Oficial de escuela quedó captado golpeando brutalmente a una estudiante [VIDEO]

Ethan Fournier es un oficial de recursos escolares del condado de Osceola que quedó captado en un video tirando al suelo a Taylor Bracey, una estudiante de 16 años, en Liberty High School en Kissimmee, Florida, en el mes de enero de 2021. Taylor Bracey tuvo que ser hospitalizada y ahora sufre de insomnio, pérdida de la memoria y dolores de cabeza después de ser brutalmente golpeada por el oficial, dijo el abogado de su familia, Benjamin Crump.

El video que se hizo viral muestra que TaylorBracey pierde el conocimiento después de ser golpeada contra el piso de concreto por Ethan Fournier, quien luego la esposó mientras ella estaba en el suelo sin poder moverse. Las autoridades dijeron que Ethan Fournier intervino para separar una pelea. Ethan Fournier, de 33 años de edad, residente de St. Cloud, Florida, está siendo investigado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, según la Oficina del Sheriff del condado de Osceola.

“Mi hija tiene dolores de cabeza y visión borrosa”, dijo su madre, Jamesha Bracey, en una conferencia de prensa el 29 de enero. “Tiene problemas para recordar cosas. Tiene dificultades para dormir. Está muy traumatizada en este momento “. La familia dijo que les preocupa que haya sufrido daños permanentes.

El padre de Bracey, Monquell Bracey, dijo en la conferencia de prensa: “No hablo mucho, pero solo quiero justicia para mi hija”. Crump dijo a los periodistas: “No pueden convencerme de que Taylor Bracey hizo algo malo y justificar esta brutalidad en su contra”.

Esto es lo que necesita saber sobre el diputado Ethan Fournier:

1. Las autoridades dicen que el oficial estaba impidiendo una pelea, pero la madre de la estudiante afirma que fue una pelea verbal, no física

This is liberty high school in Osceola county and I’ve seen my share of body slams from that school not only by officers but from Deans as well. I’ve seen grown ass man hop on top of girls to hold them down while they are clearly in distress. pic.twitter.com/wyePuKVqqZ — LouluNev (@LouluNevy) January 26, 2021

La Oficina del Sheriff del condado de Osceola dijo en una conferencia de prensa que Fournier estaba disolviendo una pelea. Pero la madre de Bracey dijo a los periodistas que el altercado fue solo verbal, no físico. El video publicado en las redes sociales del incidente no muestra qué llevó al oficial a golpear a la estudiante.

El video muestra a Fournier sosteniendo el brazo de Taylor Bracey detrás de su espalda y luego arrojándola al suelo. La cabeza y el hombro de Taylor Bracey chocan contra el cemento mientras otros estudiantes gritan. Fournier luego rueda sobre Taylor Bracey boca abajo, que parece estar inconsciente y que no se mueve. En el video, se puede ver a Fournier agarrando los brazos de la menor de edad y esposándola mientras otros estudiantes gritan y pierden el control. Luego, otro empleado de la escuela se acerca a ver a la joven, cuando allí termina el video.

Aquí otro video del incidente desde un ángulo diferente:

Un estudiante de la escuela publicó en Twitter el 26 de enero: “Hola, voy a esta escuela y esto quedó registrado por muchos estudiantes. Simplemente sucedió justo después de que terminara el almuerzo. Tuvimos una pelea un poco antes este mismo día durante el almuerzo, Debería mostrar esto y publicarlo en las noticias. Este policía es una amenaza y la escuela no hará nada”.

El video fue publicado en las redes sociales por varios estudiantes, incluso en TikTok, y se difundió en Twitter y Facebook, antes de que las autoridades proporcionaran información sobre el incidente. En el video, se puede ver a otro oficial. Ese oficial no ha sido identificado y no está claro si está siendo investigado.

