comportamiento errático

Neighbors said Everton Brown had a history of small disputes with members of his Woodlawn community. The 56-year-old’s years of erratic behavior devolved into deadly violence early Saturday morning. https://t.co/pmtOWc7sKt — Emily Opilo (@emilyopilo) May 10, 2021

Baltimore Sun reportó que los vecinos de Everton Brown aseguraron que él tenía un historial de comportamiento errático desde hace varios años.

El citado medio de comunicación agregó que el reciente ataque que fue perpetrado por Brown se registra después de más de una década de quejas por parte de los vecinos, quienes dijeron que el hombre estaba obsesionado con el FBI y con una supuesta investigación que estaban realizando.

CBS Baltimore informó que el atacante en reiteradas ocasiones acusó a sus vecinos de espiarlo para presuntamente colaborar con el FBI en las investigaciones que estaban realizando en su contra.

Los registros judiciales mostraron que se habían presentado ordenes de paz en contra de Everton Brown en dos ocasiones en lo que va de año, la primera en el mes de marzo y la más reciente fue tres días antes de registrarse el desafortunado ataque que cobró la vida de tres de sus vecinos.