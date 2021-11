La salud de Vicente Fernández avanza favorablemente

Hace tan solo un día, la familia del “El Charro de Huentitán”, quien se encuentra hospitalizado en un clínica de Jalisco, México desde el 6 del mes de agosto del presente año, debido a una caída que tuvo en su rancho “Los Tres Potrillos” en Guadalajara, volvió a compartir con los seguidores De Vicente Fernández, una actualización bastante esperanzadora sobre el estado de salud del cantante de rancheras.

Por medio de su cuenta de Instagram, y demás redes sociales oficiales de Fernández, canales que han sido los medios oficiales para conocer el estado del salud del cantante, se publicó un comunicado informando que ‘Chente’ tuvo el avance más significativo y favorable hasta el momento, luego de este en el área de cuidados intensivos por varias semanas.

“Con una atención médica continua multidisciplinaria para lograr mantener y mejorar su estado de salud, al día de hoy -martes 16 de noviembre- se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea”, señala el comunicado publicado por la familia del interprete de ‘Por tu maldito amor’, quienes añadieron que “nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica -quitar por completo el respirador- en períodos de hasta una hora y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar”.

Un parte que tranquiliza profundamente a sus admiradores y mundo del espectáculo, que ha estado pendiente de la salud De Vicente Fernández, ya que se especulaba que el mexicano de 81 años, en cualquier momento, nos dejaría a todos.

En dicha publicación también aseguraron que aunque Vicente Fernández aún se encuentra bajo supervisión medica, el cantante ya comenzó a intentar hablar como parte de su rehabilitación pulmonar, en un proceso demorado, pero que ayudará con la rehabilitación del artista.

“Continuamos con una progresión lenta pero sostenida a la mejoría. Actualmente estable, despierto durante el día, consciente y con una mayor interacción. Se mantiene con estabilidad cardiovascular”, dice el comunicado oficial.

Cabe recordar que el autor e interprete de famosas canciones como ‘Estos celos’ y ‘Que de raro tiene’, tuvo que ser sometido también a una traqueotomía y durante su recuperación le fue diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré.

¿Pasará ‘Don Chente’ navidad en su casa?

Se ha rumoreado que el ídolo mexicano podría dejar el hospital y regresar a su casa en compañía de toda su familia, antes del 25 de diciembre, lo que significaría que estaría en épocas decembrinas en la comodidad de su hogar, departiendo, bajo reposo, con sus seres queridos.

Así lo ha informado el periodista Juan José Origel, quien afirmó que la familia del arista está preparando todo para el regreso al rancho “Los Tres Potrillos”.

“Me contaron que don Vicente Fernández puede ser, Dios quiera, que para Navidad lo lleven a su casa. De ser cierto esto, el cantante seguirá con cuidados especiales, pero aún así es lo que la familia espera”, informó Origel, en declaraciones citadas por Prensa Libre.

Sin embargo, Camila Fernández hija de ‘El Potrillo’ y nieta de Vicente, aseguró en una conferencia de prensa, que su abuelo se comunica con su familia, y aprovechó para desmentir dicha afirmación.

“Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula y los ojos, y ya mueve la lengua también, y ya mueve la cabeza de si y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra, casi casi” dijo, en declaraciones citadas por InfoBae.

Camila Fernández, además dijo: “Hemos intentado visitarlo lo más que podemos, la verdad. Pues la realidad (es que) a mí me va a tocar por primera vez con mi esposo, pero obviamente voy después de Navidad al hospital, o si no, antes y después”, mencionó la joven, desmintiendo el rumor del periodista.

