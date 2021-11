Europa enfrenta una cuarta ola del COVID-19 con mucha fuerza

La pandemia del virus COVID-19 parece no cesar, y por el contrario, el brote vuelve a tomar fuerza, a pesar de los procesos de vacunación y medidas que se han tomado en diferentes países.

El virus del coronavirus, ha iniciado su cuarta ola de contagios en el viejo continente, con gran incidencia de casos positivos y las cifras de mortalidad en aumento. Es por ello, que varios pases de Europa, están tomando medidas drásticas para y aprobando duras restricciones, para evitar la propagación del virus, ya que los días de invierno se irán intensificando con el pasar de los días y previo a la temporada de Navidad.

MUY MALAS NOTICIAS. EUROPA HOY. La 4ta Ola de Covid ya castiga al norte y al este europeos. Drama en Alemania y en Rusia. Suba de casos y hospitalizaciones graves en Reino Unido, Francia, Belgica, Escandinavia. Se estudia re introducir restricciones urgentes. @lanacionmas pic.twitter.com/ck19xgxdY1 — Christian Martin (@askomartin) November 18, 2021

Asimismo, las autoridades se están enfocando con el incentivar el proceso de vacunación, ya que actualmente, hay mucha población aún sin recibir la primera dosis de las inyectables autorizadas en Europa. El porcentaje de personas con esquema completo de vacunación es del 67%.

“Eso se explica parcialmente por el aumento del contacto entre personas en las actividades masivas y asimismo por la relajación en las medidas de intervención en salud pública, permitiendo, por ejemplo, el aforo máximo en eventos, pero también se ha visto como factor importante que hay una resistencia de las personas por aplicarse la vacuna contra el coronavirus”, dijo Javier Narváez, médico salubrista y epidemiólogo, en declaraciones citadas por Caracol.

Se agrava el brote de coronavirus en Europa y varios países anuncian cifras récord pic.twitter.com/xRDjeH3sEP — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 17, 2021

La situación se dio a conocer tras el informe de la Organización Mundial de la Salud, organismo que afirmó que hasta el día 7 de noviembre en Europa, incluida Rusia,se registró un aumento en los casos, de un 7%.

El invierno se cierne sobre Europa con una amenaza ya conocida: el coronavirus. https://t.co/fXe3LIpQYT — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 18, 2021

De igual maneras, Reuters aseguró que “la región europea representa más de la mitad de las infecciones promedio de los recientes siete días a nivel mundial y alrededor de la mitad de las últimas muertes”.

El indice de vacunación es baja

🦠🌍 Incidencia acumulada COVID (casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas) en Europa pic.twitter.com/rLR4LlGJUT — Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) November 16, 2021

Luego de meses de comenzado el proceso de vacunación en los países europeos, los últimos tres meses del año se ha visto un nivel bajo de de inmunización contra la COVID-19, lo que se concluye, ha sido el resultado del alza en los contagios. Según Our World in Data citado por InfoBae, tasas de vacunación en países de Europa Central comparados con el resto del mundo son así: En los dos últimos días, el 65 % de todas las vacunas inyectadas fueron terceras dosis, el 21 % de primeras dosis y el 13 % de segundas dosis.

“A los antivacunas radicales el confinamiento los ha reforzado en su oposición”, advierte a Efe Kittel, director del Austrian Corona Panel Project de la Universidad de Viena.

¿Qué países europeos tienen nuevas restricciones?

Los gobiernos han actuado de manera rápida, para que los contagios y el aumento del virus no se vulva a salir de control, por lo que se han tomando nuevas restricciones en algunos países europeos como:

• Países Bajos

• Alemania

• Austria

• República Checa

• Bélgica

• Hungría

• Polonia

Entre las restricciones están:

• Toque de queda nocturnos para no vacunados.

• En algunos establecimiento ya no sirve enseñar una prueba negativa para ingresar.

• Cierre de bares y restaurantes.

• Sólo aceptan vacunados y recuperados para entrar a ciertos establecimientos.

• Reducción de horarios.

• Bares, restaurantes, peluquerías y estéticas exigen en todo el país estar vacunado o recuperado (las pruebas negativas ya no sirven).

• Confinamiento

La variante delta sigue causando muertes

Con la incidencia de casos de COVID-19 marcando récords y la de mortalidad subiendo, varios países de Europa Central están aprobando duras restricciones, Austria, por ejemplo, debate ya incluso entre inmunización obligatoriahttps://t.co/QozTknodfM pic.twitter.com/H2YHUKElib — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) November 18, 2021

Pese a los procesos de vacunación, la cuarta ola europea impulsada por la variante delta, ha registrado un aumento de fallecidos durante la semana pasada, tal y como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, según informó CNN.

De igual forma, la OMS estimó que más de medio millón de personas contagiadas con el virus morirán en la región hasta principios de febrero del año 2022, a consecuencia del virus del Covid-19, aseguró Forbes.

Alemania: nuevo récord de contagios diario El parlamento alemán debatirá pronto sobre posibles nuevas restricciones. Según la #OMS, Europa es el único continente en el que aumentan las muertes por coronavirus.#DWNoticias /cmw pic.twitter.com/4uVXJIlfVR — DW Español (@dw_espanol) November 17, 2021

