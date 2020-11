Reino Unido inicia la vacunación contra el COVID-19 en diciembre: ¿Cómo es posible?

Tan solo 24 horas después de que el laboratorio Pfizer anunciase que su vacuna contra el COVID-19 es “eficaz en un 90 por ciento” de los casos, el Reino Unido se adelanta a sus máximos competidores por iniciar la vacunación y confirmó que su servicio de Salud estará listo para arrancar en diciembre de este año.

Así lo anticipó este martes Matt Hancock, secretario de Salud británico, en una exposición ante el Parlamento nacional. En el recinto, el funcionario aseguró que ya le solicitó al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) que se prepare para iniciar la vacunación de “grupos prioritarios” a partir del mes próximo.

“La logística es compleja, las incertidumbres reales y la escala de la tarea enorme, pero sé que el NHS, asistido con brillantez por nuestras Fuerzas Armadas, estará a la altura de la labor”, declaró Hancock ante la atención de los parlamentarios presentes.

De acuerdo a lo que informa BBC News, Hancock también anticipó ante los diputados que, desde el próximo martes, el personal del NHS comenzará a ser evaluado dos veces por semana.

Matt Hancock has told MPs the NHS will be ready to "inject hope into millions of arms this winter" if the Pfizer vaccine gets approval.

The health secretary said a vaccination programme will be available if and when any drug is licensed.

Read more here: https://t.co/qURSkwdkcE pic.twitter.com/6IOMQYdP0I

— LBC (@LBC) November 10, 2020