La red social Facebook mantiene su veto a Donald Trump

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021) seguirá vetado sin poder publicar en la red social de Facebook, tal y como lo ratificó la junta de supervisión de contenido independiente de la compañía propiedad del programador, empresario estadounidense y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

De acuerdo a información suministrada este miércoles por la Junta de Supervisión de Facebook, se confirmó la prohibición a Donald Trump de la plataforma de Facebook, por lo que el ex mandatario del país norteamericano tendrá que buscar otra vía para poder llegar a sus partidarios y comunicarse con ellos. De igual manera este organismo, el cual es semi-independiente de la red social dijo que es necesaria una revisión adicional de la sanción dentro de seis meses a partir de la fecha, según aseguró Infobae.

The Oversight Board’s decision on Donald Trump’s suspension from Facebook and Instagram 👇 pic.twitter.com/nz79DcqqD7 — Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021

Esto es lo que necesita saber:

¿Por qué Donald Trump fue vetado de Facebook?

La compañía de Facebook suspendió el perfil oficial de Donald Trump luego de que el máximo mandatario en ese momento del país norteamericano incitará a todos sus seguidores y partidarios a ingresar al Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero de 2021, lo que se convirtió en una verdadera batalla campal, se presenciaron momentos de pánico, violencia y zozobra, con el fin de detener el conteo de votos del Colegio Electoral de las elecciones del 3 de noviembre de 2020. El asalto al Capitolio dejó un saldo de cuatro manifestantes y un policía fallecidos.

Al principio el veto al presidente era de manera temporal, pero en este miércoles 5 de mayo, se ratificó dicha decisión, convirtiéndose en una suspensión indefinida, la cual será revisada en un tiempo de seis meses.

Facebook INC. pidió a la junta de supervisión la cual está conformada por abogados y académicos determinó que Trump no debía ser apartado de la red social, por infringir las políticas y el mal manejo de la misma. Además, protegiendo la responsabilidad que las plataformas deben de garantizar a los usuarios de estas, de acuerdo a la República.

Las palabras del organismo fueron que Donald Trump “creó un ambiente en el que era posible un grave riesgo de violencia”, añadiendo que “no fue apropiado que Facebook impusiera una pena indeterminada y estandarizada de suspensión indefinida”, por lo que será revisada en seis meses, según aseguró Infobae.

Facebook's statement on upholding the decision to suspend Fmr. President Donald Trump's FB and Instagram accounts. pic.twitter.com/Dz6Nrt3JBY — Austin Westfall (@WestfallAustin) May 5, 2021

De igual manera, Mark Zuckerberg en ese momento señaló que “Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este período son simplemente demasiado grandes”, informó Actualidad. Cabe señalar que esta medida también aplica para la red social de Instagram la cual es propiedad de Facebook. En ambas redes tiene casi 60 millones de seguidores.

Las cuentas de Donald Trump en otras redes sociales como Twitter donde tenía 89 millones de seguidores, Snapchat, YouTube y Twitch fueron suspendidas permanentemente tras los disturbios presentados en el Capitolio.

Donald Trump le respondió a Facebook

Hoy se anunció que se mantendrá el bloqueo en las cuentas de @instagram y @Facebook del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La empresa no reveló por cuánto tiempo más mantendrá la sanción. pic.twitter.com/ur7NmocJVR — Javier Matuk (@jmatuk) May 5, 2021

Luego de conocerse el fallo final por parte de la plataforma, el presidente Donald Trump por medio de su sitio web oficial le envió una respuesta a Facebook a través de un comunicado oficial, en donde alego que la libertad de expresión le ha sido ‘arrebatada’.

En el comunicado se lee:

Lo que han hecho Facebook, Twitter y Google es una vergüenza total y una vergüenza para nuestro país. La libertad de expresión le ha sido quitada al presidente de los Estados Unidos porque los Lunáticos Radicales de Izquierda tienen miedo de la verdad, pero la verdad saldrá a la luz de todos modos, más grande y más fuerte que nunca. ¡La gente de nuestro país no lo tolerará! Estas empresas corruptas de redes sociales deben pagar un precio político y nunca más se les debe permitir que destruyan y diezmen nuestro Proceso Electoral.

Donald Trump abrió su propia red social

El expresidente de Estados Unidos lanzó su propia plataforma digital From the Desk of Donald J. Trump (Desde el despacho de Donad J. Trump), en la cual podrá comunicarse con sus seguidores y partidarios políticos. En esta los usuarios pueden registrarse y recibir notificaciones cuando Trump publique algún tipo de mensaje. Por medio de esta, no se permite la retroalimentación de los mensajes, es decir, no existe la opción de comentar las publicaciones, pero Trump sí puede darle un “me gusta” y los usuarios compartir la información en sus propias redes sociales.

En la red social pueden encontrar vídeos del expresidente, declaraciones en comités de acción política, noticias y hasta realizar contribuciones.

El sitio web indica que la plataforma está dirigida por Nucleus, empresa digital que según The Hill citado por DW, fue creada por Brad Parscale, exdirector de campaña de Trump.

¿Qué es la Junta de Supervisión de Facebook?

Former President Donald Trump on Tuesday launched a space on his website where he can post messages that can be shared by others to Twitter and Facebook, sites where he remains banned. pic.twitter.com/LEEOe5byiL — ANews (@anews) May 5, 2021

La Junta de Supervisión la cual esta financiada por Facebook INC., se encarga de dictaminar sobre contenidos publicados en su plataforma, los cuales son considerados ‘delicados’. La creación de la misma se dio para dar respuesta a las críticas sobre la incapacidad que tenia Facebook para responder con rapidez y eficacia sobre información falsa y al discurso de odio que se compartía en esta, según CNN. Así mismo, la Junta esta conformada por un ex primer ministro de Dinamarca, un ex editor general del periódico The Guardian, expertos en derechos humanos, abogados y periodistas.

LEER MÁS: Feliz 5 de mayo: ¿Por qué se celebra este día?