¿El gobierno chino ocultó información sobre el coronavirus? Esto es lo que concluye un reciente estudio del Instituto Nacional del Cáncer (INT), que asegura que la cepa del Sars-CoV-2 ya circulaba en Italia en septiembre de 2019. Más precisamente en la ciudad de Milán.

De acuerdo a los resultados del estudio, el gobierno que conduce el líder chino Ji Xinping podría haber comunicado más tarde que lo debido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la aparición del COVID-19. La versión oficial de la OMS indica el primer reporte del coronavirus en la ciudad de Wuhan, capital provincial de Hubei, en el mes de diciembre del año pasado.

The new coronavirus was circulating in Italy in September 2019, a study by the National Cancer Institute of the Italian city of Milan shows, signaling that it might have spread beyond China earlier than thought https://t.co/3R2dV1ON4i pic.twitter.com/VgYNgDmFg1

— Reuters (@Reuters) November 16, 2020