Nuevo récord de muertos por COVID-19 sacude a Estados Unidos: ¿Cuántos hubo en las últimas 24 horas?

Estados Unidos lamentó este martes un total de 4500 muertes por COVID-19. El número representa un récord en la cantidad de fallecidos en ese país desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia. Los datos fueron confirmados por la Universidad Johns Hopkins a la AFP.

De acuerdo a la AFP, Estados Unidos registró más de 235 contagiados en un solo día y 4770 muertes, cifra que establece un nuevo récord. Días atrás, el país norteamericano había superado la cifra de 4 mil muertes en 24 horas.

De acuerdo a The COVID-19 Trackin Project, en este momento hay alrededor de 131 mil personas hospitalizadas en los Estados Unidos recuperándose del coronavirus. A ese número hay que sumarle la desconocida cifra de los que cursan el virus de manera ambulatoria.

Only 12 days into January, states have reported more COVID-19 deaths than in any month between June and October of 2020. pic.twitter.com/d2vtwtvyZQ

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 13, 2021