Feliz 5 de mayo: ¿Por qué se celebra este día?

¡Feliz cinco de mayo! ¿Por qué en Estados Unidos se celebra este día? el 5 de mayo es una de las fiestas más importantes para el pueblo mexicano y en Estados Unidos se celebra la “Fiesta Mexicana” por la conmemoración de la Batalla de Puebla, con mariachis, sombreros, tacos y margaritas.

Extrañamente esta festividad no es muy celebrada en México, y por el contrario en territorio estadounidense este día es significado de fiesta.

¿Por qué se celebra este día?

Todo nace desde la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla, aconteció un 5 de mayo de 1862, y su origen se remonta a un acontecimiento previo que dejó al país mexicano sumido en una gran crisis de pobreza: la Guerra de la Reforma.

La Guerra de Reforma fue una guerra civil que duró de 1858 a 1861 en la que el país estaba dividido por dos grandes bandos: los liberales y los conservadores. Ambos bandos pidieron grandes préstamos a otros países para costear la guerra, y esto se tradujo en el aumento de la deuda externa.

Esta situación provocó que el presidente de aquel entonces, Benito Juárez, decidiera suspender el pago de la deuda externa. En su enojo, los países europeos de Francia, España e Inglaterra enviaron tropas a las costas mexicanas de Veracruz para exigir al gobierno de Juárez pagar lo que les adeudaba.

En vista de la situación, las dos partes del conflicto acudieron a una negociación bajo el llamado “Tratado de Soledad”, por el cual México se comprometía a saldar su obligación con estos países, a cambio de que estos se retiraran de su territorio.

Así lo hicieron España e Inglaterra, pero Francia, no cumplió con el tratado, y en cambio continuó un hostigamiento exacerbado con las ambiciones de su gobernador. Napoleón III, descendiente de una dinastía de conquistadores, vio en la vulnerabilidad de México la oportunidad perfecta de expandir su imperio. Con un ejercito mejor entrenado y mejor armado que la tropa mexicana, Napoleón creyó que conquistar este país era tarea fácil.

Contra todo pronostico el ejército mexicano bajo el mando del General Ignacio Zaragoza se enfrentó al ejercito francés, considerado el más poderoso del mundo, y se alzaron con la victoria en esta batalla. El conflicto terminó.

Popularidad de la celebración en Estados Unidos

Explica el Profesor de historia de la University of Chicago, Mauricio Tenorio, que la fiesta del cinco de mayo, traspasó a territorio de Estados Unidos, debido a que en los mismos momentos que México libraba la guerra con los franceses, en America también se llevaba a cabo la guerra civil. Abraham Lincoln, presidente de ese entonces, se mostro a favor de la causa mexicana, y se convirtió en aliado de su homologo Benito Juárez.

Así mismo, expresó el docente, que en contraprestación a Abraham Lincoln, la mayoría de los mexicanos que vivían en EE.UU., se aliaron con él para luchar contra los confederados.

“El día de La Batalla de Puebla significa la unión de los mexicanos y americanos”. Agregó que es ahí cuando se empieza a celebrar el 5 de mayo “para celebrar su mexicanidad pero también su americanidad por el haber pertenecido y haber luchado con Lincoln”. “Fue el triunfo universal de los liberales [mexicanos y estadounidenses] en contra de los grandes malvados”, indicó Tenorio.

Fue la única victoria mexicana ante un “gran imperio” y se volvió “una fecha muy importante en el calendario patriótico mexicano por todo lo que significaba la lucha contra los franceses”, explicó el Profesor de historia de la University of Chicago.

¿Cómo se hizo popular esta fiesta en EE.UU.

Al principio de los años sesenta, gracias a muchos activistas méxico-estadounidenses que luchaban desde el Movimiento Chicano, por la reivindicación de los derechos civiles de las poblaciones mexico-americanas que eran separadas y que recibían tratos distintos durante la segunda mitad del siglo pasado, el 5 de mayo fue un dia escogido para celebrar el orgullo mexicano y además una jornada de reconocimiento a la batalla de Puebla como ejemplo de lucha anti-imperialista.

Más adelante, casi dos décadas después, en 1989, una importadora de cervezas mexicanas como Modelo o Corona lanzó una campaña publicitaria relacionada con ese festejo. Inicialmente la campaña estaba dirigida a latinos, pero después se extendió a un público más amplio con anuncios en televisión y en medios impresos, según el New York Times.

Es de indicar que en la actualidad, esta festividad es celebrada en la Casa Blanca, y además en este día, es uno de los que más consumo de cerveza y bebidas alcohólicas hay.

La feria en Puebla y la pandemia

El aniversario 159 de la Batalla de Puebla, por segundo año consecutivo no se festejará con desfiles ni eventos masivos, ya que las condiciones de salud en la entidad por la contingencia sanitaria del Covid-19, no lo permiten, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

De hecho, el mandatario confirmó en rueda de prensa, que solo se realizará una ceremonia cívica, pese a que en inicios de marzo dijo que su administración analizaba la celebración del desfile y las actividades relacionadas con el 5 de Mayo por su relevancia histórica.

“Respecto a eventos especiales con motivo del 5 de Mayo no habrá, será la ceremonia cívica correspondiente, pero un evento masivo no ocurrirá. No hay condiciones en Puebla ni en el país para llevar a cabo estos eventos”, informó.

