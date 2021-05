EE.UU. llama al diálogo en Colombia para evitar más violencia

El presidente del Comité, Gregory Meeks, se pronunció frente a los hechos de fuerza y abuso de la Policía Nacional de Colombia y del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD en contra de los asistentes a las marchas en contra de la Ley de Reforma Tributaria, y demás políticas del gobierno del presidente de Colombia Iván Duque.

Con este proyecto presentado por el ahora exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en momentos inoportunos cuando la crisis por la pandemia del Covid-19 tiene a la sociedad colombiana asfixiada, hizo que el pueblo estallara en rabia e indignación, lanzándose a las calles desde el pasado 28 de abril, para protestar por esta medida y muchas otra más, una convocatoria de Paro Nacional que terminó en disturbios y en casos de abuso policial que quedaron a la luz pública a través de videos que manifestantes subieron a las redes sociales.

Todas estas denuncias, hicieron que los ojos de la comunidad internacional volvieran su mirada hacia Colombia, y de inmediato se presentó por parte de entidades no gubernamentales el rechazo y la solicitud de investigación a estos casos de violación de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del estado colombiano.

Sin embargo, el llamado de atención más fuerte vino del aliado más antiguo y estratégico para el país y su administración. Estados Unidos, a través del demócrata Gregory Meeks, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, expresó su preocupación por la situación que vive Colombia en estos momentos y de “la brutal respuesta de la Policía Nacional y el ESMAD a las protestas en el país”.

A través de su cuenta de Twitter, Meeks dijo “Estoy extremadamente preocupado por las respuestas brutales de la Policía Nacional y el ESMAD a las protestas en Colombia. Estoy particularmente alarmado por el desarrollo en Cali y llamo al presidente Iván Duque a des escalar la violencia y hacer claro que el exceso del uso de la fuerza es inexcusable”, afirmó, de acuerdo a Canal 1.

It is imperative that U.S. Leahy Law is fully implemented as we make clear that the United States will not support security forces involved in severe human rights violations.

Pero no solo la manifestación quedo ahí, sino que el funcionario se refirió a tomar medidas en contra de esta situación proponiendo a la administración la implementación de la Ley Leahy de Estados Unidos. Dicha ley, citada por Meeks, consiste en evitar que el Departamento de Estado y Departamento de Defensa de la administración de Joe Biden brinde ayudas militares a gobiernos que usen la fuerza violando derechos humanos con impunidad.

“Es imperativo que la Ley Leahy de EE.UU. se aplique plenamente, ya que dejamos en claro que Estados Unidos no apoyará a las fuerzas de seguridad involucradas en violaciones graves de derechos humanos”, finalizó Meeks, negando ayudas al gobierno de Iván Duque.

Es de señalar que la ley Leahy, fue promovida en los años 90 por el senador demócrata Patrick Leahy, y con ella se prohíbe al Departamento de Estado de Estados Unidos financiar o apoyar con asistencia militar a fuerzas de seguridad extranjeras que hagan violaciones de los derechos humanos.

Así mismo, en unión a esta petición, un fuerte comunicado por parte de la Oficina en Washington para América Latina, WOLA, solicitó al Ejecutivo y Congreso de los Estados Unidos, suspender la venta de materiales antidisturbios a Colombia y aseguró que apoyar al ESMAD es una violación a la ley de ese país.

WOLA recomienda firmemente que se suspenda la venta de materiales antidisturbios a Colombia hasta que se demuestre una adhesión más estricta a los procedimientos adecuados para la “desescalada y el uso de la fuerza letal y no letal”.

De hecho, en el comunicado esta organización hace un recuento de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la policía desde el pasado miércoles 28 de abril y reconoce como ciertas las cifras presentadas por diversas organizaciones de Derechos Humanos que han sido subvalorada por la Defensoría y la Fiscalía en Colombia.

Del mismo modo la organización señala que hay un uso desproporcionado de la fuerza que se ha utilizado contra los manifestantes por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y otras unidades policiales.

Es de resaltar que WOLA es una organización de Derechos Humanos con una altísima capacidad de incidencia ante el congreso de Estados Unidos y ha venido fortaleciendo su acción política en el gobierno actual de Joe Biden.

Por su parte, el congresista estadounidense Jim McGovern, miembro muy importante en la Cámara baja de Estados Unidos, y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que su país no debe financiar al ESMAD de Colombia, debido a los graves casos de violación a los derechos humanos y exceso de fuerza que se han registrado en los últimos días en varias ciudades del país.

“Estoy profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas durante el fin de semana. Esto es parte de un patrón perturbador de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-mayo de 2021”, escribió McGovern a través de su cuenta de Twitter, informó Semana.

I am deeply disturbed by the brutal Colombian National Police (PNC) response to peaceful protests over the weekend.

This is part of a disturbing pattern of excessive use of force, killings & human rights violations against protestors in Nov 2019, Sept 2020 & April-May 2021. https://t.co/zRzKwgRjr0

— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) May 4, 2021