2. Ethan Fournier está en licencia administrativa remunerada mientras se realiza la investigación de lo ocurrido

Family demands justice after video shows teen being slammed to the groundThe family of a girl knocked unconscious after being slammed to the ground by an Osceola County deputy demanded that he be fired. 2021-01-31T00:09:12Z

El alguacil del condado de Osceola, Marcos López, dio una conferencia de prensa el 27 de enero y dijo que el departamento tomó la decisión de entregar la investigación al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para que sea “completamente independiente” con “total transparencia”. La oficina del fiscal del condado también está colaborando.

Marcos López dijo que hay “tolerancia cero” para la fuerza excesiva y la mala conducta policial en la oficina del alguacil. Fue elegido sheriff en noviembre de 2020 y asumió el cargo a principios de enero de 2021. López dijo que la “menor está bien”, a pesar de que su familia dijo que sufrió lesiones y continúa experimentando problemas médicos como resultado de los traumas.

López dijo que el “oficial también está bien” y que “experimentó algunas lesiones cuando cayó al suelo”. También dijo que ha habido amenazas de muerte contra el agente y que su departamento las investigará y “perseguirá” a cualquiera que amenace a los empleados de la Oficina del Sheriff del condado de Osceola.

“Según tengo entendido, fue una interrupción de una función escolar. El estudiante no estaba cumpliendo con las órdenes legales. Fue tras otro estudiante”, dijo López. El oficial ha sido puesto en licencia administrativa pagada, dijo la oficina del alguacil.

3. Fournier ha trabajado para la Oficina del Sheriff de Osceola durante 10 años

Family Speaks Out After Daughter Body-Slammed By School Resource Officer | NBC Nightly NewsJamesha Bracey says her daughter, Taylor, is traumatized after a school resource officer slammed the 16-year-old to the ground and handcuffed her. The deputy’s attorney says the video shows a “small portion of the story” and that the use of force was justified. » Subscribe to NBC News: http://nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: http://bit.ly/MoreNBCNews… 2021-01-30T01:11:35Z

Ethan Fournier ha trabajado para la Oficina del Sheriff del condado de Osceola durante 10 años, según las autoridades. No quedó claro de inmediato cuánto tiempo ha estado trabajando como oficial de recursos escolares en Liberty High School.

Según el sitio web de la escuela secundaria de Kissimmee, Ethan Fournier también era el entrenador del equipo de fútbol femenino. El distrito escolar no ha comentado sobre el incidente o si ha sido removido de su rol.

En un comunicado a ABC News, la portavoz del distrito Dana Schafer dijo: “Ha sido una semana difícil para los estudiantes y el personal de Liberty High. Todo el personal y la administración de Liberty High School siguen comprometidos a garantizar que tengamos un entorno de aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes”. Schafer le dijo a ABC News que el distrito está cooperando con la investigación.

Ethan Fournier, a quien se le pagó $48,000 en 2017, fue nombrado empleado del mes por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola en agosto de 2016, según una publicación de Facebook. La oficina no dijo en el correo por qué Ethan Fournier recibió ese premio.

4. El oficial ha estado involucrado en dos accidentes de tráfico mientras estaba de servicio y fue citado por conducir inapropiadamente en ambos casos

El alguacil López dijo que “el oficial no tiene antecedentes de mala conducta, salvo daños menores a la propiedad”. No explicó qué incidentes llevaron a cargos por mala conducta por daños a la propiedad. Según los registros en línea, Ethan Fournier fue citado en el condado de Osceola en 2015 por conducir descuidadamente. También fue citado nuevamente en 2017 por el mismo delito.

Según los registros judiciales en línea, el incidente de 2017 se debió a un accidente de tráfico mientras Ethan Fournier estaba de servicio y conducía una patrulla en Country Road 532 en Davenport. Fournier le dijo a la Patrulla de Carreteras de Florida que estaba distraído por un radar suelto en su vehículo y chocó por detrás a un automóvil que se había detenido. Fue multado con $166 por esto.

El incidente de conducción de 2015 también fue el resultado de un accidente en servicio que causó daños por $3,000 y lesionó a alguien. También fue multado con $166 por ese incidente.

