Evacúan aeropuerto de Daytona Beach tras amenaza de bomba

El aeropuerto de Daytona Beach en Florida fue evacuado la mañana de este miércoles 3 de marzo, después de una amenaza de presunta bomba, según un tuit emitido por el propio aeropuerto y por del Departamento del Sheriff. Al menos un vuelo se desvió debido a la posible amenaza.

Sin embargo, a las 11 a.m. de la costa este, el aeropuerto había sido despejado.

“Actualización de alerta: La terminal del aeropuerto ha sido barrida y despejada y está abierta. Los pasajeros deben consultar con sus aerolíneas los horarios de los vuelos”, escribió el aeropuerto, a través de su cuenta Twitter.

La alerta inicial advirtió sobre una amenaza potencial, que luego se reveló como una amenaza de bomba.

Alert: due to a potential threat and out of an abundance of caution, Daytona Beach International Airport has been evacuated. Law enforcement is on scene. Incoming flights have been diverted. Passengers should contact their airlines for updated flight info. — DaytonaBeach Airport (@FlyDAB) March 3, 2021

El Departamento del Sheriff del condado de Volusia, confirmó en Twitter que la evacuación fue provocada por una amenaza de bomba. Todavía no está claro si realmente hubo una bomba o si fue una amenaza sin fundamento.

Entrances to Daytona Beach International airport closed down due to bomb threat. VCSO tells me bomb sniffing dogs are inside @MyNews13 pic.twitter.com/Zq0yCbnjX7 — Nicole Griffin (@NicoleNews13) March 3, 2021

¿Estaba cerrado el aeropuerto?

Las entradas al aeropuerto fueron cerradas y bloqueadas brevemente en la mañana del 3 de marzo. Sin embargo, el aeropuerto ya ha sido despejado y está nuevamente abierto.

Esto es lo que necesita saber:

Los oficiales del alguacil estaban revisando y despejando el aeropuerto

Los funcionarios despejaron el aeropuerto para asegurarse de que no hubiera una amenaza activa.

“Los agentes y @DaytonaBchPD están en el Aeropuerto Internacional de Daytona Beach @FlyDAB en respuesta a una amenaza de bomba. ¡Gracias por su paciencia mientras se revisa y despeja el aeropuerto!”, escribió el Departamento del Sheriff del condado de Volusia.

Según las fotos publicadas en Twitter por una periodista local, los vehículos del alguacil estaban bloqueando la carretera.

Deputies and @DaytonaBchPD are at Daytona Beach International Airport @FlyDAB in response to a bomb threat. Thanks for your patience while the airport is checked and cleared! — Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) March 3, 2021

La periodista local Claire Metz informó que la amenaza llegó en un correo electrónico.

Además de amenazar con una bomba, el correo electrónico amenazaba con “disparar sobre el aeropuerto”, escribió la reportera en Twitter. “… Perros detectores de bombas están en el aeropuerto ahora buscando… el vuelo de am ya se había ido, pero un vuelo de @AmericanAir debió ser desviado debido a esto…”, escribió.

La gente expresó su frustración en las redes sociales

Los viajeros recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración. “Estoy atrapada en el centro comercial junto al aeropuerto de Daytona sin actualizaciones de Delta de que algo ha sucedido. Tomé un Uber para descubrir que todas las carreteras están bloqueadas. ¡Todavía no se han actualizado!”, escribió una mujer en Twitter.

BREAKING: Daytona Beach International Airport on lockdown and being evacuated – law enforcement says they’re working to clear a bomb threat. @news6wkmg pic.twitter.com/qOIZdMr6qq — Molly Reed (@Mollyreednews) March 3, 2021

Un hombre escribió: “Aquí estoy atrapado en un avión en Atlanta porque el aeropuerto de Daytona Beach ha sido evacuado, sin embargo, ¡nadie sabe por qué, ni qué hacer! ¿No tienen las aerolíneas planes de contingencia para este tipo de retrasos imprevistos más que para dejar a su tarsero en el avión hasta que!!!!!!!!”.

Otro viajero escribió en Twitter: “Sentarme en un aeropuerto de Daytona por segunda vez en una semana por la misma maldita razón no es lo que había pensado que me haría el 2021”. Otros expresaron una frustración similar en línea, pero el cierre terminó siendo relativamente breve.

Según WFLA-TV, las personas deben consultar con sus aerolíneas sus horarios de vuelo actualizados para evitar contratiempos.

