Azela Robinson quiere que Carmen Salinas descanse en paz

La actriz y productora mexicana Carmen Salinas de 82 años de edad, quien fue hospitalizada de emergencia en la capital mexicana, luego de sufrir un derrame cerebral, se mantiene en estado de coma y las esperanzas de una recuperación son bastantes bajas, a una semana de conocerse la triste noticia. Pese a esto, la familia de la actriz no pierde la esperanza de que Salinas, pueda despertar.

Esta noticia, que conmocionó el mundo del entretenimiento mexicano, ha causado gran dolor en los colegas de la actriz, quien se han pronunciado y visto bastante consternados por lo acontecido. Carmelita Salinas, quien ingreso al nosocomio StarMedica el pasado 10 de noviembre, se encuentra en coma natural y no presente ningún tipo de mejoría.

Debido a esto, Azela Robinson, la famosa actriz mexicana y reconocida villana de la telenovelas, habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre la salud de Carmen Salinas, con el programa Hoy. En estas declaraciones, Robinson recordó que Salinas fue su madrina de cine y de manera bastante sincera, la actriz de La Desalmada dijo que lo mejor sería “dejar descansar” a la ex productora de ‘Aventurera’, y “que se encuentre con su hijo”. Recordemos que Pedro Plascencia, hijo de Salinas quien falleció a los 37 años por un cáncer de pulmón el 19 de abril de 1994.

De acuerdo con la apreciación de Azela Robinson, de recuperarse y despertar del coma, Carmen Salinas, no podría volver a llevar una vida ‘normal’ debido a las secuelas producidas por la hemorragia cerebral.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito, la gente que tanto la amo y la cuidó. Yo creo que (para) Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave, y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, a la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”, comentó Robinson a los micrófonos de Hoy.

Aunque las palabras de Robison, para muchos fueron bastante duras, la actriz también recordó momentos agradables en compañía de Carmelita.

“Fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas”, recordó la actriz.





Play



'Lo mejor sería que se fuera': Azela Robinson opina sobre la salud de Carmen Salinas | Programa Hoy Azela Robinson desea que Carmen Salinas no sufriera y que sería mejor que ya la dejaran descansar. Mira aquí el contenido exclusivo que tenemos para ti: bit.ly/ProgramaHoy Amanece junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza en el mejor programa matutino: Hoy. Aquí encontrarás lo mejor de los espectáculos, horóscopos, cocina, ejercicios, humor, cápsulas… 2021-11-18T15:44:18Z

¿Cómo reaccionó la familia de Salinas?

Ante estas palabras que han hecho gran eco en los medios y en las redes sociales, donde algunas personas están en contra de sus declaraciones y otros a favor, la familia de Carmen Salinas se pronunció en declaraciones ante los medios de comunicación, diciendo: “No malinterpretamos, nosotros no nos enganchamos con lo que se dice en redes sociales. La gente desea y entiendo las palabras de la maestra -Azela Robinson- y son los buenos deseos hacia mi abuelita”, respondió la nieta de Carmen Salinas, en declaraciones citadas por Milenio.

¿Qué enfermedad tiene Carmen Salinas?

Carmen Salinas, de 82 años, fue hospitalizada el pasado 10 de noviembre luego de que fuera encontrada desmaya en su casa, por las personas que le ayudan en su hogar, afirmaron su hija Carmen Plascencia y su sobrino Gustavo Briones, quienes dijeron que la actriz había esta bien, y había cenado sin mostrar ningún tipo de dolor o indisposición.

Luego de ello, la actriz sufrió un derrame cerebral. Aunque se ha especulado mucho sobre su problema de salud, la familia ha desmentido que la actriz padeciera de COVID, una de las versiones que se produjo en redes. De igual manera, sus consanguíneos, desmintieron que la actriz estuviera muerta.

“Derrame cerebral es un término coloquial, hemorragia es el término correcto. Mi abuelita tuvo una hemorragia en el tallo cerebral, mucha gente dice que tuvo un derrame cerebral; sin embargo, no hay una diferencia, el daño es el mismo”, dijo su nieta.

Ante esto, Gustavo Briones dijo que su abuela no está padeciendo ningún dolor. “Los doctores nos están diciendo que no está sufriendo, su cuerpo es como si tuviera una camita flotando, no está sufriendo absolutamente nada”, dijo Briones, informó El Heraldo.

Finalmente, de acuerdo con palabras de Carmen Plascencia, ella afirmó que Gustavo Briones es la mano derecha de la actriz, y que ha estado en todo momento a su lado.

“Es su mano derecha, o sea, lleva… yo no tengo palabras como familia, sé que él es también su sobrino, pero para agradecer lo que hizo él como hijo y lo que sigue haciendo, y es el que más a sufrido y es el que ha estado estoico aquí con mi abuelita día y noche, entonces él sabe todo y tiene todo en orden, y como familia confiamos y estamos siempre muy felices de saber que él está a su lado”, concluyó.

LEER MÁS: La salud de Vicente Fernández avanza favorablemente