Un estudiante de Liberty High School también le contó a TMZ sobre un incidente en la escuela que involucró a Fournier. Junior Daijah Watts dijo que pensaba que Ethan Fournier era “alguien tranquilo”, pero “Watts afirma que vio a Fournier usar un gas pimienta contra un grupo de niños que estaban peleando hace 2 años”.

El sitio de chismes también escribió: “Telfair … le dijo a TMZ que solía pensar que el oficial Fournier era un buen tipo. Dice que Fournier participó en seminarios sobre brutalidad policial para la Unión de Estudiantes Negros de Liberty en septiembre, y parecía alguien genuino … diciendo que estaba con ellos. Telfair ahora piensa que todo fue un acto.

5. El abogado de la menor de edad, Ben Crump, dijo que la familia pide el despido y arresto del oficial

Ben Crump speaks out in Osceola CountyHigh-profile Attorney Ben Crump spoke to reporters on Saturday (Jan. 30) in response to the viral video that showed 16-year-old Taylor Bracey being body slammed at school by an Osceola County deputy. Taylor needs continued medical and PTSD treatment and to pay for legal expenses because the cops may charge her. You can help with… 2021-01-31T13:56:36Z

En una conferencia de prensa, Ben Crump, que ha representado a las familias de Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, George Floyd, Breonna Taylor y muchas otras víctimas de la mala conducta policial, la brutalidad y otras violaciones de los derechos civiles, pidió que Ethan Fournier fuera despedido, arrestado y excluido de volver a trabajar como oficial de policía, especialmente en una escuela.

“No permitiría que eso le sucediera a mi hijo”, dijo Crump a los periodistas en la conferencia de prensa. “Es inaceptable”. Crump agregó: “Estoy enojado porque un hombre adulto y profesional capacitado siente que tiene derecho a levantar y golpear a una joven negra. No les hacen esto a los hijos de otras personas. ¿Por qué sienten que está bien hacérselo a nuestros hijos?”

Crump ha iniciado una petición para pedir que Fournier rinda cuentas. Crump escribió: “Taylor, una niña negro con un futuro brillante, estaba desarmado y NO representaba ninguna amenaza para el oficial Fournier. ¿Por qué pensó que estaba bien arrojarla sin piedad contra el suelo?

El abogado agregó:

Los estudiantes negros ya tienen dificultades para sentirse seguros. NO necesitamos agregar oficiales de recursos escolares a su lista de temores. Debemos tratar a nuestra próxima generación con respeto y dignidad. Merecen aprender en un ambiente seguro y no hostil, ¡NO ser golpeados y traumatizados por matones adultos como este ayudante! Desafortunadamente, esto puede ser un problema mayor. La Oficina del Sheriff de Osceola ha sido objeto de escrutinio en los últimos años por arrestar a estudiantes por delitos por primera vez relacionados con peleas, generalmente por delitos menores de agresión. Un estudio reciente del Instituto Carruthers dijo que han tenido la cuarta mayoría de arrestos de jóvenes en lugar de citaciones civiles de menores por “mala conducta juvenil común”. No hay excusa para el comportamiento exagerado del Ethan Fournier. Pudo haber matado a Taylor y no toleraremos estas acciones en nuestras escuelas. ¡Debemos responsabilizar a este individuo!

Los estudiantes de la escuela secundaria también iniciaron una petición, pidiendo el despido de Fournier. Ha recibido más de 3.800 firmas.

“La víctima podría haber muerto en esta situación y el oficial no debería poder salir de esto sin tomar las medidas adecuadas para castigarlo. Este individuo tiene un historial conocido de no poder manejar situaciones con los estudiantes de una manera adecuada, es conocido por rociar con pimienta a los niños en la escuela cuando una situación se sale de control en lugar de detenerlos adecuadamente”, escribieron los estudiantes.

La petición de Change.org agrega: “El director de nuestra escuela no ha abordado la situación después de este incidente, cuando ocurrieron otros incidentes con este oficial y se registró que la escuela suspendió a cualquiera que registrara e intentara abordar el problema. Esto debe terminar ahora y no debería continuar en nuestra comunidad por más tiempo”.

